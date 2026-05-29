POCSO કેસમાં સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદના આગોતરા જામીનને સુપ્રીમ કોર્ટે માન્ય રાખ્યા

સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ માટે મોટી રાહતમાં, જસ્ટિસ એમએમ સુંદરેશ અને જસ્ટિસ એન કોટીશ્વર સિંહની બનેલી બેન્ચે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના તેમને આગોતરા જામીન આપવાના આદેશને માન્ય રાખ્યો.

સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદનો ફાઈલ ફોટો
Published : May 29, 2026 at 12:34 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતીને જાતીય અપરાધોથી રક્ષણ અધિનિયમ (POCSO) હેઠળ નોંધાયેલા કેસમાં આગોતરા જામીન આપવાના આદેશમાં દખલ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

આ મામલો ન્યાયાધીશ એમ.એમ. સુંદરેશ અને એન. કોટિશ્વર સિંહની બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો હતો. બેન્ચે ફરિયાદી આશુતોષ બ્રહ્મચારીની અરજી ફગાવી દીધી હતી. બેન્ચે કહ્યું, "માફ કરશો, અમે આ મામલે દખલ કરીશું નહીં."

બેન્ચે અરજદારને પ્રશ્ન કર્યો કે સગીરોના કથિત શોષણની જાણકારી હોવાનો દાવો કરવા છતાં પોલીસનો સંપર્ક કરવામાં આટલો વિલંબ કેમ થયો?

25 માર્ચે, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતી અને તેમના શિષ્ય મુકુન્દાનંદ બ્રહ્મચારીને પોક્સો કાયદા હેઠળ નોંધાયેલા કેસમાં આગોતરા જામીન આપ્યા હતા.

જો કે, હાઈકોર્ટે પ્રથમ માહિતી આપનાર, અરજદારો અને શિષ્યને કેસ અંગે મીડિયા સમક્ષ કોઈપણ નિવેદનો આપવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.

હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારની એ દલીલને પણ ફગાવી દીધી હતી કે POCSO કાયદાની કલમ 29 આરોપી સામે અપરાધની કાનૂની ધારણા બનાવે છે. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે આ ધારણા ધરપકડ પહેલાના તબક્કે, એટલે કે, આરોપો ઘડવામાં આવે તે પહેલાં લાગુ કરી શકાતી નથી.

આ કેસ POCSO કોર્ટના નિર્દેશ પર પ્રયાગરાજના ઝુનસી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIR સાથે સંબંધિત છે, જેમાં આરોપી પર અનેક "બટુકો" (યુવાન શિષ્યો)નું જાતીય શોષણ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.

