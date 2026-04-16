આંધ્રપ્રદેશમાં મોટી કરૂણાંતિકા, બોલેરો અને ટ્રકની ભયાનક ટક્કર, દેવ દર્શને જતાં 8 શ્રદ્ધાળુનાં મોત
આંધ્રપ્રદેશના કુરનૂલ જિલ્લામાં ગુરુવારે સવારે માર્ગ અકસ્માતની એક મોટી ઘટના સામે આવી, બે વાહનો સામસામે અથડાતા હાઈવે લોકોની ચીચીયારીથી ધ્રૂજી ઉઠ્યો હતો.
Published : April 16, 2026 at 12:33 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 12:43 PM IST
યેમ્મિગનૂર, આંધ્રપ્રદેશ : ટ્રાફિક-પરિવહનના કડક કાયદા તેમજ વાહનચાલકોમાં સતત જાગૃતિના પ્રયાસો વચ્ચે પણ દેશમાં અકસ્માતનું પ્રમાણ વધી રહ્યું હોય તેમ લાગી રહ્યું છે, ત્યારે આંધ્રપ્રદેશમાં થયેલા ભયાનક માર્ગ અકસ્માતે સૌ કોઈને ધ્રુજાવી દીધા છે.
ગુરુવારે સવારે કુરનૂલ જિલ્લામાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. મંત્રાલયમ મંડળના ચિલકલડોનામાં એક બોલેરો કાર અને રેડી-મિક્સ લૉરી વચ્ચે અથડામણ થઈ. આ અકસ્માતમાં 8 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે, જ્યારે 12 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા. ઘાયલોને તાત્કાલિક યેમ્મીગનુરની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. પોલીસે કેસ નોંધ્યો છે અને ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે.
STORY | Eight devotees killed in road accident near Mantralayam in Andhra, several injured— Press Trust of India (@PTI_News) April 16, 2026
At least eight devotees, including five women, were killed and several others injured after a goods vehicle collided head-on with a tanker in Mantralayam of Kurnool district, a police… https://t.co/cjeURJadSf
આ ગોઝારો અકસ્માત ત્યારે સર્જાયો જ્યારે શ્રદ્ધાળુઓને લઈ જતી એક બોલેરો કારની ભયાનક ટક્કર રેડી-મિક્સ લૉરી સાથે થઈ. આ અકસ્માતમાં અનેક મુસાફરોના મોત થયા હતા. કર્ણાટકના ચિકમંગલુરના યાત્રાળુઓ મંત્રાલયમમાં શ્રી રાઘવેન્દ્ર સ્વામીના દર્શન કરવા જઈ રહ્યા હતા. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ અકસ્માતમાં કુલ આઠ લોકોના મોત થયા છે. પાંચ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા છે, જ્યારે ત્રણ લોકોના નજીકના હોસ્પિટલમાં મોત થયા છે.
આ અકસ્માતમાં આશરે 10 થી 12 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ઘાયલોને તાત્કાલિક એમ્મિગનુર હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. અકસ્માતની માહિતી મળતાં જ પોલીસની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને બચાવ અને રાહત કામગીરી શરૂ કરી હતી. ઘાયલોને બચાવવા અને ઘટનાસ્થળેથી વાહનોના કાટમાળને દૂર કરવાના પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
ઘટના સંદર્ભે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે, અને અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ નક્કી કરવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, તપાસ આગળ વધતાં અને અકસ્માતનું કારણ અને સંજોગો વિશે વધુ માહિતી મળશે તેમ તેમ વધુ વિગતો ઉપલબ્ધ થશે.