મધ્ય પ્રદેશ: જબલપુર નર્મદા નદીમાં પ્રવાસીઓ ભરેલી ક્રૂઝ ડુબી, 7 લોકોના મોત; 18 લોકોનું રેસક્યૂ

જબલપુરમાં નર્મદા નદીના બરગી ડેમમાં પ્રવાસીઓ ભરેલી ક્રૂઝ પલટી મારી ગઇ હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 9:21 PM IST

જબલપુર: મધ્ય પ્રદેશના જબલપુરમાં નર્મદા નદીના બરગી ડેમમાં પ્રવાસીઓ ભરેલી એક ક્રૂઝ ડુબતા ચકચાર મચી ગઇ છે. કહેવામાં આવે છે કે આ ક્રૂઝમાં 35થી 40 લોકો સવાર હતા. આ દુર્ઘટનામાં 7 લોકોના શબ બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ, વહીવટીતંત્ર અને SDRFની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. મળતી માહિતી અનુસાર 18 લોકોને ડૂબતા બચાવી લેવામાં આવ્યા છે અને કેટલાક લોકોને તરત જ હોસ્પિટલ સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

કલેક્ટર રાઘવેન્દ્ર સિંહ અને પોલીસ અધીક્ષક સંપત ઉપાધ્યાય પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. ડેમમાં ક્રૂઝ પલટતા ડુબેલા લોકોની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. SDRF અને સ્થાનિક પોલીસે તરવૈયાઓની મદદથી રેસક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. મોટર બોટ અને સ્પીડ બોટથી લોકોને બચાવવામાં આવ્યા હતા.

18 લોકોને બચાવાયા, 7 લોકોના શબ મળ્યા

બરગી CSP અંજુલ મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "ગુરૂવારે જબલપુરની નર્મદા નદી પર બનેલા બરગી ડેમમાં 35થી 40 મુસાફરોને લઇને જતી એક ક્રૂઝ બોટ પલટી મારી ગઇ હતી. ક્રૂઝ બોટમાં 35થી 40 લોકો સવાર હતા અને તેમાંથી 18 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે જ્યારે 15થી 18 લોકો હજુ પણ ગાયબ છે. ગુરૂવારે અચાનક આવેલા તોફાન બાદ આ દુર્ઘટના બની હતી. નદીમાંથી 4 શબ બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે જ્યારે ગાયબ મુસાફરોને શોધવા અને તેમને બચાવવા માટે રેસક્યૂ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે."

મધ્ય પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

જબલપુરમાં ક્રૂઝ દુર્ઘટનાને લઇને મધ્ય પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે. X પર પોસ્ટ કરતા મોહન યાદવે લખ્યુ, "જબલપુરમાં વાવાઝોડાને કારણે બરગી ડેમમાં દુ:ખદ ક્રૂઝ દુર્ઘટનાને લઇને સ્થાનિક તંત્ર અને રેસક્યૂ ફોર્સનું ઓપરેશન ચાલુ છે. લોક નિર્માણ મંત્રી રાકેશ સિંહ, પ્રવાસન મંત્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ લોધી, સંભાગ પ્રભારી એસીએસ, એડીજી અને સ્થાનિક જનપ્રતિનિધિઓને ઘટનાસ્થળે પહોંચવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.

જબલપુરથી 35 કિમી દૂર છે બરગી ડેમ

જબલપુરથી આશરે 35 કિમી નર્મદા નદી પર બરગી ડેમ આવેલો છે. અહીં મધ્ય પ્રદેશ ટુરિઝમનો રિસોર્ટ છે અને વોટર સ્પોર્ટ્સ પણ થાય છે. મધ્ય પ્રદેશ પ્રવાસન નિગમ એટલે કે MPT દ્વારા ક્રૂઝ ચલાવવામાં આવે છે.

