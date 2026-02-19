ETV Bharat / bharat

'વિદેશમાં બાળકોના જીવ લીધા, માત્ર પૈસા માટે દેશની છબી ખરાબ કરી' ફાર્માસ્યૂટિકલ કંપનીને સુપ્રીમની ફટકાર

સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે એક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીને ઠપકો આપ્યો, જેની કફ સિરપથી ઉઝબેકિસ્તાનમાં 18 થી વધુ બાળકોના મોત થયા હતા (ANI)
By Sumit Saxena

Published : February 19, 2026 at 9:25 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે એક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીને ઠપકો આપ્યો, જેની કફ સિરપથી ઉઝબેકિસ્તાનમાં 18 થી વધુ બાળકોના મોત થયા હતા. કોર્ટે ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીને પ્રશ્ન કર્યો, પૂછ્યું કે શું તે દેશની છબીને થયેલા નુકસાનથી વાકેફ છે.

આ મામલો મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ એમ. પંચોલીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો. સીજેઆઈએ મૌખિક રીતે ટિપ્પણી કરી, "ફક્ત પૈસા માટે, તમે આટલી હદ સુધી જઈ શકો છો. તમે બીજા દેશમાં નિર્દોષ બાળકોને મારી નાખ્યા છે. શું તમે સમજી શકો છો કે તમે દેશની છબીને કેટલું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે?"

કંપનીના વકીલે દલીલ કરી હતી કે રેકોર્ડ પર એક પણ દસ્તાવેજ નથી જે સાબિત કરે કે કફ સિરપ પીવાથી મૃત્યુ થયા છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે આ આદેશ રદ કરવા માટે દખલગીરીનો કેસ નથી. આ સાથે, સુપ્રીમ કોર્ટે "માનક ગુણવત્તાની ન હોય તેવી" જાહેર કરાયેલી દવાઓના ઉત્પાદન અને વેચાણ સહિત અનેક ઉલ્લંઘનોનો આરોપ લગાવતી ફરિયાદ પર કંપની અને તેના કેટલાક અધિકારીઓને સમન્સ પાઠવવાના આદેશને રદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

કંપનીના વકીલે સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ તેમના ક્લાયન્ટનો મજબૂત રીતે બચાવ કર્યો. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટે તેમની સાથે સહમત ન થઈ અને કહ્યું, "તમારી પાસે ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરવા માટે બધા મુદ્દા છે."

બેન્ચે ગૌતમ બુદ્ધ નગરના ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટના જાન્યુઆરી 2024ના સમન્સ ઓર્ડરને પડકારતી ફર્મ અને તેના કેટલાક અધિકારીઓની અરજીઓને ફગાવી દેવાના અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના નિર્ણયમાં દખલ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કરતા, CJI એ કહ્યું, "માફ કરશો, ખૂબ ખૂબ આભાર..." નોઈડામાં ડ્રગ્સ એન્ડ કોસ્મેટિક્સ એક્ટ, 1940 હેઠળ દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટે આ આદેશ આપ્યો.

