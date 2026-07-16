સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર અને CBSE ને કહ્યું ‘9મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ પર નવી ભાષાનો બોજ ન નાખે’
સુપ્રીમ કોર્ટમાં ત્રણ ભાષા નીતિ અંગે સુનાવણી યોજાઈ હતી, જેમાં કોર્ટે આ નીતિના અમલીકરણ અંગે અનેક પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા.
Published : July 16, 2026 at 4:20 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) દ્વારા ધોરણ 9 ના સ્તરે ત્રીજી ભાષા ફરજિયાત બનાવવાના નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવ્યા. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે આનાથી બોર્ડ પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ પર શૈક્ષણિક દબાણ ટાળી શકાય છે. કોર્ટે ભલામણ કરી હતી કે આવા કોઈપણ ભાષાના વર્ગ ધોરણ 6 થી શરૂ થવા જોઈએ.
જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્ના અને આર. મહાદેવનની બનેલી બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે આ અવલોકનો મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે CBSE દ્વારા ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓના વર્તમાન બેચ માટે એક વખતની મુક્તિની જાહેરાત કર્યાના બે અઠવાડિયા પછી જ આ ટિપ્પણીઓ આવી છે, જેમાં તેમને ધોરણ 10 ની બોર્ડ પરીક્ષાઓ માટે ત્રીજી ભાષા શીખવાથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી. આ નીતિના અચાનક અમલીકરણ અંગે શાળાઓ, વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા નોંધપાત્ર ચિંતા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
SC says introduction of third language from Class 9 increases stress level of students.— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2026
SC tells Centre, CBSE if it wants to introduce new language, then it should be done in Class 5 or 6. pic.twitter.com/XpzMKQk69s
જસ્ટિસ નાગરત્નાએ આ ટિપ્પણીઓ મદ્રાસ હાઈકોર્ટના 2017 ના નિર્ણય સામે તમિલનાડુ સરકારની અપીલની સુનાવણી દરમિયાન કરી હતી જેમાં રાજ્યને દરેક જિલ્લામાં જવાહર નવોદય વિદ્યાલય (JNV) ની સ્થાપનાને ટેકો આપવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. તમિલનાડુએ આ યોજનાનો સતત વિરોધ કર્યો છે, અને દલીલ કરી છે કે JNVs ત્રણ ભાષાની નીતિનું પાલન કરે છે જે રાજ્યની લાંબા સમયથી ચાલતી બે ભાષાની નીતિ સાથે વિરોધાભાસી છે.
જસ્ટિસ આર. મહાદેવનની આગેવાની હેઠળની બેન્ચ CBSE ની ત્રણ ભાષાની નીતિની માન્યતા પર વિચાર કરી રહી ન હતી, પરંતુ ચર્ચા શાળાઓમાં ત્રીજી ભાષા દાખલ કરવાના મુદ્દા પર ફેરવાઈ ગઈ.
જ્યારે તમિલનાડુના વકીલે નિર્દેશ કર્યો કે ત્રીજી ભાષા ફક્ત ધોરણ 9 થી ફરજિયાત બને છે, ત્યારે જસ્ટિસ નાગરત્નાએ કહ્યું, "ના, તે ખૂબ જ ખરાબ છે. ધોરણ 9 તણાવપૂર્ણ છે. ધોરણ 9 માં નવી ભાષા શા માટે દાખલ કરવી? તમે તેને ધોરણ 6 માં દાખલ કરો છો."
જસ્ટિસે પોતાના શાળાકીય શિક્ષણને યાદ કરતાં યાદ કર્યું કે તેમની શાળાના વિદ્યાર્થીઓ મધ્યમ શાળા દરમિયાન ત્રીજી ભાષા શીખવા લાગ્યા હતા જેથી તેઓ માધ્યમિક શાળા માટે સારી રીતે તૈયાર થઈ શકે. તેણીએ કહ્યું, "મિડલ સ્કૂલમાં ત્રીજી ભાષાઓ દાખલ કરવામાં આવે... જેટલું વહેલું તેટલું સારું."
કેન્દ્ર સરકારને સીધા સંબોધતા, ન્યાયાધીશ નાગરત્નાએ કહ્યું, "ભારત સરકાર, કૃપા કરીને 9મા ધોરણમાં ત્રીજી ભાષા ન રાખો. CBSE, ICSE, રાજ્ય બોર્ડ, 10મું ધોરણ એ બોર્ડની પરીક્ષા છે. દબાણ 8મા ધોરણના અંતથી શરૂ થાય છે."