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રક્ષા બંધન પર સ્કૂલની બાળકીઓએ PM મોદીને રાખડી બાંધી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના નિવાસસ્થાને શાળાના બાળકો સાથે રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરી અને તેમની સાથે વાતચીત કરી.

રક્ષા બંધન પર સ્કૂલની બાળકીઓએ PM મોદીને રાખડી બાંધી
રક્ષા બંધન પર સ્કૂલની બાળકીઓએ PM મોદીને રાખડી બાંધી (PMO)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 28, 2026 at 5:45 PM IST

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નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે રક્ષાબંધન નિમિત્તે લોકોને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી અને આ તહેવાર દરેકના જીવનમાં ખુશી, સમૃદ્ધિ અને સફળતા લાવે તેવી શુભેચ્છા પાઠવી હતી.

વાર્ષિક પરંપરા ચાલુ રાખતા, શાળાની વિદ્યાર્થિનીઓએ 7 લોક કલ્યાણ માર્ગ ખાતે પ્રધાનમંત્રીના સત્તાવાર નિવાસસ્થાનની મુલાકાત લીધી અને તેમના કાંડા પર 'રાખી' બાંધી.

પ્રધાનમંત્રીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોટા અને એક વિડિઓ શેર કર્યો જેમાં બાળકીઓને રાખડી બાંધતી દર્શાવવામાં આવી હતી. વિડિઓમાં, તેઓ યુવા મુલાકાતીઓ સાથે ઉષ્માભર્યો વાર્તાલાપ કરતા અને તેમની સાથે હાથ મિલાવતા જોવા મળ્યા.

'X' પર એક પોસ્ટમાં, મોદીએ કહ્યું, "રક્ષાબંધન પર હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. આ શુભ તહેવાર તમારા બધાના જીવનમાં ખુશી, સમૃદ્ધિ અને સફળતા લાવે."

મોદીએ ઉમેર્યું, "હું પ્રાર્થના કરું છું કે સ્નેહ, એકતા અને પરસ્પર વિશ્વાસનું બંધન કાયમ માટે અતૂટ રહે." તેમણે વધુમાં લખ્યું "7, લોક કલ્યાણ માર્ગ ખાતે રક્ષાબંધનની ઉજવણીની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો. આ તહેવાર સ્નેહ અને સંવાદિતાના બંધનને વધુ મજબૂત બનાવે. તે દરેકના જીવનમાં ખુશી અને સમૃદ્ધિ લાવે."

જ્યારે એક બાળકે પ્રધાનમંત્રીને પૂછ્યું કે, બાળપણમાં તેમનું સ્વપ્ન શું હતું, ત્યારે મોદીએ જવાબ આપ્યો, "તમારા જેવા લોકોને મળવાનું." રક્ષાબંધન એ ભાઈ-બહેનો વચ્ચેના પ્રેમ અને સ્નેહના બંધનને સમર્પિત એક મુખ્ય હિન્દુ તહેવાર છે. આ પ્રસંગે, બહેનો તેમના ભાઈઓના કાંડા પર રંગબેરંગી રાખડીઓ બાંધે છે, જે તેમના ભાઈઓની સુખાકારી અને સમૃદ્ધિ માટે તેમની પ્રાર્થનાનું પ્રતીક છે. બદલામાં, ભાઈઓ તેમની બહેનોને ભેટ આપે છે અને દરેક પરિસ્થિતિમાં તેમનું રક્ષણ કરવાનો સંકલ્પ લે છે.

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TAGGED:

PRIME MINISTER NARENDRA MODI
RAKSHA BANDHAN
SCHOOLCHILDREN
RAKSHA BANDHAN CELEBRATION

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