સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું: જ્યુડિશિયલ ઓફિસર્સની નિવૃત્તિ વય 60થી વધારીને 62 વર્ષ કરવા માટે અત્યાર સુધી 14 રાજ્યો સહમત
CJIએ કહ્યું, અત્યાર સુધી 14 રાજ્યો નિવૃત્તિ વય વધારીને 62 વર્ષ કરવા સંમત થયા છે, "અમને આશા છે કે અન્ય રાજ્યો પણ આનું પાલન કરશે."
Published : October 26, 2026 at 9:06 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો કે 14 જેટલા રાજ્યો ડિસ્ટ્રિક્ટ જ્યુડિશિયલ ઓફિસર્સની નિવૃત્તિ વય 60થી વધારીને 62 વર્ષ કરવા સહમત થયા છે અને નિવૃત્ત થવાની તૈયારીમાં હોય અથવા હાલમાં જ નિવૃત્ત થયા હોય તેવા ન્યાયાધીશોની અલગ-અલગ અરજીઓને મુદ્દે તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
"આ વિષય આ કોર્ટના વિવેકાધીન (પ્રેરક) અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે. આ મુદ્દો સુપ્રીમ કોર્ટ અને રાજ્યો વચ્ચેનો છે," ચીફ જસ્ટિસ સૂર્ય કાંત અને જસ્ટિસ જોયમાલ્ય બાગચી તેમજ જસ્ટિસ વી. મોહનાની બનેલી બેન્ચે 60 વર્ષની વય પૂરી કર્યા પછી નિવૃત્ત થનારા ન્યાયાધીશોની વ્યક્તિગત અરજીઓ લિસ્ટ કરવાનો ઇનકાર કરતા આ મુજબ કહ્યું હતું.
CJI એ કહ્યું ,કે અત્યાર સુધી 14 રાજ્યો નિવૃત્તિ વય વધારીને 62 વર્ષ કરવા સંમત થયા છે અને "અમને આશા છે કે અન્ય રાજ્યો પણ આનું પાલન કરશે." બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, તેણે સુનાવણી માટે અરજી લિસ્ટ કરી છે, પરંતુ ન્યાયિક અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવતી વ્યક્તિગત અરજીઓને તેમણે મંજૂરી આપી નથી.
વરિષ્ઠ એડવોકેટ રંજીત કુમારે લિસ્ટિંગ માટે અરજીનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, ન્યાયિક અધિકારીઓ દરરોજ નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ, બેન્ચે રાજ્યોને ન્યાયિક અધિકારીઓની નિવૃત્તિ વય 60 થી વધારીને 62 વર્ષ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
બેન્ચે કહ્યું હતું કે, સાત રાજ્યો છત્તીસગઢ, કર્ણાટક, મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, સિક્કિમ, તામિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળના ન્યાયિક અધિકારીઓ જેઓ આ વર્ષે 31 માર્ચ અથવા તે પછી વય નિવૃત્ત થયા છે, જો તેઓએ ત્યારબાદ અન્ય કોઈ રોજગારી મેળવી ન હોય, તો તેમને પુનઃ સેવા આપવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે.
ન્યાયિક અધિકારીઓની વય વધારવા માટે સહમતી આપનારા આ રાજ્યોને સેવાની શરતોમાં સુધારો કરવા અને હાઇકોર્ટ દ્વારા સંબંધિત ન્યાયિક અધિકારીના યોગ્યતા મૂલ્યાંકનને આધીન, ન્યાયિક સેવામાં વય નિવૃત્તિની ઉંમર 62 વર્ષ સુધી લંબાવવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે, એમ બેન્ચે ઉમેર્યું હતું કે આવા સુધારા અગ્રીમતાના ધોરણે બે મહિનાની અંદર કરવામાં આવે.
"નિયમોમાં સુધારો પેન્ડિંગ હોય ત્યાં સુધી, ઉપરોક્ત રાજ્યોમાં 60 વર્ષની વય પ્રાપ્ત કરનાર કોઈ પણ ન્યાયિક અધિકારી 62 વર્ષની વય પ્રાપ્ત ન કરે ત્યાં સુધી નિવૃત્ત થશે નહીં, જે સંબંધિત હાઇકોર્ટ દ્વારા તેમની યોગ્યતા અને કામગીરીના મૂલ્યાંકનને આધીન રહેશે," એમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું.
સર્વોચ્ચ અદાલતે આંધ્રપ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ, અસમ, બિહાર, ગોવા, ગુજરાત, હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશ, ઝારખંડ, કેરળ, મણિપુર, મેઘાલય, મિઝોરમ, નાગાલેન્ડ, ઓડિશા, પંજાબ, રાજસ્થાન, તેલંગાણા, ત્રિપુરા, ઉત્તરાખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ, એનસીટી દિલ્હી, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને પુડુચેરીને ન્યાયિક અધિકારીઓની નિવૃત્તિ વય વધારવાના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો.
આ પહેલાં, બેન્ચે કહ્યું હતું કે, રાજ્યો ન્યાયિક અધિકારીઓની નિવૃત્તિની વય વધારવાનો વિરોધ કરવા માટે નાણાકીય બોજનો હવાલો આપી શકે નહીં. કોર્ટે રાજ્ય સરકારોને જજ સાહેબોની નિવૃત્તિની વય વધારવાના મુદ્દા પર પુનર્વિચાર કરવા જણાવ્યું હતું.
દેશભરમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ જ્યુડિશિયરીના જજોની નિવૃત્તિ વય સમાન રીતે 60થી વધારીને 62 વર્ષ કરવાની માંગ કરતી અરજી પર બેન્ચ સુનાવણી કરી રહી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટના જજ 65 વર્ષની વયે નિવૃત્ત થાય છે, જ્યારે હાઈકોર્ટના જજ 62 વર્ષની વયે નિવૃત્ત થાય છે.
આ મુદ્દો સુપ્રીમ કોર્ટના 2002ના એ ચુકાદાના સંદર્ભમાં સામે આવ્યો છે જેમાં જસ્ટિસ કે જગન્નાથ શેટ્ટી કમિશનની ભલામણને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેણે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજોની નિવૃત્તિ વય વધારીને 62 વર્ષ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. ત્યારથી, તેલંગાણા અને મધ્ય પ્રદેશ સહિતના કેટલાક રાજ્યોએ નિવૃત્તિની વય વધારવાની દિશામાં કામ કર્યું છે.
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