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આંધ્ર પ્રદેશમાં 24 કલાકમાં બે ભયાનક માર્ગ અકસ્માતમાં 6 લોકોના મોત, 14 ઘાયલ

આંધ્રપ્રદેશના પૂર્વ ગોદાવરી જિલ્લામાં ટાયર પંચર થવાથી અને પ્રકાશમ જિલ્લામાં બે વાહનો વચ્ચે ટક્કર થવાથી છ લોકોના મોત થયા છે.

આંધ્ર પ્રદેશમાં 24 કલાકમાં બે ભયાનક માર્ગ અકસ્માત
આંધ્ર પ્રદેશમાં 24 કલાકમાં બે ભયાનક માર્ગ અકસ્માત (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 10:00 AM IST

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સાવલ્યાપુરમ/રાજનગરમ : આંધ્ર પ્રદેશમાં 24 કલાકની અંદર બનેલા બે અલગ-અલગ માર્ગ અકસ્માતોમાં 6 લોકોનાં મોત થયા છે, જ્યારે અન્ય 14 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે પ્રકાશમ જિલ્લામાં એક લૉરી અને ઓટો-રિક્શા વચ્ચે થયેલી ટક્કરમાં 3 લોકોનાં મોત થયા હતા, જ્યારે પૂર્વ ગોદાવરી જિલ્લામાં ટાયર પંક્ચર થતાં એક વાહન પલટી જતાં અન્ય 3 લોકોનાં જીવ ગયા હતા.

પૂર્વ ગોદાવરી જિલ્લાના રંગમપેટા મંડલમાં મંગળવારે વહેલી સવારે વદિશલેરુ અને રંગમપેટા વચ્ચે ટાયર પંક્ચર થતાં ટાટા એસ વાહન અચાનક પલટી ગયું હતું. આ અકસ્માતમાં 3 લોકોનાં મોત થયા હતા અને 8 અન્ય લોકો ઘાયલ થયા હતા. આ ઘટના સવારે લગભગ 3 વાગ્યે બની હતી, જ્યારે કાકીનાડા જિલ્લાના સમરલાકોટા અને પીઠાપુરમ મંડલના મલ્લામ અને જલ્લુરુ ગામના 11 લોકો બાપટલા જિલ્લાના કોલ્લુરુ વિસ્તારમાં બાંધકામનું કામ પૂર્ણ કરીને પોતાના ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા.

આ અકસ્માતની જાણ થતાં જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. મૃતકોની ઓળખ સમરલાકોટાના રહેવાસી મસાકાપલ્લી બાબુ, મુરમારલા રાજુ અને કાકાડા રાજુ તરીકે થઈ છે. એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "ત્રણેયના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા. અકસ્માતની અસર એટલી ગંભીર હતી કે વાહનમાં લઈ જવાતા સિમેન્ટના સ્લેબ તેમના પર પડી ગયા હતા."

ઘાયલોને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે પેડ્ડાપુરમની સરકારી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે અનાપર્થીની સરકારી હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે જણાવ્યું કે ત્રણેય મૃતકોની ઉંમર 30થી 35 વર્ષ વચ્ચે હતી. આ મામલે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

બીજી ઘટનામાં સોમવારે સવારે પ્રકાશમ જિલ્લાના સંતામાગુલુરુ મંડલમાં વેલ્લાલાચેરુવુ નજીક એક લૉરીએ ઓટો-રિક્શાને ટક્કર મારતા 3 લોકોનાં મોત થયા હતા અને 6 લોકો ઘાયલ થયા હતા.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પલનાડુ જિલ્લાના સાવલ્યાપુરમ મંડલના વેલપુરુ ગામના 10 સંબંધીઓ પોતાના એક સગાના મૃત્યુ બાદ દસમા દિવસની વિધિમાં ભાગ લેવા માટે નાદેંડલા મંડલના સંક્રાંતિપાડુ જઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન વેલ્લાલાચેરુવુ નજીક હાઇવે પર ગ્રેનાઇટ ફેક્ટરીની એક લૉરીએ તેમના ઓટો-રિક્શાને ટક્કર મારી હતી. પોલીસે જણાવ્યું કે બે લોકોનાં ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા, જ્યારે અન્ય એક વ્યક્તિનું હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું.

સંતામાગુલુરુના ઉપ-નિરીક્ષક એમ. પટ્ટાભિરામૈયાએ જણાવ્યું કે, "દાવુલુરી યેદુકોંડાલુ (60) અને એમ. રામનમ્મા (55)ના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા, જ્યારે યાલાવર્તી સુબ્બાયમ્મા (56)નું નરસરાવપેટની હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું."

ઘાયલોમાં ગુટ્ટા સુબ્બાયમ્મા, એમ. વેંકટરામૈયા, એમ. સુબ્બાયમ્મા, બોયાપતિ લક્ષ્મીદેવી, બી. અનુરાધા અને ઓટો-રિક્શા ચાલક મીરાવલીનો સમાવેશ થાય છે. તેમને નરસરાવપેટની વિવિધ હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અન્ય એક મુસાફર ચિન્ના યોગમ્માને સામાન્ય ઇજાઓ પહોંચી હતી.

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