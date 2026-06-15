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અયોધ્યા રામ મંદિર દાન વિવાદ: સુપ્રીમ કોર્ટને FIR અને સ્વતંત્ર તપાસના આદેશ આપવા માંગ

વકીલે સુપ્રીમ કોર્ટને અપીલ કરી છે કે દાનના કથિત દુરુપયોગના આરોપોની તપાસ માટે CBI જેવી એજન્સીને નિર્દેશ આપવામાં આવે.

શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર
શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 2:32 PM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટને અયોધ્યામાં શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં દાન અને પ્રસાદના કથિત દુરૂપયોગ અંગે FIR નોંધવા અને કોર્ટ-નિરીક્ષણ હેઠળ તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે. ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાંતને સંબોધિત આ રજૂઆત એડવોકેટ-ઓન રેકોર્ડ (AoR) અનુપ પ્રકાશ અવસ્થીએ કરી છે.

વકીલે સુપ્રીમ કોર્ટને અપીલ કરી હતી કે CBI જેવી કોઇ મોટી તપાસ એજન્સી દ્વારા દાનના કથિત દુરૂપયોગ સંબંધિત કોગ્નિઝેબલ ગુનાઓની સ્વતંત્ર તપાસનો નિર્દેશ આપવાનું વિચારે, જેમાં સીધી કોર્ટની દેખરેખ અને કોર્ટમાં સમયાંતરે સ્ટેટસ રિપોર્ટ દાખલ કરવામાં આવે.

પ્રેઝન્ટેશનમાં ભક્તોના દાન અને સંપત્તિનું રક્ષણ અને રક્ષણ કરવા માટે કોર્ટ-નિરીક્ષણ હેઠળની સિસ્ટમની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો, જે સંપૂર્ણ પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા અને જાહેર વિશ્વાસ જાળવી રાખવા માટે સમય સમય પર જરૂરી છે.

મેમોરેન્ડમમાં જણાવાયું હતું કે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી મર્યાદા પુરૂષોત્તમ માનવામાં આવે છે. જે ન્યાય, જવાબદારી અને નૈતિક શાસનનું પ્રતીક છે. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમના જન્મસ્થળ પર કરવામાં આવેલા પ્રસાદ સંબંધિત કોઈપણ આરોપ સામાન્ય ફોજદારી કેસ કરતાં ઘણો વધારે વજન ધરાવે છે.

પ્રેઝન્ટેશનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "જે કિસ્સાઓમાં સંસ્થાઓ પર જાહેર વિશ્વાસ જોખમમાં હોય, ત્યાં લાખો ભક્તોનો વિશ્વાસ ફક્ત એવી તપાસ દ્વારા જ પુનઃસ્થાપિત કરી શકાય છે જે સ્પષ્ટપણે સ્વતંત્ર, વ્યાપક અને પ્રભાવ, દબાણ અથવા હિતોના સંઘર્ષથી મુક્ત હોય."

પ્રેઝન્ટેશનમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારે એક ખાસ તપાસ ટીમ (SIT)ની રચના કરી છે, પરંતુ ઔપચારિક ગુનાહિત તપાસ અને FIRના અભાવે આ કેસમાં સરકારી કાર્યવાહી પર સવાલ ઉભા થયા છે. પ્રેઝન્ટેશનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "હું કોઈપણ વ્યક્તિ, સંસ્થા અથવા સત્તા પર પૂર્વગ્રહ રાખવા માંગતો નથી. ન તો મારો ટ્રસ્ટ પર કોઈ શંકા કરવાનો ઇરાદો છે, જેના સભ્યોએ અમૂલ્ય સેવા આપી છે. જોકે, આરોપોની ગંભીરતા અને સંડોવાયેલી સંસ્થાના અપાર મહત્વને કારણે સામાન્ય રીતે માન્ય કરતાં વધુ પારદર્શિતા અને વિશ્વાસની જરૂર છે."

પ્રેઝન્ટેશનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે લાખો ભક્તોના દાન સંબંધિત આરોપો હોવા છતાં, શરૂઆતમાં ઔપચારિક ગુનાહિત તપાસનો અભાવ આ બાબતમાં સંસ્થાકીય પ્રતિભાવ પર સવાલો ઉભા કરે છે.

પ્રેઝન્ટેશનમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, લાખો ભક્તોના દાન સાથે જોડાયેલા આરોપો છતા હજુ સુધી FIR નોંધવામાં આવી નથી.

તેમાં તે રિપોર્ટ્સનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો કે દાન મેનેજમેન્ટ સાથે જોડાયેલા કેટલાક લોકો પાસે તેમની આવકના સ્ત્રોત કરતા વધુ પ્રોપર્ટી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે અને સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી કે આવા આરોપો સાબિત થાય છે કે નહીં તે સંપૂર્ણ તપાસનો વિષય છે.

શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં દાન અને પ્રસાદના કથિત દુરુપયોગનો મુદ્દો ત્યારે ગરમાયો જ્યારે સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવે આરોપ લગાવ્યો હતો કે મંદિરના દાન કરેલા કરોડો રૂપિયા ગાયબ છે અને તેમણે ન્યાયિક હસ્તક્ષેપની માંગ કરી હતી.

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TAGGED:

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