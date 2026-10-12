'ફટાકડા ફોડવામાં ધાર્મિક શું છે?' પ્રદૂષણ પર સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટની કડક ટિપ્પણી, નાગરિકોને દીવા પ્રગટાવવાની અપીલ
દિલ્હી-એનસીઆરમાં પ્રદૂષણ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચર્ચા થઈ હતી. ખંડપીઠ સુઓ મોટો અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી હતી.
By Sumit Saxena
Published : October 12, 2026 at 10:03 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 10:21 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે નાગરિકોને અપીલ કરી હતી કે તેઓ ફટાકડા પર નિર્ભર રહેવાને બદલે માટીના દીવા પ્રગટાવવાની પરંપરાગત પદ્ધતિ અપનાવે. કોર્ટે કહ્યું કે, સાચી ઉજવણી માટે ધાર્મિક લાગણીઓ અને જાહેર આરોગ્ય વચ્ચે સંતુલન જાળવવું જરૂરી છે. કોર્ટના નિયંત્રણકારી આદેશોને ઘણીવાર દમનકારી માનવામાં આવે છે તે બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને, સર્વોચ્ચ અદાલતે જણાવ્યું હતું કે, તેનો ટકાઉ ઉકેલ લોકોના અંતરાત્માને જગાડવામાં અને તેમને સ્વેચ્છાએ પ્રદૂષણ-મુક્ત આદતો અપનાવવા માટે પ્રેરિત કરવામાં રહેલો છે.
આ મામલાની સુનાવણી ચીફ જસ્ટિસ (CJI) સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી. મોહનાની બનેલી બેંચ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. CJIએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, "સૌથી શ્રેષ્ઠ અભિગમ એ છે કે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવામાં આવે, તેમને એ બાબતે માહિતગાર કરવામાં આવે કે કયા ફટાકડા હાનિકારક છે અને કયા ઓછામાં ઓછું નુકસાન પહોંચાડે છે... તેમજ એવી સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે અને લોકોને દીવા પ્રગટાવવાની આપણી પરંપરાગત પદ્ધતિ તરફ પાછા ફરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે..."
ફટાકડા ફોડવા પાછળના ધાર્મિક આધાર પર સવાલ ઉઠાવતા જસ્ટિસ બાગચીએ પૂછ્યું, "ફટાકડા ફોડવામાં ધાર્મિક શું છે?" વરિષ્ઠ વકીલ અપરાજિતા સિંહ, જે એમિકસ ક્યુરી (ન્યાય મિત્ર) તરીકે ખંડપીઠની મદદ કરી રહ્યા છે, તેમણે વાયુ પ્રદૂષણ સાથે સંકળાયેલા સ્વાસ્થ્ય જોખમો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. ફટાકડાને ધાર્મિક પ્રથાઓ સાથે જોડતી દલીલોનો જવાબ આપતા સિંહે કહ્યું, "જો ઈશ્વરને એ ખબર પડે કે તેમના નામે બાળકો પીડાઈ રહ્યા છે અને બીમાર પડી રહ્યા છે, તો તેઓ પણ આઘાત પામશે."
બેંચે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, કોઈની ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો તેમનો કોઈ ઈરાદો નથી, પરંતુ નાગરિકોને ફટાકડા ફોડવાથી થતી હાનિકારક અસરો વિશે જાગૃત કરવા અને સુરક્ષિત પદ્ધતિઓ અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. CJIએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ નહીં પહોંચાડીએ; જોકે, લોકોએ સ્વયં આગળ આવવું જોઈએ અને આ (પ્રદૂષણ-મુક્ત વિકલ્પ) પસંદ કરવો જોઈએ. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન સંતુલિત અભિગમ અપનાવવો આવશ્યક છે."
ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) એ એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ ઐશ્વર્યા ભાટીને કહ્યું, "તમે આ અંગે કેટલીક માહિતી કે સામગ્રી પ્રકાશિત કરવાનું શરૂ કરી શકો છો. તમે લોકોને અપીલ કરી શકો છો કે તેઓ તેનો ઉપયોગ ન્યૂનતમ માત્રામાં અને માત્ર નિર્ધારિત કલાકો દરમિયાન જ કરે, જેથી અવાજ અને હવા પ્રદૂષણ ટાળી શકાય. વધુમાં, તમે એ સુનિશ્ચિત કરી શકો છો કે બજારમાં અમુક પ્રકારના ફટાકડા જે અત્યંત હાનિકારક છે તેના વેચાણ પર પ્રતિબંધ હોય, જ્યારે ઓછા હાનિકારક ફટાકડા..."
ભાટીએ જણાવ્યું કે અર્જુન ગોપાલ કેસમાં કોર્ટના ચુકાદા મુજબ 'ગ્રીન ક્રેકર્સ'નો ઉપયોગ પહેલેથી જ ફરજિયાત છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, સુપ્રીમ કોર્ટની અન્ય એક બેંચ સમગ્ર દેશને લગતા આ જ પ્રકારના એક મામલાની સુનાવણી કરી રહી છે. ભાટીએ કહ્યું, "દિલ્હી માટે સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ગયા વર્ષે તમારી કોર્ટે તેમાં છૂટછાટ આપી હતી અને બે દિવસ સુધી, દરેક દિવસે ત્રણ કલાક માટે ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી હતી એટલે કે ફટાકડાના વેચાણ માટે ત્રણ દિવસ અને ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન તેના ઉપયોગ માટે બે દિવસ નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા."
ગયા વર્ષના કોર્ટના આદેશનો ઉલ્લેખ કરતા એક વકીલે દલીલ કરી હતી કે માત્ર NEERI (નીરી) દ્વારા મંજૂર કરાયેલા ચોક્કસ શ્રેણીના ફટાકડાના વેચાણની જ પરવાનગી હતી, અને આ પગલું અર્જુન ગોપાલ કેસમાં સ્થાપિત વ્યવસ્થા કરતાં ઘણું વધારે કડક હતું. CJI એ ટિપ્પણી કરી, "જ્યાં સુધી આપણે કોઈ આદેશનું સંચાલન અને અમલીકરણ કરવાની સ્થિતિમાં ન હોઈએ, ત્યાં સુધી તે પસાર કરવા બાબતે આપણે અત્યંત સાવચેત રહેવું જોઈએ."
મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) એ વધુમાં ટિપ્પણી કરી, "જેવો કોઈ પ્રતિબંધાત્મક આદેશ પસાર થાય છે, લોકો તેને દમનકારી પગલાં તરીકે જુએ છે... આ માનવ સ્વભાવ છે. આપણે ખૂબ જ વ્યવહારુ અને વાસ્તવિક બનવાની જરૂર છે. મને વિશ્વાસ છે કે લોકો સમક્ષ સાચી અપીલ કરવા માટે આપણી પાસે પૂરતો સમય છે: તમે જે પણ ઉજવણી કરવા માંગતા હો તે કરો, પરંતુ આ બે-ત્રણ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો અને ઉજવણીને ચોક્કસ કલાકો સુધી મર્યાદિત રાખો..."
ન્યાયપીઠે જણાવ્યું હતું કે, સ્વાસ્થ્ય અને પ્રદૂષણ એ મુખ્ય ચિંતાઓ છે. તેણે અવલોકન કર્યું, "પરંતુ અમને ચિંતા છે કે પ્રદૂષણનું સ્તર શું હશે... જો ટૂંકા ગાળામાં મોટી માત્રામાં ફટાકડા ફોડવામાં આવે તો..."
આ બાબતમાં એમિકસ ક્યુરીએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય તરફ ખાસ કરીને વૃદ્ધો, બાળકો અને બીમાર લોકોના સ્વાસ્થ્ય તરફ ધ્યાન દોરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "અદાલતમાં એ સાંભળવું ખૂબ સારું લાગે છે કે પ્રતિબંધ માત્ર બે કલાક કે એક કલાક માટે છે... પરંતુ વાસ્તવિક અમલીકરણમાં આવું થતું નથી, અને પોલીસ માટે દરેક શેરીમાં દરેક સમયે હાજર રહેવું અશક્ય છે... તેથી, જે દલીલો સાંભળવામાં સારી લાગે છે તે વાસ્તવિકતામાં કામ કરતી નથી. આ બાબત CAQM (કમિશન ફોર એર ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ) ને સોંપવી જોઈએ કારણ કે તે એક વૈધાનિક સંસ્થા છે અને તેની પાસે તમામ સંબંધિત ડેટા અને સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે."
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