ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના વડા તરીકે વરિષ્ઠ IPS અધિકારી મહેશ દીક્ષિતની નિમણૂક
આંધ્ર પ્રદેશ કેડરના 1993 બેચના IPS અધિકારી દીક્ષિત, વર્તમાન વડા, તપન કુમાર ડેકાનું સ્થાન લેશે.
Published : June 26, 2026 at 7:22 AM IST
નવી દિલ્હી: વરિષ્ઠ ભારતીય પોલીસ સેવા (IPS) અધિકારી મહેશ દીક્ષિત ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) ના નવા વડા બનશે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મંત્રીમંડળની નિમણૂક સમિતિએ તેમની નિમણૂકને મંજૂરી આપી છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આંધ્ર પ્રદેશ કેડરના 1993 બેચના IPS અધિકારી દિક્ષિત વર્તમાન વડા તપન કુમાર ડેકાનું સ્થાન લેશે. તેમણે ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોમાં સ્પેશિયલ ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપી છે અને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સ્ટેટ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના વડા તરીકે બહોળો અનુભવ ધરાવે છે.
IB એ દેશની મુખ્ય આંતરિક સુરક્ષા અને કાઉન્ટર-ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી છે, જે ગૃહ મંત્રાલય (MHA) હેઠળ કાર્યરત છે.
એક સત્તાવાર આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "કેબિનેટની નિમણૂક સમિતિએ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના સ્પેશિયલ ડિરેક્ટર, મહેશ દીક્ષિત, IPS (AP-93), ને ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવાની મંજૂરી આપી છે. તેઓ તપન કુમાર ડેકા, IPS (HP-88) ના સ્થાને આવશે. તેમનો કાર્યકાળ ચાર્જ સંભાળ્યાની તારીખથી બે વર્ષ અથવા આગામી આદેશો સુધી, જે પણ વહેલું હોય ત્યાં સુધી રહેશે. તેમને FR 56(d) અને ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસીસ (ડેથ કમ રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ્સ) રૂલ્સ, 1958 ના નિયમ 16(1A) હેઠળ એક્સટેન્શન આપવામાં આવ્યું છે."
ડેકાને અગાઉ જૂન 2026 સુધી એક વર્ષનું એક્સટેન્શન આપવામાં આવ્યું હતું. ડેકા હિમાચલ પ્રદેશ કેડરના 1988-બેચના ભારતીય પોલીસ સેવા (IPS) અધિકારી છે. કેબિનેટની નિમણૂક સમિતિએ 30 જૂન, 2025 થી વધુ એક વર્ષ માટે ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના ડિરેક્ટર તરીકે ડેકાના સેવાના વિસ્તરણને મંજૂરી આપી છે.