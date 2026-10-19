લાલકૃષ્ણ અડવાણીને હોસ્પિટલમાંથી રજા મળી, છાતીના ઈન્ફેક્શનથી સંપૂર્ણ રાહત
અડવાણીને છાતીમાં ચેપની ફરિયાદ બાદ, 16 ઓક્ટોબરે તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : October 19, 2026 at 9:49 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના પીઢ નેતા અને ભારતના ભૂતપૂર્વ નાયબ વડાપ્રધાન લાલકૃષ્ણ અડવાણીને સોમવારે દિલ્હીની ઇન્દ્રપ્રસ્થ એપોલો હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જણાતા તેમને હોસ્પિટલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. છાતીમાં ચેપની ફરિયાદ બાદ, 16 ઓક્ટોબરે તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલ દ્વારા આપવામાં આવેલી તબીબી માહિતી મુજબ, 98 વર્ષીય આ વરિષ્ઠ નેતાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળ્યો છે. હોસ્પિટલમાં તેમની સારવાર, જાણીતા વરિષ્ઠ ન્યુરોલોજી કન્સલ્ટન્ટ ડૉ. વિનીત સૂરીના નેતૃત્વ હેઠળની એક ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તેમની તબિયતમાં સુધારો થયાની પુષ્ટિ કર્યા બાદ, તબીબી ટીમે સોમવારે તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપી હતી.
ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર, છાતીમાં ચેપ અને તેને સંબંધિત ફેફસાંની જટિલતાઓને કારણે તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. શરૂઆતના થોડા દિવસો સુધી, ડોક્ટરોની એક વિશેષ ટીમે તેમની તબિયત પર સતત દેખરેખ રાખી હતી. તેમની સ્થિતિ સ્થિર રહી અને તેમણે સારવાર પ્રત્યે સકારાત્મક પ્રતિસાદ આપ્યો, જેના પગલે તેમને હવે ઘરે જવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
લાલકૃષ્ણ અડવાણી હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા હોવાના સમાચારથી દેશના રાજકીય વર્તુળોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. અનેક કેન્દ્રીય મંત્રીઓ, વરિષ્ઠ નેતાઓ અને મુખ્યમંત્રીઓએ તેમના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની કામના કરી હતી. કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી જે.પી. નડ્ડાએ હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈને તેમના સ્વાસ્થ્ય અને કુશળતા વિશે પૂછપરછ કરી હતી. હવે, તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હોવાના સમાચાર મળતા જ તેમના સમર્થકો અને શુભેચ્છકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
ભારતીય રાજકારણના એક આધારસ્તંભ ગણાતા લાલકૃષ્ણ અડવાણી અત્યંત પ્રભાવશાળી અને સન્માનિત રાજનેતા છે. તેમની લાંબી જાહેર કારકિર્દી દરમિયાન, તેમણે અનેક મહત્વપૂર્ણ હોદ્દાઓ સંભાળ્યા છે, જેમાં 2002 થી 2004 સુધી દેશના નાયબ વડાપ્રધાન તરીકેની સેવા આપવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, તેમણે ભારતીય જનતા પાર્ટીને રાષ્ટ્રીય સ્તરે એક પ્રમુખ રાજકીય શક્તિ તરીકે સ્થાપિત કરવામાં ઐતિહાસિક ભૂમિકા ભજવી હતી.
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