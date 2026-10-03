તેલંગાણા: અનંતગિરી રોડ પર બસ પલટી, ચાર લોકોના મોત, 15 ઘાયલ
તેલંગાણામાં બસ પલટી જવાથી ચાર લોકોનાં મોત થયાં હતાં. આ અકસ્માતમાં અનેક લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા.
Published : October 3, 2026 at 4:07 PM IST
વિકારાબાદ (તેલંગાણા): તેલંગાણાના વિકારાબાદ જિલ્લામાં અનંતગિરિ ઘાટ રોડ પર એક ખાનગી બસ પલટી જતા ચાર મહિલાઓના મોત થયા અને અન્ય 15 લોકો ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે; તેમાંથી બેની હાલત ગંભીર છે.
પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે સંગારેડ્ડી જિલ્લાના પાટનચેરૂ નજીકના કેસારામ ગામના 54 લોકો વિકારાબાદ જિલ્લાના ધારુર મંડળમાં આવેલા ચિંતાકુંટા ખાતે અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપવા માટે બસમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા.
મળતી માહિતી મુજબ, અનંતગિરિ ઘાટ રોડ પર નીચે ઉતરતી વખતે ડ્રાઈવરે બસ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હતો. વાહન રસ્તા પરથી નીચે ઉતરીને પલટી ગયું હતું, જેના કારણે ઘણા મુસાફરો ફસાઈ ગયા હતા અથવા ઘાયલ થયા હતા. ઘણા મુસાફરોને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. કટોકટી સેવાઓ પહોંચે તે પહેલાં, સ્થાનિક લોકોએ બચાવ કામગીરીમાં મદદ કરી હતી અને ઘાયલ મુસાફરોને વાહનમાંથી બહાર કાઢવામાં સહાય કરી હતી.
પોલીસ અને બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને રાહત તથા બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. વિકારાબાદ જિલ્લા કલેક્ટર દીપક તિવારીએ અકસ્માત સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી અને અધિકારીઓને રાહત કામગીરી અંગે સૂચનાઓ આપી હતી.
પોલીસે આ અકસ્માત અંગે તપાસ શરૂ કરી છે અને કયા સંજોગોમાં ચાલકે વાહન પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો તે અંગે માહિતી એકત્ર કરી રહી છે. દરમિયાન, મૃતકોના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.
મુખ્યમંત્રીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ અનંતગિરી ઘાટ રોડ પર થયેલા અકસ્માત અંગે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું. તેમણે મૃતકોના પરિવારો પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી અને અધિકારીઓને સૂચના આપી હતી કે ઘાયલોને યોગ્ય તબીબી સારવાર મળે તે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે.
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