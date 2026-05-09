કોણ છે એ વ્યક્તિ જેના પગને PM મોદીએ સ્પર્શ કર્યો, ગળે લગાવ્યા અને આશીર્વાદ લીધા?
કોલકાતાના બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે આયોજિત શપથ ગ્રહણ સમારોહ પહેલા વડા પ્રધાન મોદીએ સ્ટેજ પર હાજર એક વૃદ્ધ વ્યક્તિના પગને સ્પર્શ કર્યો.
Published : May 9, 2026 at 2:47 PM IST
કોલકાતા: શનિવારે કોલકાતાના બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ભાજપ સરકારના શપથ ગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન એક રસપ્રદ દ્રશ્ય જોવા મળ્યું.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેજ પર પહોંચતાની સાથે જ તેમણે પહેલા ત્યાં હાજર એક વૃદ્ધ વ્યક્તિને ગળે લગાવ્યા, પછી તેમના પગને સ્પર્શ કર્યો અને લાંબા સમય સુધી ભેટ્યા. વૃદ્ધ વ્યક્તિની આંખો ભીની થઈ ગઈ. આનાથી સુવેન્દુ અધિકારીના શપથ ગ્રહણ સમારોહના મંચ પર પીએમ મોદીએ કોને ગળે લગાવ્યા તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા.
#WATCH | Kolkata | PM Modi felicitates and takes blessings of Makhanlal Sarkar, one of the most senior workers of the BJP in West Bengal.— ANI (@ANI) May 9, 2026
In 1952, Makhanlal Sarkar was arrested in Kashmir while accompanying Syama Prasad Mukherjee during the movement to hoist the Indian… pic.twitter.com/gpmLISKYZ5
પીએમ મોદીએ જેને ગળે લગાવ્યો, શાલથી સન્માનિત કર્યા અને તેમના આશીર્વાદ લીધા તે વ્યક્તિ ભાજપના વરિષ્ઠ કાર્યકર માખનલાલ સરકાર હતા.
શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી સાથે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી
98 વર્ષની ઉંમરે પણ, સરકાર સ્વતંત્રતા પછીના ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદી ચળવળમાં સામેલ શરૂઆતના જમીની સ્ટારના વ્યક્તિઓમાંના એક છે. 1952માં, કાશ્મીરમાં ભારતીય ત્રિરંગો ફરકાવવાના આંદોલન દરમિયાન શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી સાથે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
1980માં ભાજપની સ્થાપના થયા પછી, તેઓ પશ્ચિમ દિનાજપુર, જલપાઈગુડી અને દાર્જિલિંગ જિલ્લાઓના સંગઠનાત્મક સંયોજક બન્યા. માત્ર એક વર્ષમાં, તેમણે લગભગ 10,000 સભ્યોની જોડવામાં મદદ કરી.
સાત વર્ષ સુધી જિલ્લા પ્રમુખ
માત્ર આટલું જ નહીં, તેમણે 1981થી શરૂ કરીને સતત સાત વર્ષ સુધી જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી. આ એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હતી જ્યારે ભાજપના નેતાઓને સામાન્ય રીતે બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી એક જ સંગઠનાત્મક પદ સંભાળવાની મંજૂરી નહોતી. પીએમ મોદી તરફથી આ સન્માનને પક્ષના કાર્યકરો અને સંગઠનાત્મક સંસ્કૃતિ પ્રત્યે આદરના મહત્વપૂર્ણ સંદેશ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ વિધાનસભા પક્ષના ચૂંટાયેલા નેતા સુવેન્દુ અધિકારીએ આજે રાજ્યના પ્રથમ ભાજપ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા.
અધિકારીએ નંદીગ્રામ અને ભવાનીપુરથી ચૂંટણી લડી અને ભવાનીપુરમાં વર્તમાન મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને 15,000 થી વધુ મતોથી હરાવ્યા, જે રાજ્યમાં એક મોટો રાજકીય વળાંક હતો. 2026 ની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, ભાજપે 207 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) એ 15 વર્ષ સુધી રાજ્ય પર શાસન કર્યા પછી 80 બેઠકો મેળવી હતી.