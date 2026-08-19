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કોલકાત્તાની એક હોટલમાં લાગી ભીષણ આગ, 9 લોકોના મોત

કોલકાતાની એક હોટલમાં બુધવારે વહેલી સવારે લાગેલી ભીષણ આગમાં નવ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે છ લોકો ઘાયલ થયા છે.

હોટલમાં લાગી ભીષણ આગ
હોટલમાં લાગી ભીષણ આગ (Screengrab)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2026 at 9:15 AM IST

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Updated : August 19, 2026 at 9:26 AM IST

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કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની કોલકાતામાં મંગળવાર અને બુધવાર દરમિયાન એક હોટલમાં ભીષણ આગ લાગવાથી ઓછામાં ઓછા નવ લોકોના મૃત્યું નીપજ્યાં છે, અને છ લોકો ઘાયલ થયા છે.

મિર્ઝા ગાલિબ સ્ટ્રીટ પર આવેલી હોટલમાં રાત્રે લગભગ 1:45 વાગ્યે આગ લાગી હતી, જેના કારણે વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને બચાવ અને રાહત કામગીરી શરૂ કરી હતી. ધુમાડામાં શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતા ઘણા લોકો બેભાન થઈ ગયા હતા અને તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતકોમાં બાંગ્લાદેશી નાગરિકોનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેઓ તબીબી સારવાર માટે આવ્યા હતા. આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી.

આગ ઓલવવા માટે પાંચ ફાયર ફાઈટર તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ વિભાગના કર્મચારીઓ બચાવ કામગીરી માટે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

આગ ઓલવવા માટે પાંચ ફાયર એન્જિન મોકલવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ વિભાગના કર્મચારીઓ બચાવ કામગીરી માટે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

પીટીઆઈએ એક પોલીસ અધિકારીને ટાંકીને કહ્યું હતું કે, "ગાઢ ધુમાડાને કારણે, ફાયર ફાઇટર માટે ઉપરના માળે પહોંચવા માટે સીડીઓ ચઢવી મુશ્કેલ બની ગઈ હતી. નવ લોકોના મોત થયા છે, અને વધુ લોકોના મોતની આશંકા છે."

અધિકારીએ કહ્યું, "અમારી પ્રાથમિકતા ફસાયેલા લોકોને બચાવવા અને આગનું કારણ નક્કી કરવાની છે. આગ બુઝાવી દેવામાં આવી છે, અને રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે."

કોલકાતામાં આગ બીરભૂમ જિલ્લાના તારાપીઠ મંદિર શહેરમાં હોટેલ વિદેશિનીમાં ભીષણ આગ લાગ્યાના બે દિવસ પછી આવી છે, જેમાં નવ યાત્રાળુઓના મોત થયા હતા. તે ઘટનામાં લોકો ફસાયા હતા કારણ કે ચાર માળની ઇમારત ગાઢ, કાળા ધુમાડામાં લપેટાઈ ગઈ હતી.

આ ઘટના બાદ, જિલ્લા વહીવટીતંત્રે તારાપીઠ મંદિરની નજીક આવેલી 15 હોટલોને અનિશ્ચિત સમય માટે બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. પોલીસે હોટલના મુખ્ય માલિક પ્રોબિત પોલ અને તેમના પુત્ર અને સહ-માલિક કલ્યાણ પોલની ધરપકડ કર્યા બાદ જિલ્લા વહીવટીતંત્રે આ નોટિસ જારી કરી હતી. આગ લાગ્યા બાદ, ઝડપથી વધી રહેલી હોટલોમાં પૂરતા પ્રમાણમાં અગ્નિ સલામતીના પગલાં હતા કે નહીં તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા.

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Last Updated : August 19, 2026 at 9:26 AM IST

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