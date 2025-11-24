ETV Bharat / bharat

તમિલનાડુમાં 2 બસો વચ્ચે સામસામે ટક્કર,  6 લોકોના મોત, 30 થી વધુ ઘાયલ

તમિલનાડુના તેનકાસીમાં બે બસો વચ્ચે થયેલી ટક્કરમાં છ લોકોના મોત થયા છે અને 30 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે.

તમિલનાડુમાં 2 બસો વચ્ચે સામસામે ટક્કર
તમિલનાડુમાં 2 બસો વચ્ચે સામસામે ટક્કર (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 2:52 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 3:00 PM IST

2 Min Read
તેનકાસી (તામિલનાડુ) : તમિલનાડુના તેનકાસીમાં સોમવારે એક મોટો અકસ્માત થયો. તેનકાસી જિલ્લાના ઇડૈકલ નજીક કામરાજપુરમ વિસ્તારમાં 2 ખાનગી બસો વચ્ચે સામસામે ટક્કર થતાં 6 લોકોના મોત થયા છે અને 30થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે.

ઘટનાની માહિતી મળતા, તેનકાસી જિલ્લા કલેક્ટર કમલ કિશોર અને પોલીસ અધિક્ષક અરવિંદ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. અધિકારીઓએ ઘટના વિશે માહિતી એકત્રિત કરી હતી.

પોલીસ અને બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા બાદ ઘાયલોને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. સોમવારે તમિલનાડુના તેનકાસી જિલ્લામાં બે પેસેન્જર બસો વચ્ચે ટક્કર થતાં એક બાળક સહિત ઓછામાં ઓછા છ લોકોના મોત થયા હતા અને 30 થી વધુ લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, એમ પોલીસે જણાવ્યું હતું. ઘાયલોને હાથ, પગ અને માથામાં ફ્રેક્ચર સહિત ગંભીર ઇજાઓ સાથે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મદુરાઈથી સેનકોટ્ટાઈ જતી એક ખાનગી બસ તેનકાસીથી કોવિલપટ્ટી જતી બીજી બસ સાથે અથડાઈ હતી. આ ટક્કરમાં બંને વાહનોને ભારે નુકસાન થયું હતું, જેના કારણે સ્થાનિક અધિકારીઓ અને રહેવાસીઓ દ્વારા મોટા પાયે બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મદુરાઈથી સેનકોટ્ટાઈ જઈ રહેલી બસનો ડ્રાઈવર બેદરકારીથી વાહન ચલાવી રહ્યો હતો. "તપાસકર્તાઓનું માનવું છે કે બસ ડ્રાઈવરની ઝડપી ગતિ અને બેદરકારીથી વાહન ચલાવવાને કારણે આ અકસ્માત થયો હતો," અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.

પોલીસે ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી છે અને સીસીટીવી ફૂટેજ અને પ્રત્યક્ષદર્શીઓના નિવેદનોની તપાસ કરી રહી છે. તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિને જાનહાનિ પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું અને જિલ્લા કલેક્ટરને ઘાયલોને ગુણવત્તાયુક્ત સારવાર મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો આદેશ આપ્યો.

"તેનકાસી કડાયનલ્લુરમાં બસ અકસ્માતમાં છ લોકોના મોતના દુઃખદ સમાચાર સાંભળીને મને ખૂબ જ દુઃખ થયું છે. મેં જિલ્લા કલેક્ટરને આદેશ આપ્યો છે કે તેઓ સરકારી હોસ્પિટલની મુલાકાત લે અને ખાતરી કરે કે અસરગ્રસ્ત લોકોને યોગ્ય અને સારી ગુણવત્તાની સારવાર મળે. હું મૃતકો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના અને તેમના પરિવારો પ્રત્યે મારી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું." - એમ.કે સ્ટાલિન, તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી (X પોસ્ટ)

Last Updated : November 24, 2025 at 3:00 PM IST

