ઝારખંડઃ બોકારોમાં કોલસાનો ઢગલો ધસી પડતાં 7 લોકો દબાયા; 3 મહિલાઓના મોત!
બોકારોના બેરમોમાં કોલસા નીચે દબાતા ત્રણ મહિલાના મોત થઈ ગયા.
Published : November 5, 2026 at 12:27 PM IST
બોકારો: ઝારખંડના બોકારોમાં કોલસાનો ઢગલો ધસી પડતાં સાત લોકો તેમાં ફસાઈ ગયા હતા; જેમાં ત્રણ મહિલાઓના મૃત્યુ થયા હોવાના અહેવાલ છે. આ ઘટના ગુરુવારે સવારે લગભગ 4.45 વાગ્યે બેરમો સબડિવિઝન હેઠળના કથારા આઉટપોસ્ટ (OP) વિસ્તારમાં આવેલી કથારા કોલિયરીના સ્ટોકયાર્ડ નંબર 5 પર બની હતી.
જાણકારીના અનુસાર, સમગ્ર મામલો અવૈધ માઈનિંગ સાથે જોડાયેલો છે. સ્ટૉકયાર્ડમાં રિજેક્ટ કરેલો કોલસો હતો. સ્થાનિક ગ્રામવાસીઓ આ નકામા કોલસાને બળતણ તરીકે વાપરવા માટે કાઢી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન અચાનક ઉપરથી કોલસાનો ઢગલો ધસી પડ્યો, જેમાં 6 મહિલાઓ અને એક પુરુષ આવી ગયા. જેવી આ દુર્ઘટનાની સૂચના મળી, તમામ ઈજાગ્રસ્તોને કોલસાના ઢગલામાંથી કાઢવામા આવ્યા અને તમામને સારવાર માટે સીસીએલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયા, જ્યાં ત્રણ મહિલાઓના મોતની માહિતી છે.
ઘટના બાદ પોલીસને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલીસની એક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને આ મામલે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. મૃતકોમાં કૌશલ્યા દેવી અને પુષ્પા દેવીની ઓળખ થઈ ચૂકી છે, જ્યારે ત્રીજી મહિલાની ઓળખ હજુ સ્પષ્ટ થઈ નથી. આ ત્રણેય મહિલાઓ 'બંધ બસ્તી'ની રહેવાસી હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે.
બેરમોના એસડીપીઓ (SDPO) રવિન્દ્ર સિંહે આ ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કયા સંજોગોમાં આ ઘટના બની તે જાણવા માટે તપાસ કરવામાં આવશે. સ્થાનિક પોલીસ અને સીસીએલ (CCL) મેનેજમેન્ટ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે અને જરૂરી કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. ઘાયલોની સ્થિતિ અને અકસ્માતના કારણો અંગે વધુ વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે.