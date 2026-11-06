ઝારખંડના ખૂંટીમાં મોટો અકસ્માત, સ્કૂટી સવારને બચાવવા પહોંચેલા લોકોને ટ્રકે કચડ્યા; સાત લોકોના મોત
ઝારખંડના ખૂંટી જિલ્લામાં રોડ અકસ્માતમાં ચાર મહિલાઓ અને ત્રણ બાળક સહિત સાત લોકોના મોત થયા છે.
Published : November 6, 2026 at 9:41 AM IST
રાંચી: ઝારખંડના ખૂંટી જિલ્લામાં રોડ અકસ્માતમાં ચાર મહિલાઓ અને ત્રણ બાળક સહિત સાત લોકોના મોત થયા છે. કર્રા પોલીસ સ્ટેશનના કોશાંબી કોલોની પાસે 18 પૈડા ધરાવતા ટ્રકે રોડના કિનારે ઉભેલા લોકોને અડફેટે લીધા હતા.
આ અકસ્માતમાં બે અન્ય લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળ પહોંચી હતી અને ઘાયલોને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા હતા.
સ્કૂટી સવારને બચાવવા પહોંચ્યા લોકો ત્યારે મોત બનીને આવ્યો ટ્રક
પ્રત્યક્ષદર્શીઓ અનુસાર, ગુરૂવાર રાત્રે 10:15 વાગ્યે એક સ્કૂટી સવારે કાબુ ગુમાવતા રોડના કિનારે ઝાડીઓમાં પડી ગયો હત અને તેની મદદ માટે આસપાસાના ગ્રામીણો પોતાના ઘરની બહાર નીકળ્યા હતા.
કેટલાક યુવાનો સ્કૂટર સવારને ઝાડીઓમાંથી બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, જ્યારે મહિલાઓ અને બાળકો રસ્તાની બાજુમાં ઊભા રહીને આ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા હતા. તે જ સમયે, તોરપા તરફથી પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલા એક 18-વ્હીલર ટ્રકે ત્યાં હાજર લોકો પર વાહન ચઢાવી દીધું હતું.
એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોના મોત
આ દુર્ઘટનામાં સ્થાનિક બિરસા નાયકના પરિવાર પર દુ:ખનો પહાડ તૂટી પડ્યો હતો. દુર્ઘટનામાં તેની પત્ની કસીલા દેવી, દીકરી અંજલિ કુમારી અને એક વર્ષીય પૌત્ર સૌરભ નાયકનું મોત થયું હતું. મૃતકોની ઓળખ કસીલા દેવી, માન્દૂ દેવી, અંજલિ કુમારી, પાકો દેવી, તૂતી કુમારી, ગોલૂ કુમાર અને સૌરભ નાયકના રૂપમાં થઇ છે. દુર્ઘટનામાં બે અન્ય લોકો ઘાયલ છે અને તેમણે તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.
બીજી તરફ રોડ અકસ્માતમાં સાત લોકોના મોતના વિરોધ અને વળતરની માંગને લઇને કર્રા રેલવે ફાટક પાસે લોકોએ રોડ જામ કરી દીધો છે.
બનાવની જાણ થતા જ ખૂંટીના પોલીસ વડા ઋષભ ગર્ગ મોડી રાત્રે હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા અને ઘાયલોના સારવારની જાણકારી મેળવી હતી. SPએ ઘટનાને દુ:ખદ ગણાવી હતી અને તેમણે કહ્યું કે કર્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં રેલવે ફાટક પાસે સ્કૂટી દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયા બાદ લોકો મદદ માટે પહોંચ્યા હતા. ઘટનાસ્થળે વળાંક અને અંધારૂ હોવાને કારણે 18 પૈડા ધરાવતા વાહન ચાલકને રસ્તાના કિનારે ઉભેલા લોકો દેખાયા નહતા અને આ અકસ્માત સર્જાયો હતો.
ઝારખંડના મુખ્યમંત્રીએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું
ઝારખંડના ખૂંટી કર્રામાં રોડ અકસ્માતમાં સાત લોકોના મોત બાદ મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેને દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે. સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર પોસ્ટ કરતા હેમંત સોરોને લખ્યુ, "ખૂંટી કર્રા રોડ અકસ્માતમાં સાત લોકોના મોતના સમાચારથી ભારે મનથી વ્યથિત છું. આ દુર્ઘટનામાં પોતાના પ્રિયજનોને ગુમાવનારા શોકગ્રસ્ત પરિવારજનો પ્રત્યે મારી સંવેદના. મારાંગ બુરૂ સ્વર્ગીય લોકોની આત્માને શાંતિ આપે અને શોકગ્રસ્ત પરિવારોને દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે. દુર્ઘટનામાં ઇજાગ્રસ્ત લોકોના જલદી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરૂ છું."
Jharkhand Chief Minister Hemant Soren (@HemantSorenJMM) posts, "खूंटी के कर्रा में हुए सड़क हादसे में सात लोगों की मृत्यु की हृदयविदारक खबर से मन व्यथित है। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मारांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर और शोकाकुल परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दें। हादसे में इलाजरत घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।"— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2026
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