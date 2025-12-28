સુપ્રીમ કોર્ટે અરવલ્લી હિલ્સ મામલે સુઓમોટો સંજ્ઞાન લીધું, મુખ્ય ન્યાયાધીશની અધ્યક્ષતાવાળી બેન્ચ સોમવારે કરશે સુનાવણી
મુખ્ય ન્યાયાધીશની અધ્યક્ષતાવાળી સુપ્રીમ કોર્ટની ત્રણ ન્યાયાધીશોની બેન્ચ સોમવારે 29 ડિસેમ્બરે અરવલ્લી હિલ્સ મામલે સુનાવણી કરશે.
By Sumit Saxena
Published : December 28, 2025 at 12:11 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટ સોમવારે અરવલ્લી હિલ્સ અને પર્વતમાળા સંબંધિત કેસની સુનાવણી કરશે. કેન્દ્ર સરકારે તાજેતરમાં આ મામલે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની અધ્યક્ષતા હેઠળની બેન્ચ અને ન્યાયાધીશ જે.કે. મહેશ્વરી અને એ.જી. મસીહની બેંચ "ઇન રી: ડેફિનેશન ઓફ અરવલ્લી હિલ્સ અને પર્વતમાળાઓ અને આનુષંગિક મુદ્દાઓ" શીર્ષક હેઠળના કેસ પર સંજ્ઞાન લેતા સુઓમોટો કરી છે.
ચાર રાજ્યોમાં ફેલાયેલી અરવલ્લી પર્વતમાળા પૃથ્વી પરની સૌથી જૂની ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય રચનાઓમાંની એક છે. તે ભારતના સૌથી જૂના ફોલ્ડ પર્વતોમાંની એક છે. તે વન્યજીવન, વનસ્પતિ અને પ્રાણીસૃષ્ટિથી સમૃદ્ધ છે અને ઉત્તર ભારતના આબોહવા અને જૈવવિવિધતા પર નોંધપાત્ર અસર કરે છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે અરવલ્લી પર્વતમાળાને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરવાના કેન્દ્ર સરકારના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી દીધી છે. આનાથી દેશભરમાં એક નવો રાજકીય વિવાદ શરૂ થયો છે. વિપક્ષનો દાવો છે કે આ પગલાથી દિલ્હીથી ગુજરાત સુધી ફેલાયેલી 650 કિલોમીટર લાંબી પર્વતમાળામાં અનિયંત્રિત ખાણકામ અને પર્યાવરણીય નુકસાન થશે.
અરવલ્લી પર્વતમાળાની નવી વ્યાખ્યા ઉત્તર ભારતના વિવિધ રાજ્યો પર કેવી નકારાત્મક અસર કરશે તે અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે. પર્યાવરણવાદીઓ માને છે કે આ નવી સિસ્ટમ લાગુ કરવાથી અરવલ્લી પર્વતમાળાનું રક્ષણ નબળું પડી શકે છે, જેના દૂરગામી પરિણામો ફક્ત દિલ્હી, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર હિમાલય ક્ષેત્રમાં પણ અનુભવાશે.
નવેમ્બરમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે 13 ઓક્ટોબરના રોજ અરવલ્લી પર્વતમાળાને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી હતી. આ વ્યાખ્યા હેઠળ, ફક્ત આસપાસની જમીનથી 100 મીટર કે તેથી વધુ ઊંચા ભૂમિ સ્વરૂપોને અરવલ્લી પર્વતમાળા ગણવામાં આવશે.
વધુમાં, જો બે કે તેથી વધુ ટેકરીઓ એકબીજાથી 500 મીટરની અંદર હોય, તો તેમને પણ અરવલ્લી પર્વતમાળાનો ભાગ ગણવામાં આવશે. આ વ્યાખ્યા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રચાયેલી સમિતિની ભલામણોના આધારે સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી.
જોકે, પર્યાવરણવાદીઓ ચિંતિત છે કે આ નવી વ્યાખ્યા 100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતી મોટાભાગની ટેકરીઓને સંરક્ષિત વિસ્તારમાંથી બાકાત રાખશે. તેમને ડર છે કે આનાથી આ વિસ્તારોમાં ખાણકામ, બાંધકામ અને અન્ય વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓ માટે માર્ગ ખુલી શકે છે. આ ચિંતાને કારણે, દેશભરના પર્યાવરણવાદીઓએ "સેવ અરવલ્લી" ઝુંબેશ શરૂ કરી છે.
આ વિવાદ વચ્ચે, કેન્દ્રીય પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલયે આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે તેણે રાજ્યોને અરવલ્લીમાં કોઈપણ નવા ખાણકામ લીઝ આપવા પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકવા સૂચનાઓ જારી કરી છે.