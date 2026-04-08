કોંગ્રેસે ઈરાન યુદ્ધ વિરામમા પાકિસ્તાનની ભૂમિકાને લઈને PM મોદી પર સાધ્યું નિશાન, કહ્યું '56 ઇંચની છાતી સંકોચાઈ ગઈ'

કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા જયરામ રમેશે કહ્યું કે, યુદ્ધવિરામ કરાવવામાં પાકિસ્તાનની ભૂમિકા પીએમ મોદીની વ્યક્તિગત રાજદ્વારીની વાસ્તવિક્તા અને શૈલી બંને માટે મોટો ફટકો છે.

Published : April 8, 2026 at 12:49 PM IST

નવી દિલ્હી: સરકાર પર નિશાન સાધતા, કોંગ્રેસે બુધવારે કહ્યું કે, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ કરાવવામાં પાકિસ્તાનની ભૂમિકા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની "અત્યંત વ્યક્તિગત રાજદ્વારી" માટે એક મોટો ફટકો છે. પોતાને "વિશ્વગુરુ" કહેનારા મોદી સંપૂર્ણપણે ખુલ્લા પડી ગયા છે.

વિપક્ષી પાર્ટીએ એમ પણ કહ્યું કે વડા પ્રધાન મોદીની "કાયરતા ન માત્ર ઇઝરાયલના ગુસ્સા પર, પરંતુ વ્હાઇટ હાઉસમાં તેમના શ્રેષ્ઠ મિત્ર દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય અને શરમજનક ભાષા પર તેમના મૌનથી સ્પષ્ટ થાય છે."

કોંગ્રેસના મહાસચિવ અને સંદેશાવ્યવહારના પ્રભારી જયરામ રમેશે જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર વિશ્વ પશ્ચિમ એશિયામાં એક તરફ અમેરિકા અને ઇઝરાયલ અને બીજી તરફ ઇરાન વચ્ચે થયેલા બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામના કરારનું સાવધાનીપૂર્વક સ્વાગત કરશે. રમેશે દાવો કર્યો હતો કે, "આ યુદ્ધ 28 ફેબ્રુઆરીએ ઇરાનમાં ટોચના સરકારી વ્યક્તિઓની લક્ષિત હત્યાઓથી શરૂ થયું હતું. આ ઘટના વડા પ્રધાન મોદીની ઇઝરાયલની બહુપ્રચારિત મુલાકાતના બે દિવસ પછી જ બની હતી. આ મુલાકાતથી ભારતની વૈશ્વિક સ્થિતિ અને પ્રતિષ્ઠાને ઘટાડી દીધી છે"

રમેશે કહ્યું કે પીએમ મોદીએ ગાઝામાં ઇઝરાયલના "નરસંહાર" અને કબજા હેઠળના પશ્ચિમ કાંઠે તેની ઝડપી વિસ્તરણ નીતિ પર કોઈ વાંધો ઉઠાવ્યો નથી. તેમણે કહ્યું, "યુદ્ધવિરામમાં મધ્યસ્થી કરવામાં પાકિસ્તાનની ભૂમિકા શ્રી મોદીની અત્યંત વ્યક્તિગત રાજદ્વારીના મૂળ અને શૈલી બંને માટે મોટો ફટકો છે."

રમેશે દાવો કર્યો હતો કે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આતંકવાદને સતત સમર્થન આપવા બદલ પાકિસ્તાનને અલગ પાડવાની અને વિશ્વને એ ખાતરી આપવાની નીતિ કે તે એક નિષ્ફળ દેશ છે, સ્પષ્ટપણે સફળ રહી નથી, છે. મુંબઈ આતંકવાદી હુમલા બાદ મનમોહન સિંહે જે કર્યું તેનાથી વિપરીત છે.

તેમણે કહ્યું કે એક નાદાર અર્થતંત્ર, જે સંપૂર્ણ રીતે બહારના દાતાઓના માતબાર દાન પર નિર્ભર છે,અને એક તૂટેલો દેશ આટલી બધી રીતોથી આવી ભૂમિકા ભજવી શકે છે, આ મોદીની સહભાગીદારી અને વર્ણનાત્મક વ્યવસ્થાપનની વ્યૂહરચના પર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.

કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું, "તેમણે (મોદી) અથવા તેમની ટીમે ક્યારેય એ પણ નથી જણાવ્યું કે, 10 મે 2025ના રોજ ઓપરેશન સિંદૂર અચાનક કેમ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું. આ અંગેની જાહેરાત સૌ પ્રથમ અમેરિકા દ્વારા કરવામાં આવી હતી, અને ત્યારથી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ લગભગ સો વખત તેનો શ્રેય લઈ ચુક્યા છે."

રમેશે કહ્યું, "બધી જગ્યાએ રાહતનો શ્વાસ લેવાઈ રહ્યો છે. વિદેશ મંત્રી (એસ. જયશંકર) એ પાકિસ્તાનને દલાલ દેશ ગણાવ્યો હતો, પરંતુ હવે સ્વ-ઘોષિત વિશ્વગુરૂ ગણાવનારા નેતા સંપૂર્ણપણે ખુલ્લા પડી ગયા છે, તેમની પોતાની 56 ઇંચની છાતી સંકોચાઈ ગઈ છે." કોંગ્રેસ નેતાએ વધુમાં કહ્યું, "તેમની કાયરતા ફક્ત ઇઝરાયલના ગુસ્સા સામે જ નહીં પરંતુ વ્હાઇટ હાઉસમાં તેમના સારા મિત્ર દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય અને શરમજનક ભાષા સામે પણ તેમના મૌનમાં સ્પષ્ટ થાય છે."

