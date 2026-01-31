તમિલનાડુમાં મોટી દુર્ઘટના, ભક્તોની ભીડમાં કાર ઘૂસી ગઈ, ચાર મહિલાઓના ઘટનાસ્થળે જ મોત
શ્રદ્ધાળુઓની ભીડ પર એક કાર ઘુસી જતાં ચાર મહિલાઓના મોત થયા હતા અને એક ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ હતી.
Published : January 31, 2026 at 2:56 PM IST
પેરામ્બલુર (તામિલનાડુ) : તમિલનાડુમાં સમૈયાપુરમ મરિયમ્મન મંદિરની યાત્રા પર જઈ રહેલા શ્રદ્ધાળુઓની ભીડ પર એક અનિયંત્રિત કાર ઘુસી ગઈ, જેના કારણે અનેક શ્રદ્ધાળુઓ કચડી ગયા, જેમાં ચાર મહિલા શ્રદ્ધાળુઓના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા જ્યારે અન્ય એક શ્રદ્ધાળુ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો અને તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો.
આ અકસ્માત સવારે લગભગ 5 વાગ્યે ચેન્નાઈ-ત્રિચી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર પેરામ્બલુર જિલ્લાના સિરુવાચૂર નજીક થયો હતો. મહિલાઓ એક મંદિર તરફ ચાલી રહી હતી. તે જ સમયે, ચેન્નાઈથી ત્રિચી જઈ રહેલી એક કારે કાબુ ગુમાવ્યો અને તેમને ટક્કર મારી દીધી.
તમિલનાડુના હજારો ભક્તો તિરુચિરાપલ્લી જિલ્લાના પ્રખ્યાત શક્તિ મંદિરોમાંના એક, સમૈયાપુરમ મરિયમ્મન મંદિરમાં પૂજા કરવા માટે પગપાળા મુસાફરી કરે છે. કુડ્ડલોર જિલ્લાના યાત્રાળુઓ પેરામ્બલુર જિલ્લાના સિરુવાચુર વિસ્તારમાં તિરુચિરાપલ્લી-ચેન્નઈ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર ચાલી રહ્યા હતા.
મૃતકોની ઓળખ કુડ્ડલોરની મલારકોડી (35), શશિકલા (47), અને વિજયલક્ષ્મી (40) અને સાલેમની ચિત્રા (40) તરીકે થઈ છે. થોઝર કુડિકટ્ટાઈની જ્યોતિલક્ષ્મી (57) ને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી અને તેમને સારવાર માટે પેરામ્બલુર સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
ફરિયાદના આધારે, પેરામ્બલુર પોલીસે કેસ નોંધ્યો અને કાર ચાલક ગૌતમ (24), જે ચેન્નાઈનો રહેવાસી છે, તેની ધરપકડ કરી. પોલીસે મૃતકોના મૃતદેહ કબજે કર્યા અને તેમને પોસ્ટમોર્ટમ માટે પેરામ્બલુર સરકારી હોસ્પિટલમાં મોકલી આપ્યા. પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
