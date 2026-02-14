મુંબઈના મુલુંડ વિસ્તારમાં મેટ્રો રેલના થાંભલાનો એક ભાગ તૂટી પડતાં અનેક લોકો ઘાયલ
મુલુંડમાં નિર્માણાધીન મેટ્રો રેલના થાંભલાનો એક ભાગ તૂટી પડ્યો. બીએમસીના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ઓટો-રિક્ષા પર કાટમાળ પડતાં ૩-૪ લોકો ઘાયલ થયા હોવાની આશંકા છે.
મુંબઈ: મુંબઈના મુલુંડ વિસ્તારમાં શનિવારે બપોરે નિર્માણાધીન મેટ્રો રેલના થાંભલાનો એક ભાગ તૂટી પડતાં ઓછામાં ઓછા ત્રણથી ચાર લોકો ઘાયલ થયા હોવાની આશંકા છે.
બીએમસીના જણાવ્યા અનુસાર, આજે બપોરે 12:20 વાગ્યે મુલુંડ (પશ્ચિમ)ના એલબીએસ રોડ પર જોહ્ન્સન એન્ડ જોહ્ન્સન કંપની પાસે મેટ્રો રેલના થાંભલાનો એક ભાગ તૂટી પડ્યો.
બીએમસીએ જણાવ્યું હતું કે, "નિર્માણ દરમિયાન, સિમેન્ટ મેટ્રો થાંભલાનો એક ભાગ તૂટી પડ્યો અને ઓટો-રિક્ષા પર પડ્યો. મુંબઈ ફાયર બ્રિગેડ, પોલીસ, મેટ્રો સ્ટાફ, વોર્ડ સ્ટાફ અને 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવા ઘટનાસ્થળે હાજર છે."
કોર્પોરેશને જણાવ્યું હતું કે ઓટો-રિક્ષામાં સવાર 3-4 લોકો ઘાયલ થયા હોવાની આશંકા છે.
ફાયર બ્રિગેડના એક અધિકારીએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના બપોરે 12:20 વાગ્યાની આસપાસ એલબીએસ રોડ પર, જોહ્ન્સન એન્ડ જોહ્ન્સન ફેક્ટરીની સામે બની હતી. તેમણે કહ્યું, "થાંભલાનો સિમેન્ટનો સ્લેબ તૂટીને નીચે એક ઓટોરિક્ષા પર પડ્યો, જેના કારણે થ્રી-વ્હીલર સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયું. ત્રણથી ચાર લોકો ઘાયલ થયા હોવાની આશંકા છે. ફાયર બ્રિગેડ અને પોલીસ કર્મચારીઓ, તેમજ મેટ્રો રેલ રૂટ (લાઇન 4) બનાવતી કંપનીના કર્મચારીઓ, ઘટના પછીની કામગીરી પર નજર રાખવા માટે ઘટનાસ્થળે હાજર છે."
વધુ માહિતીની અપડેટ થઇ રહી છે...
