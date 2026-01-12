ETV Bharat / bharat

જમ્મુ- કાશ્મીરમાં LoC નજીક જોવા મળ્યા અસંખ્ય પાકિસ્તાની ડ્રોન, સમગ્ર વિસ્તારમાં હાઈએલર્ટ

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ અને નિયંત્રણ રેખા LoC નજીક ડ્રોન ગતિવિધિ જોવા મળતા સેના એલર્ટ થઈ છે અને કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

જમ્મુ- કાશ્મીરમાં LoC નજીક જોવા મળ્યા શંકાસ્પદ ડ્રોન
જમ્મુ- કાશ્મીરમાં LoC નજીક જોવા મળ્યા શંકાસ્પદ ડ્રોન (સાંકેતિક તસ્વીર)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 12, 2026 at 11:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજૌરી: રવિવારે સાંજે, જમ્મુ અને કાશ્મીરના નૌશેરા-રાજૌરી સેક્ટરમાં નિયંત્રણ રેખા (LoC) નજીક ઘણા ડ્રોન જોવા મળ્યા. આ ડ્રોન પાકિસ્તાનના હોવાની શંકા છે. આ ઘટના બાદ, ભારતીય સેનાએ માનવરહિત હવાઈ પ્રણાલીના પગલાં તૈનાત કર્યા, ત્યારબાદ ડ્રોન પરત ફરી ગયા.

અહેવાલો અનુસાર, રવિવારે સાંજે જમ્મુ અને કાશ્મીરના સાંબા, રાજૌરી અને પૂંછ જિલ્લામાં આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ (IB) અને નિયંત્રણ રેખા (LoC) ની બાજુમાં અનેક આગળના વિસ્તારોમાં શંકાસ્પદ ડ્રોન ગતિવિધિઓ જણાઈ, આ ડ્રોન પાકિસ્તાનના હોવાની શંકા છે.

સુરક્ષા અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ઉડતી વસ્તુઓ સરહદ તરફથી પાકિસ્તાની બાજુથી આવી હતી અને થોડી મિનિટો માટે ભારતીય પ્રદેશ પર ફરતી રહી અને પછી પરત ફરી. શંકાસ્પદ ડ્રોન ગતિવિધિ જોવા મળ્યા બાદ ગ્રાઉન્ડ સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. સાંજે 6:35 વાગ્યે ગનિયા-કલસિયાન ગામ ઉપર ડ્રોનની ગતિવિધિ જણાયા બાદ સેનાના જવાનોએ મધ્યમ અને હળવા મશીનગનથી ગોળીબાર કર્યો હતો.

રાજૌરીના ટેરિયથના ખબ્બર ગામમાં અન્ય એક ડ્રોન જોવા મળ્યું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ફ્લેશિંગ લાઇટથી સજ્જ ઉડતી વસ્તુ કાલાકોટના ધર્મસાલ ગામની દિશામાંથી આવી હતી અને પછી ભરખ તરફ આગળ વધી હતી. ફ્લેશિંગ લાઇટથી સજ્જ બીજી એક ચીજ, સાંજે 7:15 વાગ્યે ચક બબરલ ઉપર ઘણી મિનિટો સુધી ફરતી જોવા મળી હતી. પૂંછમાં નિયંત્રણ રેખા નજીક માનકોટ સેક્ટરમાં તાનથી ટોપા તરફ બીજી એક સમાન વસ્તુ ઉડતી જોવા મળી હતી.

આ ઘટના બાદ, ભારતીય સેનાના સૈનિકોએ માનવરહિત હવાઈ પ્રણાલીના પગલાં પણ તૈનાત કર્યા હતા, જેના કારણે ડ્રોનને પરત ફરવાની ફરજ પડી હતી. સાંબા જિલ્લાના પાલુરા ગામમાં સરહદ નજીક શસ્ત્રો અને દારૂગોળોનો જથ્થો મળી આવ્યા બાદ સરહદ સુરક્ષા દળ (BSF) અને જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે શનિવારે સંયુક્ત શોધખોળ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. આ જપ્તીમાં બે મેગેઝિન સાથેની ચાઇનીઝ બનાવટની 9mm પિસ્તોલ, એક મેગેઝિન સાથેની ગ્લોક 9mm પિસ્તોલ અને APL HGR 84 ચિહ્નિત ચાઇનીઝ હેન્ડ ગ્રેનેડનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પેકેટમાંથી કુલ સોળ 9mm કારતૂસ પણ મળી આવ્યા હતા.

  1. જમ્મુ-કાશ્મીરમાં હાડ થીજવતી ઠંડી, ગુલમર્ગમાં માઈનસ 2 ડિગ્રી તાપમાન
  2. જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં ભારે હિમવર્ષા, પહાડી વિસ્તારો બરફની ચાદરથી ઢંકાયા

TAGGED:

INDIAN ARMY
RAJOURI JAMMU KASHMIR
SUSPECTED PAKISTAN DRONES
PAKISTAN DRONES SIGHTED ALONG LOC
PAKISTAN DRONES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.