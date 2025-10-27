ETV Bharat / bharat

બીજા તબક્કામાં ગુજરાત-UP સહિત 12 રાજ્યો-કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં SIR શરૂ થશે, CEC જ્ઞાનેશ કુમારે કરી જાહેરાત

CEC જ્ઞાનેશ કુમારે જાહેરાત કરી છે કે બીજા તબક્કામાં, SIR 12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં હાથ ધરવામાં આવશે.

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 27, 2025 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારે સોમવારે દેશમાં મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ના બીજા તબક્કાની જાહેરાત કરી. તેમણે કહ્યું કે SIR બીજા તબક્કામાં 12 રાજ્યોમાં હાથ ધરવામાં આવશે.

દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવન ખાતે આયોજિત એક પત્રકાર પરિષદમાં, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે કહ્યું, "આજે અમે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) અભિયાનના બીજા તબક્કાની શરૂઆત કરવા માટે અહીં હાજર છીએ. હું બિહારના મતદારોને અભિનંદન આપું છું અને સફળ SIR માં ભાગ લેનારા 75 મિલિયન મતદારોને સલામ કરું છું. પંચે તમામ 36 રાજ્યોના ચૂંટણી અધિકારીઓ સાથે પણ મુલાકાત કરી અને સમગ્ર પ્રક્રિયાની વિગતવાર ચર્ચા કરી."

CEC એ કહ્યું, "... SIR (સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન) નો બીજો તબક્કો 12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં હાથ ધરવામાં આવનાર છે." જ્ઞાનેશ કુમારે ઉમેર્યું, "... જે રાજ્યોમાં SIR હાથ ધરવામાં આવશે, ત્યાં આજે મધ્યરાત્રિએ મતદાર યાદીઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ, મતદારોને બધી વિગતો સાથે અનન્ય ગણતરી ફોર્મ આપવામાં આવશે."

તેમણે કહ્યું કે, SIR એ સુનિશ્ચિત કરશે કે કોઈ પણ લાયક મતદાર બાકાત ન રહે અને કોઈ પણ અયોગ્ય મતદાર મતદાર યાદીમાં સામેલ ન થાય. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, "BLO (બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ) દરેક ઘરની ત્રણ વખત મુલાકાત લેશે. મતદારોના સ્થળાંતરની સમસ્યાને ઉકેલવા માટે, લોકો હવે તેમના મતગણતરી ફોર્મ ઓનલાઈન સબમિટ કરી શકે છે."

આ રાજ્યો-કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં SIRની પ્રક્રિયા શરૂ થશે
જે રાજ્યોમાં SIR યોજાશે તેમાં અંદમાન અને નિકોબાર, છત્તીસગઢ, ગોવા, ગુજરાત, લક્ષ્યદીપ, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશ ઉપરાંત ચૂંટણીલક્ષી તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ અને પોંડિચેરીનો સમાવેશ થાય છે.

મતદાન અધિકારીઓની તાલીમ આવતીકાલથી શરૂ થશે
CEC એ જાહેરાત કરી હતી કે SIR ના બીજા તબક્કા માટે મતદાન અધિકારીઓની તાલીમ મંગળવારથી શરૂ થશે.

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર કુમારે કહ્યું કે, SIR પ્રક્રિયા સ્વતંત્રતા પછી નવમી છે; છેલ્લી પ્રક્રિયા 21 વર્ષ પહેલાં 2002-04 માં હાથ ધરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું કે, રાજકીય પક્ષોએ અનેક વખત મતદાર યાદીઓની ગુણવત્તાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. બિહારમાં SIR નો પ્રથમ તબક્કો કોઈપણ દાવા વિના પૂર્ણ થયો હતો.

TAGGED:

SECOND PHASE OF SIR
CEC GYANESH KUMAR PC ON SIR
SECOND PHASE OF SIR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.