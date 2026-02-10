ગૃહ મંત્રાલયના નિર્દેશ બાદ, મણિપુર સરકારે અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ સામે એક મોટું સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યુ

ETV Bharat / bharat

ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, સુરક્ષા દળો અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી યુમનમ ખેમચંદ મણિપુરમાં (ANI)
નવી દિલ્હી : ગૃહ મંત્રાલયના નિર્દેશ બાદ, નવી ચૂંટાયેલી મણિપુર સરકારે રાજ્યમાં સુરક્ષા એજન્સીઓને અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ લોકોની ધરપકડ કરવા ઉપરાંત શસ્ત્રો અને દારૂગોળો મેળવવા માટે શોધ કામગીરી વધુ તીવ્ર બનાવવા જણાવ્યું છે.

અહેવાલ મુજબ, છેલ્લા 48 કલાકમાં, મણિપુર પોલીસ અને આસામ રાઇફલ્સ દ્વારા સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં રાજ્યના બે અલગ અલગ સ્થળોએથી શસ્ત્રો અને દારૂગોળોનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો છે. આસામ રાઇફલ્સના અધિકારીઓએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે પહેલી રિકવરી રવિવારે થઈ હતી.

મણિપુરના કાકચિંગ જિલ્લાના પલેલ ખાતે સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન એક AK-47 રાઇફલ, એક પિસ્તોલ, બે ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ મોર્ટાર, એક સિંગલ બેરલ રાઇફલ, 14 IED, બે જીવંત મોર્ટાર બોમ્બ, 7.62 mm દારૂગોળાના દસ રાઉન્ડ અને અન્ય વિસ્ફોટક સામગ્રી સહિત શસ્ત્રો અને દારૂગોળોનો વિશાળ જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

આસામ રાઇફલ્સના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે એક AK-47 રાઇફલ, એક પિસ્તોલ, બે ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ મોર્ટાર, એક સિંગલ-બેરલ રાઇફલ, ચૌદ IED અને અન્ય વિસ્ફોટક સામગ્રી ધરાવતા છુપાયેલા સ્થળને શોધવા માટે ડ્રોન, મેટલ ડિટેક્ટર અને ડોગ સ્ક્વોડનો ઉપયોગ કર્યો હતો." સોમવારે એક સમાન સર્ચ ઓપરેશનમાં મણિપુરમાં એક અલગ સ્થળેથી શસ્ત્રો અને દારૂગોળોનો બીજો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.

પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "ઇમ્ફાલ પૂર્વ જિલ્લાના નોંગદામ ખાતે સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન બે સિંગલ-બેરલ રાઇફલ, એક 303 રાઇફલ, મેગેઝિન સાથેની ચાર 9mm પિસ્તોલ અને ત્રણ 36 હેન્ડ ગ્રેનેડ મળી આવ્યા હતા. સ્થળ પરથી જપ્ત કરાયેલા હથિયારો મણિપુર પોલીસને સોંપવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે IED ને સુરક્ષિત રીતે નાશ કરવામાં આવ્યો હતો."

વર્ષોની અશાંતિ પછી મણિપુરમાં લોકપ્રિય સરકારની રચના થયા પછી આ મોટું સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તેવી જ રીતે, સુરક્ષા એજન્સીઓએ મણિપુરમાં ગેરકાયદેસર અફીણની ખેતી સામે એક મોટું અભિયાન શરૂ કર્યું છે.

આ દરમિયાન, મણિપુરના કાંગપોકપી જિલ્લાના શોંગલોંગ વિસ્તારમાં, આસામ રાઇફલ્સ, સીઆરપીએફ અને રાજ્ય પોલીસ દ્વારા સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં લગભગ સાત એકરમાં ફેલાયેલા બે ખસખસના ખેતરોનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં આશરે 50 કિલોગ્રામ અફીણ મળી આવ્યું હતું, જેની બજારમાં કિંમત કરોડો રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે.

રવિવારના ઓપરેશન દરમિયાન, ડ્રગ્સ બનાવવા માટે વપરાતી સામગ્રી અને પુરવઠો ધરાવતી એક કામચલાઉ ઝૂંપડીનો પણ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાસ્થળેથી એક બર્મીઝ કેન્બો મોટરસાયકલ પણ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.

ઉલ્લેખનીય છે કે, મેઇતેઇ ડાયસ્પોરાના સંગઠન મેઇતેઇ એલાયન્સે સોમવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મણિપુરમાં ગેરકાયદેસર અફીણની ખેતીને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને પર્યાવરણીય કટોકટીનો મુદ્દો જાહેર કરવા અપીલ કરી હતી.

પીએમ મોદીને એક મેમોરેન્ડમ સુપરત કરીને, મેઇટેઇ એલાયન્સે મણિપુરમાં ગેરકાયદેસર અફીણની ખેતીને સમયસર નાબૂદ કરવા માટે સુરક્ષા, ગુપ્તચર, વન અને મહેસૂલ અધિકારીઓ સહિત એક સંકલિત કેન્દ્રીય ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરવાની પણ માંગ કરી.

મેઇતેઇ એલાયન્સે મોદીને ભારત-મ્યાનમાર સરહદ વ્યવસ્થાપનને મજબૂત બનાવવા માટે પણ અપીલ કરી છે. મેઇતેઇ એલાયન્સે દાવો કર્યો છે કે મણિપુરના વર્ષોથી ચાલી રહેલા સંકટનું મુખ્ય કારણ રાજ્યના પહાડી જિલ્લાઓમાં ગેરકાયદેસર અફીણ ખસખસની ખેતી અને સરહદ પાર ડ્રગ્સની હેરાફેરીનો બેફામ વિકાસ છે, જે નાર્કો-અર્થતંત્રને વેગ આપે છે જે વિભાજનકારી વંશીય રાજકારણને વેગ આપે છે.

મણિપુર મ્યાનમાર સાથે 398 કિલોમીટરની સરહદ ધરાવે છે, અને આ સરહદ મોટાભાગે ખુલ્લી છે, જે તેને ડ્રગ તસ્કરો માટે સલામત માર્ગ બનાવે છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મ્યાનમાર અફીણ સર્વે 2025ના અહેવાલ મુજબ, ગયા વર્ષે મ્યાનમારમાં અફીણનું વાવેતર 17 ટકા વધીને 2024માં 45,200 હેક્ટરથી 2025માં 53,100 હેક્ટર થયું હતું. નોંધપાત્ર રીતે, અફઘાનિસ્તાનમાં ઉત્પાદન બંધ થયા પછી મ્યાનમાર વિશ્વભરમાં ગેરકાયદેસર અફીણનો મુખ્ય સ્ત્રોત રહ્યું છે, જ્યાં 2023માં તાલિબાન પ્રતિબંધ બાદ ખેતીમાં લગભગ 95 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો.

