આસામમાં રાજધાની એક્સપ્રેસની ટક્કરથી સાત હાથીઓના મોત; ટ્રેનનું એન્જિન અને પાંચ કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા
આ ઘટનામાં પાંચ કોચ અને ટ્રેનનું એન્જિન પાટા પરથી ઉતરી ગયું, જોકે હજુ સુધી કોઈ મુસાફરોને ઈજા થઈ નથી.
Published : December 20, 2025 at 10:15 AM IST
ગુવાહાટી: શનિવારે આસામના નાગાંવ જિલ્લાના કામપુર વિસ્તારમાં ચાંગજુરાઈ નજીક દિલ્હી જતી રાજધાની એક્સપ્રેસ રેલ્વે ટ્રેક પાર કરી રહેલા હાથીઓના ટોળા સાથે અથડાતાં ઓછામાં ઓછા સાત હાથીઓના મોત થયા અને એક ઘાયલ થયો.
વન અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે શનિવારે વહેલી સવારે ગુવાહાટીથી લગભગ 126 કિલોમીટર દૂર, હાથીઓનું ટોળું સૈરંગ-નવી દિલ્હી રાજધાની એક્સપ્રેસ (20507) સાથે અથડાયું ત્યારે આ અકસ્માત થયો હતો.
આ અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે પાંચ કોચ અને ટ્રેનનું એન્જિન પાટા પરથી ઉતરી ગયું. જોકે, નોર્થઈસ્ટ ફ્રન્ટિયર રેલ્વે (NFR) ના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે આ અકસ્માતમાં કોઈ મુસાફરોને ઈજા થઈ નથી.
રેલવે અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અસરગ્રસ્ત મુસાફરોને અન્ય કોચમાં ખાલી બર્થમાં અસ્થાયી રૂપે રાખવામાં આવ્યા હતા.
વન વિભાગના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ગાઢ ધુમ્મસ વચ્ચે આ અકસ્માત લગભગ 2:17 વાગ્યે થયો હતો જ્યારે જંગલી હાથીઓનું એક ટોળું નજીકની ટેકરીઓ પરથી ઉતરીને રેલ્વે ટ્રેક પર ભટક્યું હતું. સાત હાથીઓનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું હતું, જ્યારે એક બાળક હાથી ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. વન કર્મચારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા અને ઘાયલ બાળક માટે તાત્કાલિક સારવારની વ્યવસ્થા કરી હતી. પશુચિકિત્સકોની એક ટીમ પણ પહોંચી હતી, અને મૃત હાથીઓનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આ દરમિયાન, રાષ્ટ્રીય વન સેવા (NFR) એ વિભાગીય મુખ્યાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે અકસ્માત રાહત ટ્રેનો ઘટનાસ્થળે રવાના કરી છે. NFR જનરલ મેનેજર અને લુમડિંગ વિભાગીય રેલ્વે મેનેજર સહિત વરિષ્ઠ રેલ્વે અધિકારીઓ પુનઃસ્થાપન કાર્યનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા.
NFR પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે નવી દિલ્હી જતી ટ્રેન લગભગ 2:17 વાગ્યે પાટા પરથી ઉતરી ગઈ હતી. નાગાંવ વિભાગીય વન અધિકારી સુહાસ કદમે પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના હોજાઈ જિલ્લાના ચાંગજુરાઈ વિસ્તારમાં બની હતી. કદમ અને અન્ય વન અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે.
અકસ્માત બાદ, અસરગ્રસ્ત જમુનામુખ-કાનપુર સેક્શનમાંથી પસાર થતી ટ્રેનોને યુપી લાઇન પર વાળવામાં આવી છે, અને પુનઃસ્થાપન કાર્ય ચાલી રહ્યું છે, એમ તેમણે ઉમેર્યું.
સ્થાનિક રહેવાસીઓએ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં આ વિસ્તારમાં માનવ-હાથી સંઘર્ષમાં વધારો થયો હોવાની જાણ કરી હતી, અને હાથીઓના ટોળા વારંવાર આ વિસ્તારમાં આવતા હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મધ્યરાત્રિની આસપાસ જીવલેણ અથડામણ પહેલા આ જ ટોળું આ વિસ્તારમાં ફરતું હોવાનું કહેવાય છે.
સૈરંગ-નવી દિલ્હી રાજધાની એક્સપ્રેસ મિઝોરમમાં સૈરંગ (આઈઝોલ નજીક) ને દિલ્હીના આનંદ વિહાર ટર્મિનલ સાથે જોડે છે.
મુસાફરોને મદદ કરવા માટે ગુવાહાટી રેલ્વે સ્ટેશન પર હેલ્પલાઇન નંબરો સક્રિય કરવામાં આવ્યા છે: 0361-2731621 / 2731622 / 2731623.
