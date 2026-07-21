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સિક્કિમ: ટનલમાં થયેલા ભૂસ્ખલન દુર્ઘટનામાં 7 મજૂરોના મોત; ઘણા ફસાયા, શોધ અને બચાવ કામગીરી ચાલુ

અગાઉ નામચીના કલેક્ટરે ટનલની અંદર લગભગ 27 કામદારો ફસાયા હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી હતી

અગાઉ નામચીના કલેક્ટરે ટનલની અંદર લગભગ 27 કામદારો ફસાયા હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી હતી
અગાઉ નામચીના કલેક્ટરે ટનલની અંદર લગભગ 27 કામદારો ફસાયા હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી હતી (ANI)
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By ANI

Published : July 21, 2026 at 7:47 AM IST

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ગંગટોક: સિક્કિમના નામચી જિલ્લામાં આવેલા ઝોલુંગે વિસ્તારના સમરદુંગ ખાતે નિર્માણાધીન ટનલમાં ફસાયેલા કામદારોને બહાર કાઢવા માટે બચાવ અને શોધ કામગીરી સતત ચાલુ છે. આ દરમિયાન જિલ્લા વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું છે કે અત્યાર સુધીમાં સાત લોકોના મોત થયા હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે.

સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, મૃતકોના મૃતદેહોને સિંગતમ જિલ્લા હોસ્પિટલ, એસટીએનએમ (STNM) હોસ્પિટલ, ગાંગટોક અને નામચી જિલ્લા હોસ્પિટલ ખાતે મોકલવામાં આવ્યા છે. માહિતી અને જનસંપર્ક વિભાગે એક નિવેદનમાં આ માહિતી આપી હતી.

નામચી જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, રાજ્ય આપત્તિ પ્રતિસાદ દળ (SDRF), રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિસાદ દળ (NDRF), સિક્કિમ પોલીસ, ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસિસ, આરોગ્ય વિભાગ તેમજ અન્ય સંબંધિત વિભાગોના અધિકારીઓ સાથે સંકલન કરીને સતત બચાવ કામગીરી ચલાવી રહ્યું છે.

નિવેદનમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર સિક્કિમ સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી (SSDMA) દ્વારા સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને જરૂરિયાત મુજબ વધુ માહિતી જાહેર કરવામાં આવશે.

નામચી જિલ્લાના જિલ્લા કલેક્ટર અનુપા તામલિંગે અગાઉ ઘટનાની માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું: "ટનલની અંદર અંદાજે 27 કામદારો ફસાયેલા હોવાની શક્યતા છે. જોકે, ટનલની અંદરની સ્થિતિ વિશે હજુ સંપૂર્ણ માહિતી મળી નથી, તેથી ફસાયેલા લોકોની ચોક્કસ સંખ્યાની સત્તાવાર પુષ્ટિ હજુ થઈ શકી નથી."

જિલ્લા કલેક્ટર અનુપા તામલિંગે જણાવ્યું કે, NDRFની એક ટીમ ટનલની અંદર પ્રવેશી ગઈ છે અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે NDRFની ટીમ પરત ફર્યા બાદ જ ટનલની અંદર કેટલા કામદારો ફસાયેલા છે અને તેમની સ્થિતિ કેવી છે તેની સ્પષ્ટ માહિતી મળી શકશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે સોમવારે બપોરે સમરદુંગ વિસ્તારમાં આવેલી ટનલની અંદર ગેસ લીક થવાની શંકાસ્પદ ઘટના સામે આવી હતી.

આ ઘટનાના પગલે ટનલની અંદર કામ કરી રહેલા કામદારો ફસાઈ ગયા હતા, જેના કારણે તેમના બચાવ માટે સંબંધિત તમામ એજન્સીઓને તાત્કાલિક તૈનાત કરવામાં આવી છે. જોકે, ટનલની અંદર ખરેખર શું બન્યું હતું અને હાલમાં ત્યાં કેટલા લોકો ફસાયેલા છે તે અંગે હજુ સુધી સ્પષ્ટ માહિતી મળી નથી.

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SIKKIM TUNNEL
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