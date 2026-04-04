ETV Bharat / bharat

બિહારમાં લઠ્ઠાકાંડ: ઝેરી દારૂ પીવાથી 7ના મોત, વધી શકે છે મૃત્યુઆંક

મોતીહારી જિલ્લાના બાલગંગા ગામમાં ઝેરી દારૂથી ત્રણ દિવસમાં સાત લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે જ્યારે વધુ 14 લોકોની હાલત ગંભીર છે

મોતીહારી જિલ્લાના બાલગંગા ગામમાં ઝેરી દારૂથી ત્રણ દિવસમાં સાત લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે જ્યારે વધુ 14 લોકોની હાલત ગંભીર છે (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 4, 2026 at 5:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મોતીહારી: બિહારમાં ઝેરી દારૂ પીવાથી થનારા મૃત્યુનો દોર અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. શનિવારે મોતીહારીમાં વધુ બે લોકોના મોત થયા છે, જેના કારણે છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં કુલ મૃત્યુઆંક સાત થયો છે. મોતીહારી જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સૌરભ જોરવાલે મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી છે. મૃતકોની ઓળખ ચંદુ કુમાર, પ્રમોદ યાદવ, પરિક્ષણ માંઝી, હીરાલાલ ભગત, લાલકિશોર રાય, સંપત સાહ અને લડ્ડુ સાહ તરીકે થઈ છે.

ત્રણ દિવસમાં સાત મૃત્યુ

રઘુનાથપુર પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના બાલગંગા ગામમાં ગુરુવારે મોતનું તાંડવ શરૂ થયું હતું. અહીં બે લોકોના મોત થયા હતા. શુક્રવારે વધુ ત્રણ અને શનિવારે વધુ બે લોકોના મોત થયા હતા. હાલમાં કુલ 20 લોકો સદર હોસ્પિટલમાં દાખલ છે, જેમાંથી 14 લોકોની હાલત ગંભીર છે. છ લોકોએ પોતાની દૃષ્ટિ ગુમાવી દીધી છે. ગંભીર રીતે બીમાર લોકોમાં લોહા ઠાકુર, રાહુલ કુમાર, રવિન્દ્ર યાદવ, દિનેશ યાદવ અને ઉમેશ રામનો સમાવેશ થાય છે.

દારૂ સામે ચલાવાઈ રહ્યાં છે જનજાગૃતિ અભિયાન

મૃત્યુઆંકમાં સતત વધારો થતાં, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા ગામમાં જાગૃતિ લાવવા પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, તંત્ર દ્વારા માઈકિંગ કરીને લોકોને અપીલ કરવામાં આવી રહી છે કે, 1 એપ્રિલથી 3 એપ્રિલના રોજ જે લોકોએ દારૂનું સેવન કર્યું હોય તેઓ સદર હોસ્પિટલમાં જઈને પોતાની સારવાર કરાવે કેમ કે, ઝેરી દારૂ પીવાથી લોકો આંખો ગુમાવી રહ્યા છે અને કેટલાકના મોત પણ થઈ રહ્યા છે.

ઝેરી દારૂ ક્યાંથી આવ્યો?

અત્યાર સુધીની પોલીસ તપાસ મુજબ, આ સામૂહિક દુર્ઘટનાના મૂળ પીપરાકોઠી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે આ વિસ્તારના બે મુખ્ય દારૂના દાણચોરો, કન્હૈયા અને રાજાએ ઝેરી રસાયણ મિથેનોલથી ભરેલા દારૂનો મોટો જથ્થો મંગાવ્યો હતો. મિથેનોલ એક અત્યંત ઝેરી રસાયણ છે જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ઔદ્યોગિક હેતુઓ માટે થાય છે, પરંતુ ગેરકાયદેસર દારૂ ગેંગ દ્વારા, વધુ નફા માટે, તેનો ઉપયોગ દારૂ બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યો.

ગામના એક યુવકે નામ ન જણાવવાની શરતે કહ્યું કે, ગામની ચાની દુકાનો પર 50-60 રૂપિયા લીટરના ભાવે સરળતાથી આ ઝેરી દારૂ મળી જતો હતો. દિવસભરનો થાક ઉતારવા માટે મજૂરો તેનું સેવન કરે છે. કાલે રાતે જ મારા પાડોશીએ પણ દારૂ પીધો હતો અને આજે તેની હાલત ગંભીર થઈ ગઈ.

ઝેરી દારૂની અસરો: ડોકટરોના મતે, આ મિથેનોલ ધરાવતા આલ્કોહોલની અસરો ધીમે ધીમે થાય છે. તે પેટમાં બળતરા, ઉલટી, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને અંધત્વનું કારણ બને છે, જે આખરે કોમા અથવા મૃત્યુ તરફ દોરી જાય છે. અત્યાર સુધી મૃત્યુ પામેલા લોકોમાં આ લક્ષણો જોવા મળ્યા છે. હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલા બધા લોકો આ લક્ષણોનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. છ લોકોએ તેમની દૃષ્ટિ ગુમાવી દીધી છે.

"અત્યાર સુધી પોલીસે કન્હૈયા, રાજા, ખલીફા, સુનિલ શાહ, નાગા રાય, જમ્મુ બૈઠા અને ભરત રાય સહિત સાત લોકોની ધરપકડ કરી છે. તેમના કબજામાંથી 200 લિટર દારૂ, 500 લિટર ગેરકાયદેસર દારૂ અને વાહનો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. SSB અને સ્થાનિક પોલીસ સંયુક્ત દરોડા પાડી રહી છે. ચોકીદારની ધરપકડથી નેટવર્ક તૂટી જશે." -સ્વર્ણ પ્રભાત, SP, મોતીહારી

TAGGED:

MOTIHARI POISONOUS LIQUOR
HOOCH TRAGEDY IN MOTIHARI
POISONOUS LIQUOR
BIHAR MOTIHARI HOOCH
MOTIHARI POISONOUS LIQUOR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.