AAPના દિગ્ગજ નેતાઓ હોળીના રંગે રંગાયા, મનીષ સિસોદિયાના નિવાસસ્થાને "કટ્ટર પ્રામાણિક" હોળીનું આયોજન
મનીષ સિસોદિયાના ઘરની બહાર કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા હતી, પરંતુ કાર્યકરોનો ઉત્સાહ ઓછો થયો નહીં.
નવી દિલ્હી : દિલ્હીના રાજકારણમાં વર્ષોથી ચાલી રહેલા ઉથલપાથલ અને કાનૂની લડાઈઓ પછી, આ હોળી આમ આદમી પાર્ટી માટે ફક્ત રંગોના તહેવારમાં જ નહીં, પણ "રાજકીય શક્તિ પ્રદર્શન" અને "નૈતિક વિજય"ની ઉજવણીમાં પણ ફેરવાઈ ગઈ. બુધવારે ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાના નિવાસસ્થાને "કટ્ટર પ્રામાણિક" હોળીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ સહિત અનેક અગ્રણી નેતાઓ અને હજારો પાર્ટી કાર્યકરોએ હાજરી આપી હતી.
કાર્યકરો ભાવુક થઈ ગયા: "કોઈ સૂરજ નહીં," પણ "ગુલાલ" ચમક્યો
મનીષ સિસોદિયાનું નિવાસસ્થાન સવારથી જ ચહલપહલથી ભરેલું હતું. જેલમાંથી મુક્ત થયા પછી અને દારૂ નીતિ કેસમાં તાજેતરમાં કોર્ટમાં મળેલી રાહત પછી આ પહેલો મોટો પ્રસંગ હતો જ્યારે બંને ટોચના પક્ષના નેતાઓએ સાથે જાહેર ઉજવણીમાં હાજરી આપી હતી. ઢોલના તાલ અને દેશભક્તિના ગીતો વચ્ચે, કાર્યકરોએ તેમના નેતાઓ પર ગુલાલ વરસાવ્યો. કાર્યક્રમ દરમિયાન અરવિંદ કેજરીવાલ ખૂબ ઉત્સાહી દેખાયા. કાર્યકરોને સંબોધતા તેમણે કહ્યું કે વિરોધી પક્ષોએ તેમને અને તેમની ટીમને બદનામ કરવા માટે દરેક શક્ય પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ "આમૂલ પ્રામાણિકતા"નો રંગ એટલો મજબૂત છે કે તેને કોઈપણ ષડયંત્ર દ્વારા ઝાંખો કરી શકાતો નથી.
સિસોદિયાનો હુમલો: "ષડયંત્રો વચ્ચે પણ પગલાં ડગમગ્યા નહીં"
મનીષ સિસોદિયાએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અને પાર્ટી કાર્યકરો સાથે વાત કરતા તેમના વિરોધીઓ પર આકરા પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું, "તેમના કાવતરા અને જુઠ્ઠાણા વચ્ચે પણ, આમ આદમી પાર્ટીના રંગો ઝાંખા પડ્યા નથી. આપણી વાસ્તવિક તાકાત પ્રામાણિકતા અને લોકોના અતૂટ વિશ્વાસમાં રહેલી છે. આપણે સત્ય અને સંઘર્ષના આ રંગો સાથે આગળ વધતા રહીશું." ભાવનાત્મક સિસોદિયાએ કહ્યું કે આ હોળી તેમના માટે "પુનર્જન્મ" જેવી છે, કારણ કે તેઓ "કાજલ કી કોઠરી" (જેલ)માંથી કોઈપણ ડાઘ વિના બહાર આવ્યા છે. પાર્ટીના નેતાઓએ તેને "સત્યનો વિજય" ગણાવ્યો.
ચૂંટણી ગર્જના: હોળીના અવસરે એકતાનો સંદેશ
રાજકીય વિશ્લેષક નવીન ગૌતમ માને છે કે આ "કટ્ટરપંથી પ્રામાણિક" હોળી દ્વારા, આમ આદમી પાર્ટીએ આગામી ચૂંટણીઓ માટે તેના કાર્યકરોમાં નવો ઉત્સાહ ભરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ ઉજવણીમાં આતિશી, સંજય સિંહ અને સૌરભ ભારદ્વાજ જેવા દિગ્ગજો પણ હાજર હતા. પાર્ટીએ સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે જેલ અને તપાસ છતાં, નેતૃત્વમાં કોઈ તિરાડ નથી. સરળ રીતે ઉજવવામાં આવેલી આ હોળીમાં, VIP સંસ્કૃતિને ટાળીને, કાર્યકરો જમીન પર બેસીને, નાસ્તા વહેંચીને અને રંગોની આપ-લે કરીને સામેલ થયા હતા. "કટ્ટરપંથી પ્રામાણિક" શબ્દનો વારંવાર ઉપયોગ કરીને, પાર્ટીએ ભાજપના ભ્રષ્ટાચારના આરોપોને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢવાની રણનીતિ અપનાવી છે.
મનીષ સિસોદિયાના ઘરની બહાર કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા હતી, પરંતુ કાર્યકરોનો ઉત્સાહ અકબંધ રહ્યો. "મેરા રંગ દે બસંતી ચોલા" જેવા ગીતો પર ઝૂમતા કાર્યકરોએ "જેલના તાળા તૂટ્યા, મનીષ અને કેજરીવાલ મુક્ત થયા" જેવા નારા લગાવ્યા. ઉજવણીના અંતે, બધા નેતાઓએ દિલ્હી અને દેશના લોકોને શાંતિ અને સુમેળની શુભેચ્છા પાઠવી.
