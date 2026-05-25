મહારાષ્ટ્રના રાયગઢમાં સ્કોર્પિયો 1000 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં ખાબકી, આઠ લોકોના મોત

મહારાષ્ટ્રના રાયગઢમાં 1000 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં સ્કોર્પિયો ખાબકી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 25, 2026 at 9:59 AM IST

1 Min Read
રાયગઢ: મહારાષ્ટ્રના રાયગઢમાં મહાબળેશ્વર-પોલાદપુર રોડ પર એક કાર ખીણમાં ખાબકતા આઠ લોકોના મોત થયા છે. બનાવની જાણ થતા જ સ્થાનિક પોલીસ અને બચાવ ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. ખીણ 1000 ફૂટ ઊંડી હોવાથી રેસક્યૂ ટીમે દૂરબીનનો સહારો લેવો પડ્યો હતો.

આ ઘટના મહાબળેશ્વર અને પોલાદપુર વચ્ચે આવેલા અંબેનાલી ઘાટ પાસે બની હતી. એક સ્કોર્પિયો કાર ઊંડી ખીણમાં ખાબકી હતી જેમાં તેમાં સવાર 8 લોકોના મોત થયા હતા. સ્થાનિક લોકોનો અંદાજ છે કે ખીણ આશરે 1000 ફૂટ ઊંડી છે. અત્યાર સુધીમાં બે લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે અને અન્યની શોધખોળ ચાલુ છે.

બનાવની જાણ થતા જ પોલાદપુર પોલીસ, સ્થાનિકો અને બચાવ ટીમોએ યુદ્ધના ધોરણે શોધ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. કોતરની ઊંડાઇ અને વિસ્તારમાં પ્રવર્તતો અંધકાર બચાવ કામગીરી માટે મોટો પડકાર ઉભા કરી રહ્યા છે. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, કાર સતારા જિલ્લાના કોરેગાંવ તાલુકાના અસગાંવ ગામની છે. એક સીનિય પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, સ્કોર્પિયો દાપોલીથી સતારા જઇ રહી હતી ત્યારે કારના ચાલકે કાબુ ગુમાવતા તે ખીણમાં પડી ગયું હતું.

સ્કોર્પિયોમાં તમામ મુસાફર કોંકણથી સતારા જતા હતા. આ ઘટના કોરેગાંવ તાલુકાના અસગાંવ નજીક બની હતી. રાત્રે 2:45 વાગ્યે આંબેનલી ઘાટની ખીણમાં કાર ખાબકી હતી. આ ખીણ ઊંડી છે માટે રેસક્યૂ ટીમે દૂરબીનનો સહારો લેવો પડ્યો હતો. મૃતકોમાં તમામ પ્રવાસી આસગાંવ અને કોરેગાંવના હોવાનું જાણવા મળે છે.

