દિવાળીના પર્વે મધ્યપ્રદેશમાં આગનું તાંડવ, 12 લોકો સળગીને મોતને ભેટ્યા
સિવનીના છપારા શહેરમાં એક બુલિયન વેપારીના ઘરમાં આગ લાગી હતી. જેમાં છ લોકોના મોત થયા, જ્યારે કટનીમાં પણ અગ્રવાલ પરિવારના છ સભ્યોના મોત થયા હતા.
Published : November 9, 2026 at 9:53 AM IST
સિવની: મધ્યપ્રદેશના સિવનીના છપારા નગરમાં સોમવારે વહેલી સવારે એક ઘરમાં ભીષણ આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. મહાવીર વોર્ડના જૈન વિસ્તારમાં જ્વેલર્સ કુંદન સોનીના ઘરમાં લાગેલી આગમાં એક જ પરિવારના છ સભ્યો જીવતા ભળથું થઈને મોતને ભેટ્યા.ચાર મહિલાઓ અને બે પુરુષોના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.
આગ લાગ્યા બાદ ઘરમાં રહેલા લોકોને બહાર નીકળવાની તક ન મળી જેના કારણે આ જાનહાની થઈ. સોમવારે સવારે 8 વાગ્યા સુધી બચાવ કામગીરી ચાલુ રહી. દિવાળીના પર્વે સર્જાયેલી આ દુ:ખદ ઘટનાથી સમગ્ર છપારા શહેરમાં શોક અને માતમનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
પરિવારના દસ સભ્યો ઘરની અંદર હતા
સોમવારે સવારે 4 વાગ્યે અચાનક આગ ફાટી નીકળી હતી. આગ એટલી ભીષણ હતી કે, થોડી જ વારમાં તેણે ઘરનો મોટો ભાગ લપેટમાં લઈ લીધો હતો. એવું જાણવા મળ્યું છે કે દુર્ઘટના સમયે લગભગ 10 લોકો ઘરમાં હતા. બધાને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ડોક્ટરોએ તેમાંથી છ લોકોને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
અન્ય રહેવાસીઓની સ્થિતિ અને ઇજાઓ અંગે હજુ સુધી માહિતી ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ કેટલાકની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. સિવનીમાં આગની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડ અને અનેક એમ્બ્યુલન્સ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા.
આગને કાબુમાં લેવા અને અસરગ્રસ્ત લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા માટે રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે હાજર છે. મૃતકોમાં કુંદન લાલ સોની (75), રાજકુમારી સોની (65), રીતુ સોની (42), સ્મૃતિ સોની (40), સૂર્ય સોની (45) અને આદિત્ય સોની (16)નો સમાવેશ થાય છે.
બીજી તરફ અમાયરા સોની (7), રિતેશ સોની (45), સૌરભ સોની (43) અને આકાર સોની (14) ને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. છપારા તાલુકા અધિકારી સૌરભ મારવીએ જણાવ્યું હતું કે, "માહિતી મળ્યા બાદ બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી હતી. આગ લાગવાનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી." એસડીઓપી લખનાદોન અપૂર્વ ભલવીએ પુષ્ટિ આપી હતી કે, "અકસ્માતમાં છ લોકોના મોત થયા છે. આગ સંપૂર્ણપણે કાબુમાં આવી ગઈ છે. આગ લાગવાના કારણની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે."