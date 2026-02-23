ETV Bharat / bharat

જમ્મુ કાશ્મીરના કિશ્તવાડમાં 326 દિવસ ચાલેલા જોઇન્ટ ઓપરેશનમાં સાત આતંકવાદી ઠાર મરાયા: સેના

સેનાએ સોમવારે દાવો કર્યો છે કે જમ્મુ કાશ્મીરના કિશ્તવાડ જિલ્લાના ચટરૂના જંગલ વિસ્તારમાં એક વર્ષ લાંબા ઓપરેશન દરમિયાન તમામ સાત આતંકવાદીઓ ઠાર મરાયા છે.

કિશ્તવાડના ચતરૂ વિસ્તારમાં છુપાયેલા આતંકવાદીઓને શોધવા માટે ઓપરેશનના ભાગરૂપે 7 આસામ રાઇફલ્સના જવાનોએ મોટા પાયે કામગીરી શરૂ કરી હતી.
કિશ્તવાડના ચતરૂ વિસ્તારમાં છુપાયેલા આતંકવાદીઓને શોધવા માટે ઓપરેશનના ભાગરૂપે 7 આસામ રાઇફલ્સના જવાનોએ મોટા પાયે કામગીરી શરૂ કરી હતી. (ANI)
Published : February 23, 2026 at 3:02 PM IST



આ ગ્રુપ પહાડી વિસ્તારમાં સુરક્ષા દળોથી બચીને રહેતું હતું, જે તાજેતરમાં સુરક્ષાદળ અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે યુદ્ધનું મેદાન બની ગયું છે. સુરક્ષા એજન્સીઓના એક મજબૂત ઇન્ટેલિજન્સ નેટવર્કની મદદથી કેટલીક જગ્યાએ સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો જે બાદ અંતે તમામ સાત આતંકી માર્યા ગયા હતા.

સેનાએ કહ્યું કે, આ ઓપરેશન સિવિલ અને મિલિટ્રી ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીઓ દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવેલી ઇન્ટેલિજન્સના આધાર પર કરવામાં આવ્યું હતું અને આ જોઇન્ટ ઓપરેશન 326 દિવસ સુધી ચાલ્યું હતું.

સેનાએ કહ્યું કે, ઓપરેશન દરમિયાન મોર્ડન ટેકનોલોજીનો મોટા પાયે પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં FPV ડ્રોન, સેટેલાઇટ ઇમેજરી, RPA/UAV અને મોર્ડન કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ સામેલ હતી.

સેનાએ કહ્યું, "સેનાના સતત પ્રયાસ અને ઇરાદા જેમનું પરિણામ સૈફુલ્લાહ અને તેના સાથીઓના ખતમ થવાનું છે, આ સાબિત કરે છે કે વર્દીધારી જવાનો અને ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીઓના પાક્કા ઇરાદા, હિમ્મત અને બહાદુરી સામે કઇ પણ ટકી નથી શકતું."

રવિવારે કિશ્તવાડના પાસેરકુટ વિસ્તારમાં સુરક્ષાદળોએ ટોપ આતંકવાદી કમાન્ડર સૈફુલ્લાહ અને તેના બે સાથીઓને ઠાર માર્યા હતા. આ પહેલા 4 ફેબ્રુઆરીએ કિશ્તવાડ જિલ્લાના ચટરૂના ડિચર વિસ્તારમાં સુરક્ષાદળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે અથડામણમાં એક આતંકવાદી ઠાર મરાયો હતો.

આતંકવાદીઓને ઠાર મારવામાં આવ્યા પહેલા જાન્યુઆરીમાં જંગલોમાં આતંકવાદીઓ સાથે અથડામણમાં ભારતીય સેનાનો એક જવાન શહીદ થયો હતો. 18 જાન્યુઆરી બાદ ચોથી વખત સુરક્ષાદળોની વિસ્તારમાં આતંકવાદીઓ સાથે અથડામણ થઇ હતી.

