'શિવાલિક' પછી બીજું ભારતીય LPG કેરિયર 'નંદા દેવી' હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થયું
'નંદા દેવી' 46,000 મેટ્રિક ટનથી વધુ લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (LPG) વહન કરે છે, જે ભારતની ઊર્જા પુરવઠા શૃંખલા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
By IANS
Published : March 14, 2026 at 1:14 PM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકા અને ઇઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે અને ભારતીય ધ્વજ લહેરાતા ટેન્કરોને હોર્મુઝની સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત માર્ગ આપવાના ઇરાનના નિર્ણય બાદ, ભારતીય ધ્વજવાળું LPG ટેન્કર 'શિવાલિક' સફળતાપૂર્વક સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ ગયું છે. વધુમાં, બીજું LPG જહાજ 'નંદા દેવી' પણ આ મહત્વપૂર્ણ તેલ માર્ગમાંથી સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળી ગયું છે.
સરકારી સૂત્રોએ શનિવારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે 'શિવાલિક' હાલમાં ભારતીય નેવી દ્વારા એસ્કોર્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ જહાજ આગામી બે દિવસમાં ભારતીય બંદર પર પહોંચવાની અપેક્ષા છે; તેનું સંભવત મુંબઈ અથવા કંડલા પહોંચશે. જહાજ હવે ભારતીય નેવીના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરક્ષિત રીતે આગળ વધી રહ્યું છે.
સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 'નંદા દેવી' 46,000 મેટ્રિક ટનથી વધુ લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (LPG) થી ભરેલું છે, જે ભારતની ઉર્જા પુરવઠા શૃંખલા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ કાર્ગો છે. સૂત્રો અનુસાર, બંને જહાજોને નૌકાદળની સંપત્તિઓ દ્વારા નજીકથી માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે જેથી આ વ્યૂહાત્મક રીતે સંવેદનશીલ પાણીમાં તેમના સુરક્ષિત પરિવહનની ખાતરી કરી શકાય.
આ ઘટનાક્રમ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન વચ્ચે માલ અને ઉર્જાના પ્રવાહ અંગે થયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય ચર્ચાઓને અનુસરે છે.
દરમિયાન, ભારતમાં ઈરાનના રાજદૂત મોહમ્મદ ફતાલીએ શુક્રવારે સંકેત આપ્યો હતો કે મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ વચ્ચે, ભારતીય જહાજોને ટૂંક સમયમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત માર્ગ મળી શકે છે. આ તણાવને કારણે, આ મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ દ્વારા પરિવહન લગભગ સ્થગિત થઈ ગયું હતું. ભારત અને ઈરાન આ ક્ષેત્રમાં સમાન હિતો ધરાવે છે તે નોંધતા, ફતાલીએ કહ્યું, "હા, કારણ કે ભારત અમારો મિત્ર છે. તમે બે કે ત્રણ કલાકમાં આ બાબતનો ખુલાસો થતો જોશો. અમારું માનવું છે કે ઈરાન અને ભારત આ ક્ષેત્રમાં સમાન હિતો ધરાવે છે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "ભારતમાં રાજદૂત તરીકે, હું કહેવા માંગુ છું કે આ પરિસ્થિતિમાં સંઘર્ષ પછી ભારત સરકારે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અમને મદદ કરી છે." રાજદૂતનું આ નિવેદન ઈરાનના નાયબ વિદેશ પ્રધાન માજિદ તખ્ત-રાવંચીએ જણાવ્યું હતું કે તેહરાને ચોક્કસ દેશોના જહાજોને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાની પરવાનગી આપી છે. હોર્મુઝની સામુદ્રધુની વિશ્વની સૌથી મહત્વપૂર્ણ શિપિંગ લેનમાંથી એક છે, જેના દ્વારા વૈશ્વિક તેલ અને ગેસ પુરવઠાનો 20 ટકા નિકાસ થાય છે.
ગુરુવારે, બંદરો અને શિપિંગ મંત્રાલયે અહેવાલ આપ્યો હતો કે પર્સિયન ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજોની સંખ્યા 28 પર સ્થિર છે, અને આ જહાજો પર તમામ ભારતીય જહાજો અને તેમના ક્રૂની સલામતી અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સક્રિયપણે દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. આ ભારતીય જહાજોમાંથી, 24 હોર્મુઝની સ્ટ્રેટની પશ્ચિમમાં સ્થિત હતા, જેમાં 677 ભારતીય નાવિક હતા, જ્યારે ચાર સ્ટ્રેટ પૂર્વમાં સ્થિત હતા, જેમાં 101 ભારતીય નાવિક હતા.
