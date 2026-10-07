દિલ્હીમાં આજે પણ વિપક્ષના નેતાઓનું વિરોધ પ્રદર્શન, ચૂંટણી પંચની ઓફિસ અને જંતર મંતર પર સુરક્ષા વધારાઈ
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર સહિત ચૂંટણી પંચ સામે ઈન્ડિયા ગઠબંધનના વિરોધ પ્રદર્શનને લઈને દિલ્હીમાં અનેક સ્થળો પર સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન કરવામાં આવી છે.
Published : October 7, 2026 at 8:39 AM IST
નવી દિલ્હીઃ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર સહિત ચૂંટણી પંચ સામે ઈન્ડિયા ગઠબંધનના વિરોધ પ્રદર્શનને લઈને દિલ્હીમાં અનેક સ્થળો પર સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન કરવામાં આવી છે.
આજે દિલ્હીમાં વિપક્ષના વિરોધ પ્રદર્શનોને ધ્યાનમાં રાખીને જંતર-મંતર અને ચૂંટણી પંચની કચેરીની આસપાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન બનાવવામાં આવી છે. આ વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં દિલ્હી પોલીસના જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે અને બેરિકેડ્સ પણ લગાવવામાં આવ્યા છે.
#WATCH दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आकाशवाणी भवन में INDIA गठबंधन के सांसदों के विरोध प्रदर्शन के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वीडियो जंतर-मंतर से है। https://t.co/opSNdx26O9— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 6, 2026
સોમવારે કોંગ્રેસે કથિત 'મતની ચોરી' સામે અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવવાની માંગ સાથે એક આક્રમક દેશવ્યાપી અભિયાનની જાહેરાત કરી હતી, જે 10 ઓક્ટોબરથી તબક્કાવાર હાથ ધરવામાં આવશે. 'ઈન્ડિયા' (INDIA) ગઠબંધનના વિરોધ પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને, સંસદની આસપાસના તમામ રસ્તાઓ સહિત જંતર-મંતર અને ખાસ કરીને ચૂંટણી પંચની ઓફિસ પર સુરક્ષા વધારવામાં આવી છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગઈકાલે મંગળવારે ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI)ના મુખ્યાલય 'નિર્વાચન સદન' સુધી કૂચ કરવાની મંજૂરી ન મળતાં, કોંગ્રેસ નેતાઓ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ ધરણાં પર ઉતર્યા હતાં. ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ આકાશવાણી ભવન ખાતે 'ઇન્ડિયા' (INDIA) ગઠબંધનના નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા વિરોધ પ્રદર્શન બાદ દિલ્હી પોલીસે રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી સહિત ઘણા નેતાઓની અટકાયત કરી હતી, ત્યાર બાદ રાતે 10 વાગ્યે તેમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
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