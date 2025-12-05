'મંદિરના પૈસા ભગવાનના, સહકારી બેંકની આજીવિકાનું માધ્યમ ન બની શકે', સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો ચુકાદો
એક કેસની સુનાવણી દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે મંદિરના પૈસા ભગવાનના છે, તે સહકારી બેંક માટે આજીવિકાનું સાધન બની શકે નહીં.
Published : December 5, 2025 at 5:12 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, મંદિરનું ભંડોળ ભગવાનનું છે અને તેનો ઉપયોગ સહકારી બેંકોને લાભ આપવા માટે થઈ શકતો નથી. આ કેસની સુનાવણી ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
સુનાવણી દરમિયાન, બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, મંદિરના પૈસા ભગવાનના છે અને આ પૈસાનો ઉપયોગ માત્ર મંદિરના ફાયદા માટે બચત, સુરક્ષિત કરવા અને ઉપયોગ કરવા માટે થવો જોઈએ. CJIએ કહ્યું, "આ સહકારી બેંક માટે આવક કે આજીવિકાનો સ્ત્રોત બની શકે નહીં." ન્યાયાધીશ બાગચીએ ઉમેર્યું હતું કે, ડિપોઝિટ મેચ્યોર થવા પર બેંકોને તરત જ રકમ રિલીઝ કરવી જોઈએ.
બેન્ચે કેરળ હાઈકોર્ટના નિર્દેશમાં શું ખોટું હતું તે અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો અને અરજદારના વકીલને આગળ પૂછ્યું, "શું તમે મંદિરના ભંડોળનો ઉપયોગ બેંકને બચાવવા માટે કરવા માંગો છો?"
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, મંદિરના પૈસાનો ઉપયોગ, ખૂબ જ મુશ્કેલીથી ચાલી રહેલી એક કો-ઓપરેટિવ બેંકમાં રાખવાના બદલે, એક સુરક્ષિત રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકમાં થવો જોઈએ, જે વધુ વ્યાજ ચૂકવી શકે. સાથે જ પૂછ્યું કે, હાઈકોર્ટના નિર્દેશમાં શું ખોટું હતું.
સહકારી બેંકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલે જણાવ્યું હતું કે, બે મહિનામાં થાપણો પરત કરવાનો હાઈકોર્ટનો આદેશ મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી રહ્યો છે.
વકીલે જણાવ્યું હતું કે, બેંકો થાપણો બંધ કરવાની વિરુદ્ધ નથી, પરંતુ તેમને પરત કરવાનો અચાનક આદેશ મુશ્કેલ બનશે.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, જો બેંકો ગ્રાહકો અને થાપણોને આકર્ષવામાં અસમર્થ હોય, તો તે તેમની સમસ્યા છે, અને કહ્યું, "લોકો વચ્ચે તમારી વિશ્વસનીયતા બનાવો..."
વકીલે જવાબ આપ્યો કે, બંધ કરવાની કોઈ વિનંતી કરવામાં આવી નથી અને બેંક તેમની જરૂરિયાત મુજબત તેમને સર્વિસ આપી રહી છે. વકીલે દલીલ કરી હતી કે, તેઓ નિયમિતપણે FD રિન્યૂ કરી રહ્યા છે. દલીલો સાંભળ્યા પછી, બેન્ચે અરજી પર વિચાર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને અરજદારોને મુદત લંબાવવા માટે હાઇકોર્ટનો સંપર્ક કરવાની મંજૂરી આપી હતી.
સુપ્રીમ કોર્ટ કેરળની કેટલીક સહકારી બેંકો દ્વારા થિરુનેલી મંદિર દેવસ્વમમાં થાપણો પરત કરવાના હાઇકોર્ટના આદેશને પડકારતી અરજીઓ પર સુનાવણી કરી રહી હતી.
મનથનાવાડી કો-ઓપરેટિવ અર્બન સોસાયટી લિમિટેડ અને થિરુનેલી સર્વિસ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડે ઓગસ્ટમાં હાઇકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચના નિર્ણયને પડકારતી સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી.
આ પણ વાંચો: