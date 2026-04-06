દિલ્હી વિધાનસભાની સુરક્ષામાં મોટી ચૂક: બોમ્બની ધમકી બાદ, એક કાર ગેટ તોડીને સ્પીકરના કાર્યાલય સુધી પહોંચી
કાર લોખંડના ભારે દરવાજા સાથે અથડાઈને પરિસરમાં પ્રવેશી, જેના કારણે પરિસરમાં ગભરાટ ફેલાયો.
Published : April 6, 2026 at 4:50 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશની રાજધાનીમાં સૌથી સુરક્ષિત ગણાતા દિલ્હી વિધાનસભા સંકુલમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં મોટી ચૂક જોવા મળી છે. થોડા દિવસ પહેલા બોમ્બની ધમકીથી ઉત્પન્ન થયેલો ભય ભાગ્યે જ ઓછો થયો હતો જ્યારે સોમવારે એક હિંમતભરી ઘટનાએ સુરક્ષા એજન્સીઓને સ્તબ્ધ કરી દીધી હતી. સોમવારે, ઉત્તર પ્રદેશ નોંધણી નંબરવાળી એક ઝડપી કાર વિધાનસભાના લોખંડના દરવાજાને તોડીને સીધી સ્પીકર વિજેન્દ્ર ગુપ્તાના કાર્યાલય તરફ ધસી ગઈ. આ ઘટનાએ રાજધાનીની ત્રણ-સ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.
લોખંડના દરવાજાને તોડીને કાર: પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, બપોરના સુમારે, ઉત્તર પ્રદેશ (યુપી) નોંધણી નંબરવાળી એક કાર અચાનક વિધાનસભાના ગેટ નંબર 2 પાસે પહોંચી. કાર સંકુલમાં પ્રવેશી, ભારે લોખંડના દરવાજા સાથે અથડાઈ, જ્યાં એક ગુલદસ્તો મૂકવામાં આવ્યો હતો. અચાનક થયેલી ટક્કર અને વિસ્ફોટના અવાજથી સંકુલમાં ગભરાટ ફેલાયો. ફરજ પરના સુરક્ષા કર્મચારીઓ પ્રતિક્રિયા આપે તે પહેલાં, કાર સ્પીકર વિજેન્દ્ર ગુપ્તાના કાર્યાલયની સામેના મંડપ સુધી પહોંચી ગઈ હતી. તે સફેદ રંગની ટાટા સીએરા કાર હતી.
સુરક્ષા પ્રશ્નો ઉભા થયા: આ સમગ્ર ઘટનામાં સૌથી ચોંકાવનારો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે કારનો ડ્રાઈવર પરિસરમાં ફર્યો અને પછી ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. આ ઘટનાએ દિલ્હી પોલીસ અને વિધાનસભાની આંતરિક સુરક્ષાને પ્રશ્નાર્થમાં મૂકી દીધી છે. તાજેતરમાં, વિધાનસભાને ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ મળી હતી, અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા હાઈ એલર્ટ પર હતી. આ ઘટના ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. સંવેદનશીલ પરિસરના દરવાજા પર ટાયર કિલર અને હાઇડ્રોલિક બોલાઈડ્સ લગાવવામાં આવ્યા છે. શું તે સમયે તે કામ કરી રહ્યા ન હતા? મામલાની ગંભીરતાને જોતાં, વિધાનસભા અધ્યક્ષ વિજેન્દ્ર ગુપ્તાએ ગૃહ વિભાગ અને દિલ્હી પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પાસેથી રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે. તેમણે પરિસરની સુરક્ષા વ્યવસ્થાનું નવેસરથી ઓડિટ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ ઘટના અત્યંત ચિંતાજનક છે. પહેલા, ડિજિટલ ધમકી અને હવે પરિસરમાં ભૌતિક ઘૂસણખોરી સ્પષ્ટપણે એક મોટી સુરક્ષા ભંગ સૂચવે છે જેને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે
યુવાનની શોધખોળ ચાલુ: સુરક્ષા એજન્સીઓ કાર ચલાવતા યુવાનને શોધી રહી છે. પોલીસ દ્વારા હાલમાં કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી. યુવાનનો હેતુ ફક્ત હેડલાઇન્સ મેળવવાનો હતો કે તે કોઈ મોટા નેટવર્કનો ભાગ છે તે નક્કી કરવા માટે પ્રારંભિક તપાસ ચાલી રહી છે. દિલ્હી વિધાનસભા સંકુલને કેન્ટોનમેન્ટ ઝોનમાં ફેરવી દેવામાં આવ્યું છે, અને ગેટ નંબર 2 ને અસ્થાયી રૂપે સીલ કરી દેવામાં આવ્યો છે.
