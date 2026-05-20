ટેટ્રા પેક અને પાઉચમાં દારૂના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર પાસેથી જવાબ માંગ્યો
ટેટ્રા પેક અને પાઉચ જેવા પેકેજિંગમાં દારૂના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરતી અરજી અંગે સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર અને અન્ય લોકો પાસેથી જવાબ માંગ્યો છે.
Published : May 20, 2026 at 3:50 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે ટેટ્રા પેક અને સેચેટ જેવા પેકેજિંગમાં દારૂના વેચાણ પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરતી અરજી પર કેન્દ્ર સરકાર અને અન્ય લોકો પાસેથી જવાબ માંગ્યો. મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ એમ. પંચોલીની બનેલી બેન્ચે આ મામલાની સુનાવણી કરી. "કમ્યુનિટી અગેઇન્સ્ટ ડ્રંક ડ્રાઇવિંગ" નામના અરજદારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એડવોકેટ વિપિન નાયરે કર્યું.
બેન્ચે આ મામલાની તપાસ કરવા સંમતિ આપી અને ટેટ્રા પેક, પાલતુ બોટલ, સેચેટ અને અન્ય પોર્ટેબલ કન્ટેનર જેવા નાના પેકેજિંગમાં દારૂના વેચાણને લગતી અરજી પર નોટિસ જારી કરી. સુનાવણી દરમિયાન, નાયરે જણાવ્યું હતું કે એક્સાઇઝ સિસ્ટમ હેઠળ બોટલની વ્યાખ્યા અસ્પષ્ટ છે અને તેને કેટલાક માનકીકરણની જરૂર છે.
અરજી વિવિધ રાજ્ય એક્સાઇઝ કાયદા હેઠળ "બોટલિંગ" અને "બોટલિંગ" ની વિવિધ વ્યાખ્યાઓને પડકારે છે, જે દારૂને "ફ્લાસ્ક," "પોટ્સ," "બાસ્કેટ્સ" "રેપર્સ" અને અન્ય સમાન કન્ટેનરમાં પેક કરવાની મંજૂરી આપે છે.
અરજદારે તમામ રાજ્યોમાં દારૂના પેકેજિંગને નિયંત્રિત કરવા માટે એકસમાન અને સુસંગત માર્ગદર્શિકાની માંગણી કરી છે, જેમાં સગીર વયના લોકો દારૂ પીવે છે, દારૂ પીવે છે, વાહન ચલાવે છે, જાહેરમાં દારૂ પીવે છે અને જાહેર આરોગ્ય પર ચિંતા વ્યક્ત કરે છે.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે આ પેકેજો અસંખ્ય જોખમો ઉભા કરે છે, જેમાં કિશોર વયના લોકો દારૂ પીવે છે, ચાલતા વાહનમાં દારૂ પીવે છે, આરોગ્ય માટે જોખમો, દાણચોરીમાં સરળતા, જાહેરમાં દારૂ પીવે છે અને પર્યાવરણીય જોખમો શામેલ છે.
વધુમાં, આ ટેટ્રા પેકમાં તેજસ્વી રંગો સાથે આકર્ષક પેકેજિંગ છે, પરંતુ સિગારેટથી વિપરીત, તેમાં મુખ્ય આરોગ્ય ચેતવણીઓનો અભાવ છે જે લોકોને દારૂ પીવા અને વાહન ચલાવવા અને જવાબદારીપૂર્વક દારૂ પીવાથી નિરાશ કરે છે.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે, "જો કોઈ ચેતવણીઓ હોય, તો તે ખૂબ જ નાના અક્ષરોમાં હોય છે, જેના કારણે ગ્રાહક માટે તેને જોવા અથવા સમજવામાં મુશ્કેલી પડે છે."
અરજીમાં જણાવાયું છે કે આવા પેકેજિંગ, છેતરપિંડીથી ફળોના રસ જેવું લાગે છે, તે સરળતાથી ઉપલબ્ધ અને છુપાયેલું છે, જે સગીર વયના લોકો દારૂ પીવે છે, જાહેરમાં દારૂ પીવે છે અને દારૂ પીને વાહન ચલાવે છે અને રાજ્યની સરહદો પાર પણ દાણચોરીને પ્રોત્સાહન આપે છે.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે એ નોંધવું ચિંતાજનક છે કે આ ટેટ્રા પેક "બંટી પ્રીમિયમ વોડકા," "ચેલી મેંગો વોડકા," અને "પ્રીમિયમ રોમાનોવ વોડકા - એપલ થ્રિલ" જેવા લેબલ હેઠળ વેચાઈ રહ્યા છે, જેનો સ્પષ્ટ હેતુ ગ્રાહકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો છે.
"પેકેજિંગ પર ફળોના નામ અને સફરજન અને કેરીના રંગબેરંગી ચિત્રોનો ઉપયોગ આ છેતરપિંડીને વધુ મજબૂત બનાવે છે. આ અધિકારીઓ દ્વારા તપાસથી બચવા અને સગીર ગ્રાહકોને ટાર્ગેટ બનાવવા માટે આલ્કોહોલિક પીણાંને ફળોના રસ તરીકે માર્કેટિંગ કરવાની ઇરાદાપૂર્વકની માર્કેટિંગ વ્યૂહરચના દર્શાવે છે," નાયરે બેન્ચને જણાવ્યું.
અરજીમાં રાજ્યના આબકારી અધિકારીઓ દ્વારા વિવિધ પ્રકારના દારૂના પેકેજિંગને મંજૂરી આપવામાં ઉપયોગમાં લેવાતા વિવેકબુદ્ધિના સ્તર પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો છે અને જાહેર આરોગ્ય અને સલામતીના રક્ષણ માટે એક સમાન નિયમનકારી માળખાની માંગ કરવામાં આવી છે.