કુલગામ હુમલા બાદ સુરક્ષા એજન્સીઓ એલર્ટ, દિલ્હીમાં NIAની બેઠક, અમિત શાહ પણ કરશે સમીક્ષા
આ સમ્મેલનનું મુખ્ય ફોકસ પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકવાદ, કટ્ટરવાદ, ટેરર ફંડિંગ અને નાર્કો-ટેરરિજ્મના વધતા ખતરા પર રહેશે. ગૌતમ દેબરોયનો રિપોર્ટ.
Published : November 12, 2026 at 6:04 PM IST
નવી દિલ્હી: જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકી ગતિવિધિઓના ફરી વધવા પર રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) 19 અને 20 નવેમ્બરે દિલ્હીમાં બે દિવસીય આતંકવાદ-વિરોધી સમ્મેલનની યજમાની કરશે. આ સમ્મેલનનું મુખ્ય ફોકસ પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકવાદ, કટ્ટરવાદ, ટેરર ફંડિંગ અને નાર્કો-ટેરરિજ્મના વધતા ખતરા પર રહેશે.
આ સમ્મેલનની જાણકારી રાખનારા અધિકારીઓએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે સુરક્ષા એજન્સીઓ વચ્ચે સરહદ પારથી મળી રહેલા સમર્થનના દમ પર કામ કરનારા આતંકી નેટવર્કના ઉભરતા પડકાર પર ગંભીર ચર્ચા થવાની આશા છે. આ સિવાય, દેશની અંદર અને વિદેશમાં કટ્ટરવાદ ફેલાવવાનો પ્રયાસ અને આતંકવાદને જીવતો રાખનારી નાણાકીય ફંડિંગ નેટવર્કને સંપૂર્ણ ધ્વસ્ત કરવાની રણનીતિઓ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે.
આ સમ્મેલન બુધવારે કુલગામ જિલ્લાના અખરાનમાં CRPFની પેટ્રોલિંગ ટીમ પર પાકિસ્તાન સમર્થિક આતંકીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાના કેટલાક દિવસ બાદ આયોજિત થઇ રહી છે જેમાં ત્રણ જવાન ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલ જવાનોના ખતરામાંથી બહાર થવાની પુષ્ટિ કરતા CRPFના DG જીપી સિંહે જણાવ્યું કે ત્રણેય જવાનોની હાલતમાં સુધારો થઇ રહ્યો છે.
સુરક્ષાના જાણકારોનું માનવું છે કે આ હુમલો લાંબા સમયથી ચાલતી શાંતિ બાદ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં ફરી અસ્થિરતા ફેલાવવાની પાકિસ્તાનમાં બેઠેલા આકાઓના એક પ્રયાસને દર્શાવે છે. જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ પોલીસ મહાનિર્દેશક એસપી વૈદે કહ્યું કે સ્થાનિક સ્તરે ભરતી થતા આતંકીઓની ઘટતી સંખ્યાએ પાકિસ્તાન સ્થિત આકાઓને અશાંતિ ફેલાવવા માટે વિદેશી આતંકીઓ પર નિર્ભર થવા મજબૂર કર્યા છે.
વૈદે જણાવ્યું, "જમ્મુ કાશ્મીરમાં હવે વધુ સ્થાનિક આતંકી બચ્યા નથી. જે પણ 60-70 આતંકી બચ્યા છે તેમાંથી મોટાભાગના વિદેશી છે. આ કારણે પાકિસ્તાની આતંકી આકા વિસ્તારમાં અરાજકતા ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે." તેમણે આ વાત પર ભાર મુક્યો કે કુલગામ હુમલો ઘણો મહત્ત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે સુરક્ષાદળોએ ઘણા લાંબા સમયથી આ વિસ્તારમાં આ રીતના હુમલાનો સામનો કરવો પડ્યો નહતો.
આ પહેલા સુરક્ષાકર્મીઓને નિશાન બનાવનારો આવો જ હુમલો જુલાઇમાં કુલગામમાં થયો હતો. વૈદ અનુસાર, સ્થાનિક નેટવર્કના માધ્યમથી વિદેશી આતંકીઓને મળનાર સહયોગી સપોર્ટ હજુ પણ સુરક્ષા માટે ચિંતાનો વિષય છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ કાશ્મીરના કેટલાક ભાગમાં.
તેમણે કહ્યું, "દક્ષિણ કાશ્મીર જમાત-એ-ઇસ્લામીનો ગઢ છે, જે આ આતંકીઓને સ્થાનિક નેટવર્ક ઉપલબ્ધ કરાવે છે. આજે સ્થાનિક યુવક આતંકવાદમાં સામેલ થવા માટે તૈયાર નથી અને આ વાતે પાકિસ્તાનના આકાઓને પરેશાન કર્યા છે."
સીમા સુરક્ષા દળના પૂર્વ મહાનિરીક્ષક એમએલ વર્માએ પણ સ્થાનિક સહયોગી નેટવર્કને તોડી પાડવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે દલીલ કરી હતી કે, "ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કસ" અને સહાનુભૂતિ ધરાવનારા લોકો ઘણીવાર આતંકવાદીઓને તેમની હિલચાલ, સંદેશાવ્યવહાર અને લોજિસ્ટિકલ જરૂરિયાતોમાં મદદ કરતા હોય છએ.
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