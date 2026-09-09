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CBSEએ આ વર્ષે ધોરણ 6ને ત્રિભાષા નીતિમાંથી મુક્તિ આપવાનું વિચારવું જોઈએ: સુપ્રીમ કોર્ટ

કોર્ટે CBSE બોર્ડને આ શૈક્ષણિક સત્રમાં ધોરણ 6ના વિદ્યાર્થીઓને તેની ત્રણ ભાષા નીતિમાંથી મુક્તિ આપવાનું વિચારવા કહ્યું

CBSEઆ વર્ષે ધોરણ 6ને ત્રણ ભાષા નીતિમાંથી મુક્તિ આપવાનું વિચારી શકે છે: સુપ્રીમ કોર્ટ
CBSEઆ વર્ષે ધોરણ 6ને ત્રણ ભાષા નીતિમાંથી મુક્તિ આપવાનું વિચારી શકે છે: સુપ્રીમ કોર્ટ (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : September 9, 2026 at 10:36 PM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE)ને આ શૈક્ષણિક વર્ષ માટે છઠ્ઠા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને તેની ત્રણ ભાષા નીતિમાંથી મુક્તિ આપવાનું વિચારવા કહ્યું. આ મામલાની સુનાવણી CJI સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વી. મોહનાની બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. બેન્ચે CBSEને ચાલુ શૈક્ષણિક સત્રમાં છઠ્ઠા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને સામેલ કરવાની શક્યતા તપાસવા કહ્યું.

બેન્ચે સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાને કહ્યું, "મિસ્ટર સોલિસિટર, કૃપા કરીને ઓછામાં ઓછા આ વર્ષ માટે ધોરણ 6 પર વિચાર કરો. જો તેમને થોડી છૂટછાટ આપી શકાય." બેન્ચે CBSEની ત્રણ ભાષા નીતિને પડકારતી અરજીઓ પર સુનાવણી 17 સપ્ટેમ્બર સુધી મુલતવી રાખી. સુનાવણી દરમિયાન મહેતાએ બેન્ચને વિનંતી કરી કે, એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ ઐશ્વર્યા ભાટીની ગેરહાજરીને કારણે અરજીઓ પર સુનાવણી મુલતવી રાખવામાં આવે.

સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ ખાતરી આપી હતી કે, સંબંધિત અધિકારીઓ બેન્ચના સૂચન પર વિચાર કરશે. અરજદારોમાંથી એકનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એક વરિષ્ઠ વકીલે દલીલ કરી હતી કે, આ મામલામાં વધુ વિલંબ થવો જોઈએ નહીં, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓએ આખરે તેમની પરીક્ષાઓ આપવાની હોય છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, આનાથી તેમના માતાપિતામાં ચિંતા ફેલાઈ રહી છે.

આ બેન્ચ 1 જુલાઈથી ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીઓ માટે બે ભારતીય ભાષાઓ સહિત ત્રણ ભાષાઓ ફરજિયાત કરતી CBSE નીતિને પડકારતી અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી હતી. 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું કે, તે CBSE નીતિને લાગુ કરવા માટે સૂચનો પર કામ કરી રહી છે, જેમાં ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીઓએ બે ભારતીય ભાષાઓ સહિત ત્રણ ભાષાઓનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે.

20 ઓગસ્ટના રોજ કોર્ટે ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ત્રણ ભાષાઓ ફરજિયાત કરતી CBSE નીતિથી ઉદ્ભવતી સમસ્યાઓના ઉકેલ શોધવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. કોર્ટે કહ્યું કે, બાળકો પર કોઈપણ રીતે દબાણ ન કરવું જોઈએ.

20 ઓગસ્ટના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે CBSEને વિનંતી કરી હતી કે, વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ 9માં ત્રણ ભાષાઓનો અભ્યાસ કરવાની સીબીએસઈ નીતિથી ઉદ્ભવતી સમસ્યાઓનો ઉકેલ શોધે. કોર્ટે જણાવ્યું કે, વિદ્યાર્થીઓ પર કોઈ દબાણ ન હોવું જોઈએ. તેણે ધોરણ 6ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ત્રીજી ભાષાની જરૂરિયાતમાંથી એક વખતની મુક્તિ પર વિચાર કરવાનું પણ સૂચન કર્યું, તેમને તે વિષયમાં ફરજિયાત ધોરણ 10ની પરીક્ષામાંથી બચાવી લેવા અને હાલના વિદેશી ભાષાના સંયોજનને જાળવી રાખવાનું સૂચન કર્યું.

સુપ્રીમ કોર્ટે CBSE દ્વારા તેની સુધારેલી ત્રિભાષા નીતિ હેઠળ અંગ્રેજીને બિન-સ્વદેશી ભાષા તરીકે વર્ગીકૃત કરવા પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો.

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THREE LANGUAGE POLICY
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CENTRAL BORD OF SECONDARY EDUCATION
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