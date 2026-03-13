ETV Bharat / bharat

'પીરિયડ્સ દરમિયાન રજા ફરજિયાત કરવાથી મહિલાઓની કારકિર્દીને નુકસાન થઈ શકે છે': સુપ્રીમ કોર્ટની ચેતવણી

CJI એ જણાવ્યું કે આ અરજીઓ પાછળ એક ઊંડું કાવતરું છે અને તે સારા ઇરાદા સાથે દાખલ કરવામાં આવી નથી.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : March 13, 2026 at 1:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે ચેતવણી આપી હતી કે મહિલાઓ માટે પીરિયડ્સ દરમિયાન રજા (menstrual leave) ફરજિયાત બનાવતો કાયદો તેમના કારકિર્દીને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આવી નીતિઓ બનાવતા પહેલા કાર્યસ્થળની વાસ્તવિકતાઓને સમજવી જરૂરી છે. વધુમાં, એ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે આવા પગલાંથી યુવતીઓને એવો સંદેશ ન મળે કે તેઓ કમજોર છે.

આ મામલો મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો હતો. કોર્ટ શૈલેન્દ્ર મણિ ત્રિપાઠી દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીની સુનાવણી કરી રહી હતી, જેમાં રાજ્યોને પીરિયડ્સ દરમિયાન રજાઓ અંગે નિયમો બનાવવાનો નિર્દેશ આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. CJI એ ટિપ્પણી કરી હતી કે આ અરજીઓ પાછળ કોઈ ઊંડાણપૂર્વકનો એજન્ડા હોય તેવું લાગે છે, અને તે સાચા ઇરાદા સાથે દાખલ કરવામાં આવી હોય તેવું લાગતું નથી.

CJI એ અવલોકન કર્યું, "મૂળભૂત રીતે, આ યુવતીઓના મનમાં એવી ધારણા ઉભી કરે છે કે તેઓ હજુ પણ કમજોર છે - કે તેઓ ચોક્કસ કુદરતી મર્યાદાઓનો સામનો કરે છે જે તેમને પુરુષોની સમકક્ષ બનવાથી અટકાવે છે, અને તેથી તેઓ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન તેમની ફરજો બજાવી શકતા નથી." CJI એ વધુમાં ઉમેર્યું કે અરજદારના વકીલે તેમની માંગણીના દૂરગામી પરિણામોને ઓળખવા જોઈએ.

બેન્ચે વકીલને કહ્યું કે બંધારણ હેઠળ મહિલાઓ માટે હકારાત્મક પગલાં લેવાનું માન્ય છે, પરંતુ તેમણે નોકરી બજારની વ્યવહારિક વાસ્તવિકતાઓને પણ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. ઉમેદવાર માનવ સંસાધન તરીકે જેટલો ઓછો આકર્ષક દેખાય છે, તેની પસંદગી થવાની શક્યતાઓ એટલી જ ઓછી થાય છે. ન્યાયાધીશ બાગચીએ આ પાસાઓની તપાસ કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો અને સૂચવ્યું કે આ મુદ્દાને વ્યવસાય મોડેલના દ્રષ્ટિકોણથી પણ જોવો જોઈએ.

મુખ્ય ન્યાયાધીશે મૌખિક રીતે ટિપ્પણી કરી કે જો અરજદાર દ્વારા સૂચવ્યા મુજબ દર મહિને ત્રણ કે ચાર દિવસની રજાનો અધિકાર આપવામાં આવે, તો તેની મહિલાઓની કારકિર્દી પર હાનિકારક અસર પડશે.

અરજદારના વકીલે સ્પષ્ટતા કરી કે તેઓ બે દિવસની રજાની જોગવાઈ માંગી રહ્યા છે, ઉમેર્યું કે "ઓડિશા અને કર્ણાટક જેવા રાજ્યોએ આ દિશામાં પહેલાથી જ પગલાં લીધા છે, અને કેરળે પણ આ સંદર્ભમાં છૂટછાટો રજૂ કરી છે." એ પણ નોંધવામાં આવ્યું હતું કે 2013 માં, કેરળ સરકારે તમામ રાજ્ય સંચાલિત યુનિવર્સિટીઓને મહિલા વિદ્યાર્થીઓને પીરિયડ્સ દરમિયાન રજા આપવા માટે અધિકૃત કરી હતી.

ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) એ અવલોકન કર્યું કે અરજદારો કાર્યસ્થળોમાં પ્રવર્તમાન માનસિકતાને સમજવામાં નિષ્ફળ ગયા. વકીલે દલીલ કરી હતી કે, મહિલાઓ દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારોને ધ્યાનમાં રાખીને, ખાનગી કંપનીઓએ સ્વેચ્છાએ આવી રજા આપી છે. CJI એ સ્વેચ્છાએ આવી રજા આપવા બદલ ખાનગી કંપનીઓની પ્રશંસા કરી. બેન્ચે ટિપ્પણી કરી, "જે ક્ષણે તમે કાયદો રજૂ કરો છો - ફરજિયાત શરત લાદીને - તમે તેમના કારકિર્દીને કેટલું નુકસાન પહોંચાડી શકો છો તેનો અંદાજ લગાવી શકતા નથી. કોઈ પણ તેમને નોકરી પર રાખવા તૈયાર નહીં હોય."

દલીલો સાંભળ્યા પછી, બેન્ચે તમામ સંસ્થાઓમાં મહિલાઓ માટે ચૂકવણી કરેલ માસિક રજાની માંગ કરતી અરજીની ડિસ્પોસ કરી દીધી. કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને તમામ સંબંધિત હિસ્સેદારો સાથે યોગ્ય પરામર્શ કર્યા પછી, પીરિયડ્સ દરમિયાન રજાની નીતિ ઘડવા અંગે અરજદારની અરજી પર વિચાર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

MENSTRUAL LEAVE POLICY
SUPREME COURT ON MENSTRUAL LEAVE
MENSTRUAL LEAVE RULES
MENSTRUAL LEAVE IN SUPREME COURT
PERIOD LEAVE IN INDIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.