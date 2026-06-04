મમતા બેનર્જી વિરુદ્ધ રાજદ્રોહની ફરિયાદ, બાંગ્લાદેશમાં થયેલી એક હત્યામાં અમિત શાહની સંડોવણીનો લગાવ્યો હતો આરોપ
ઉસ્માન હાદી હત્યા કેસ પર ટિપ્પણી. સિલિગુડી સાયબર પોલીસ સ્ટેશનમાં રાજદ્રોહની ફરિયાદ દાખલ
Published : June 4, 2026 at 4:24 PM IST
સિલિગુડી: પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણમાં ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીના તાજેતરના વિવાદાસ્પદ નિવેદનોને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. સિલિગુડી સાયબર પોલીસ સ્ટેશનમાં તેમના વિરુદ્ધ એક ગંભીર લેખિત ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં તેમના પર દેશના બંધારણીય માળખાનું અપમાન કરવાનો, રાજદ્રોહ કરવાનો અને ભારત અને પડોશી બાંગ્લાદેશ વચ્ચે રાજદ્વારી કટોકટી ઊભી કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. કોલકાતા હાઈકોર્ટના જલપાઈગુડી સર્કિટ બેન્ચના વકીલ રિંકુ ચેટર્જી સિંહ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદે રાજ્યના વહીવટી અને રાજકીય વર્તુળોમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે.
ફરિયાદીનો આરોપ છે કે કોલકાતાના વાય-ચેનલ પર તાજેતરમાં થયેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, મમતા બેનર્જીએ એવી ટિપ્પણીઓ કરી હતી જે ભારતની બંધારણીય સંસ્થાઓની ગરિમાને બદનામ કરે છે. ફરિયાદમાં ખાસ કરીને દેશના ચૂંટણી પંચ અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે જવાબદાર કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર દળોની નિષ્પક્ષતા અને વિશ્વસનીયતા પર વારંવાર પ્રશ્ન ઉઠાવવાનો ઉલ્લેખ છે. આને કેન્દ્રીય વહીવટ પ્રત્યે જનતામાં નફરત અને અવિશ્વાસ જગાડવાનો ઇરાદાપૂર્વકનો પ્રયાસ ગણાવવામાં આવ્યો છે.
ફરિયાદીના મતે, સૌથી સંવેદનશીલ મુદ્દો મમતા બેનર્જીની પડોશી દેશ બાંગ્લાદેશ અંગેની તાજેતરની ટિપ્પણીઓ છે. 2 જૂનના રોજ રાણી રાશ્મોણી સ્મારક નજીક એક રાજકીય રેલીમાં બોલતા, તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ભારત સરકાર અને ખાસ કરીને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી (અમિત શાહ) પોતે બાંગ્લાદેશી રાજકારણી ઉસ્માન હાદીની હત્યામાં સીધી રીતે સંડોવાયેલા હતા.
એડવોકેટ રિંકુ ચેટર્જી સિંહે કહ્યું, "પડોશી ભૂમિ પર થયેલી હત્યામાં કોઈ દેશની સરકારની સીધી સંડોવણીનો આરોપ લગાવવો એ ભારતની આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિષ્ઠાને કલંકિત કરવા સમાન છે. આ નિવેદનો બે સાર્વભૌમ રાષ્ટ્રો વચ્ચે ભારે દુશ્મનાવટ, અવિશ્વાસ અને અસ્થિરતા પેદા કરવાનો ભય રાખે છે. વધુમાં, ફરિયાદમાં ખાસ કરીને એ વાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે કે આવી ઉશ્કેરણીજનક ટિપ્પણીઓ પડોશી દેશ બાંગ્લાદેશમાં રહેતા હિન્દુ સમુદાયની સલામતીને ગંભીર રીતે જોખમમાં મૂકી શકે છે, જે રાષ્ટ્રીય હિતો અને જાહેર સલામતી માટે ગંભીર ખતરો છે."
ફરિયાદીએ જણાવ્યું હતું કે ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી તરીકે, મમતા બેનર્જી તેમના બંધારણીય શપથથી બંધાયેલા છે. છતાં, તેમનું તાજેતરનું વર્તન દેશની અખંડિતતા અને સાર્વભૌમત્વની સીધી વિરુદ્ધ છે. તેમણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે આ ટિપ્પણીઓ સાંપ્રદાયિક હિંસા, નફરત અને જાહેર અશાંતિને ઉશ્કેરી રહી હતી. આ સંદર્ભમાં, ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની કલમ 152, 153, 153A, 191, 192, 196, 351, 352 અને 353 હેઠળ કેસ નોંધવા માટે વિનંતી સબમિટ કરવામાં આવી છે.
બુધવારે તેમણે સિલિગુડી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. રિંકુ ચેટર્જી સિંહે જણાવ્યું છે કે, 8 જૂને હાઇકોર્ટ ફરી ખુલ્યા પછી તે મુખ્યમંત્રીની ધરપકડ માટે દાવો દાખલ કરશે. તેમણે આ ઘટનાની તાત્કાલિક, નિષ્પક્ષ અને વ્યાપક તપાસની માંગ કરી છે. આ ઘટનાએ તીવ્ર રાજકીય તણાવ પેદા કર્યો છે, અને હવે બધાની નજર વહીવટીતંત્રના આગામી પગલાં પર છે.
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