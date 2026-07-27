પક્ષપલટા વિરોધી કાયદાના અર્થઘટન અંગે કપિલ સિબ્બલની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર પાસેથી જવાબ માંગ્યો
કેન્દ્રને નોટિસ જારી કરીને સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે આ મામલામાં ઘણા મુદ્દાઓ સામેલ છે જેના પર સંસદે વિચાર કરવો પડશે.
By Sumit Saxena
Published : July 27, 2026 at 3:13 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે સ્વતંત્ર રાજ્યસભા સાંસદ અને વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર વિચાર કરવા સંમતિ આપી હતી, જેમાં બંધારણની દસમી અનુસૂચિના અર્થ પર પુનર્વિચાર કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
આ અનુસૂચિ ધારાસભ્યો અને સાંસદોને અન્ય રાજકીય પક્ષ સાથે વિલીનીકરણનો દાવો કરીને પક્ષપલટા વિરોધી કાયદા હેઠળ ગેરલાયક ઠેરવવાનું ટાળવાની મંજૂરી આપે છે. આ મામલો ન્યાયાધીશ પી.એસ. નરસિંહા અને આલોક આરાધેની બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો હતો.
સુનાવણી દરમિયાન, સિબ્બલે કહ્યું કે આ મુદ્દો "આપણા વ્યવસ્થિત સમાજ માટે વિશાળ અસરો ધરાવે છે", કારણ કે આ જોગવાઈ લઘુમતી પક્ષને બહુમતી પક્ષ બનવાની મંજૂરી આપે છે, જ્યારે બહુમતી પક્ષ લઘુમતી પક્ષ બને છે.
તેમણે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ ગોવા કેસનો ઉલ્લેખ કર્યો. બેન્ચે કહ્યું કે તેમાં ઘણા મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે જેનો સંસદે ઉકેલ લાવવો જોઈએ. સુનાવણી દરમિયાન, બેન્ચ શરૂઆતમાં કેસ સાંભળવામાં ખચકાટ અનુભવતી હતી, આગ્રહ રાખતી હતી કે આ મુદ્દાઓ ધારાસભ્યોએ નક્કી કરવાના છે.
બેન્ચે કહ્યું કે આ એવા મુદ્દાઓ છે જે સામાન્ય રીતે ગૃહમાં ઉઠાવવા જોઈએ; જો નહીં, તો ઓછામાં ઓછું રાજકીય પક્ષો સાથે ઉઠાવવા જોઈએ.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે દસમી અનુસૂચિનો હેતુ ધારાસભ્યો વચ્ચેના તંત્રને નિયંત્રિત કરવાનો છે. બેન્ચે કહ્યું, "અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે દસમી અનુસૂચિની કામગીરીમાં શું થયું છે. દસમી અનુસૂચિ અંગે ગંભીર મુદ્દાઓ છે..." સિબ્બલે કહ્યું કે સત્તામાં રહેલા લોકો આ બાબતે ક્યારેય નિર્ણય લેવા દેશે નહીં. બેન્ચે એ પણ પ્રશ્ન કર્યો કે આ મુદ્દો ઉઠાવવા માટે કલમ 32નો ઉપયોગ કેમ કરવામાં આવ્યો. જોકે, દલીલો સાંભળ્યા પછી, બેન્ચે નોટિસ જારી કરી.
સિબ્બલે પોતાની અરજીમાં દસમી અનુસૂચિના ફકરા 4 ના બંધારણીય અર્થઘટન પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો, જે રાજકીય પક્ષોના વિલીનીકરણ સાથે સંબંધિત છે. આ અરજી તાજેતરના રાજકીય પક્ષપલટા અને વિપક્ષી પક્ષોના ધારાસભ્યોના વિલીનીકરણની પૃષ્ઠભૂમિ સામે દાખલ કરવામાં આવી હતી.