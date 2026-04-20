'કોઈ સારા આધાર મળ્યા નથી...', સુપ્રીમ કોર્ટે ઉમર ખાલિદની સમીક્ષા અરજી ફગાવી દીધી
5 જાન્યુઆરીના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હી રમખાણોના કાવતરાના કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા ઉમર ખાલિદને જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
Published : April 20, 2026 at 9:44 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે જેએનયુના પૂર્વ વિદ્યાર્થી ઉમર ખાલિદની પુનર્વિચાર યાચિકા નકારી કાઢી છે. આ યાચિકામાં તેમણે 2020ના દિલ્હી દંગાઓની કથિત સાજિશના કેસમાં જમાનત ન આપવાના નિર્ણયને પડકાર્યો હતો.
જસ્ટિસ અરવિંદ કુમાર અને જસ્ટિસ એન.વી. અંજારિયાની બેંચે 16 એપ્રિલના આદેશમાં (જે તાજેતરમાં અપલોડ કરવામાં આવ્યો છે) કહ્યું: “પુનર્વિચાર યાચિકામાં મૌખિક સુનાવણીની અરજી નકારી કાઢવામાં આવે છે. વિલંબ માફ કરવામાં આવે છે. પુનર્વિચાર યાચિકા અને સાથે જોડાયેલા દસ્તાવેજો જોવા પછી, અમને ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૬ના ચુકાદાની સમીક્ષા કરવા માટે કોઈ સારું આધાર અને કારણ મળ્યું નથી. તેથી, પુનર્વિચાર યાચિકા નકારી કાઢવામાં આવે છે. જો કોઈ લંબિત અરજી હોય તો તેનો નિકાલ કરવામાં આવશે.”
પૂર્વ પૃષ્ઠભૂમિ
ગયા અઠવાડિયે ઉમર ખાલિદે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરીને તે ચુકાદાની સમીક્ષા માગી હતી, જેમાં તેમને જમાનત આપવાનો ઇન્કાર કરવામાં આવ્યો હતો. સાથે જ તેમણે કહ્યું હતું કે 2020ના દિલ્હી દંગાઓ પાછળની સાજિશ સાથે તેમના પર લગાવવામાં આવેલા આરોપોને માનવા માટે વાજબી આધાર છે.
ખાલિદ તરફથી કોર્ટમાં હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલે જસ્ટિસ અરવિંદ કુમાર અને જસ્ટિસ એન.વી. અંજારિયાની બેંચ સમક્ષ પુનર્વિચાર યાચિકાને ખુલ્લી અદાલતમાં સુનાવણી માટે લિસ્ટ કરવાની વિનંતી કરી હતી. સિબ્બલે કહ્યું હતું કે આ કેસ 16 એપ્રિલે જજોના ચેમ્બરમાં વિચારણા માટે આવશે અને ખુલ્લી અદાલતમાં સુનાવણી માટે અરજી પણ આપવામાં આવી છે.
જસ્ટિસ કુમારે કહ્યું હતું, “અમે દસ્તાવેજો જોઈશું. જો જરૂર પડશે તો અમે તેને પાછું લઈશું.”
સુપ્રીમ કોર્ટના નિયમો અનુસાર
સુપ્રીમ કોર્ટના નિયમો મુજબ, પુનર્વિચાર યાચિકા પર તે જ જજો વિચાર કરે છે જેઓએ અગાઉનો ચુકાદો આપ્યો હોય અથવા ચેમ્બરમાં આદેશ આપ્યો હોય, જેથી અદાલતના નિર્ણયમાં દેખીતી ભૂલ અથવા ગંભીર અન્યાયને સુધારી શકાય.
બીજી તરફ, સમીક્ષા માગનાર પક્ષ મોટા અન્યાયને સુધારવા માટે જજો પાસે ખુલ્લી અદાલતમાં સુનાવણીની વિનંતી કરી શકે છે.
5 જાન્યુઆરી 2026નો અગાઉનો ચુકાદો
5 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે 2020ના દિલ્હી દંગાઓ સાથે જોડાયેલી કથિત સાજિશના કેસમાં ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઇમામને જમાનત આપવાનો ઇન્કાર કર્યો હતો. કોર્ટે કહ્યું હતું કે અભિયોજન પક્ષની માહિતીને પ્રથમ નજરે જોતાં તેમાં અરજદારોની કેન્દ્રીય અને રચનાત્મક ભૂમિકા દેખાય છે. કોર્ટને લાગ્યું ન હતું કે વર્તમાન રેકોર્ડ અનુસાર સતત હિરાસત અસંવૈધાનિક હદ વટાવી ગઈ છે.
જસ્ટિસ અરવિંદ કુમાર અને જસ્ટિસ એન.વી. અંજારિયાની બેંચે કહ્યું હતું કે આ અરજદારો માટે કાનૂની મર્યાદાઓ લાગુ પડે છે અને કાર્યવાહીના આ તબક્કે તેમની જમાનત પર રાહત આપવી યોગ્ય નથી.
કોર્ટે ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઇમામને અન્ય આરોપીઓ કરતાં ગુણાત્મક રીતે અલગ સ્થાને મૂક્યા હતા અને તેમની કથિત ભૂમિકાઓમાં સ્પષ્ટ તફાવત દર્શાવ્યા પછી પાંચ અન્ય સહ-આરોપીઓને જમાનત આપવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
અન્ય આરોપીઓ
- ગુલફિશા ફાતિમા
- મીરા હૈદર
- શિફા ઉર રહમાન
- મોહમ્મદ સલીમ ખાન
- શાદાબ અહમદ
આ કેસ હજુ પણ ચાલુ છે અને ઉમર ખાલિદ સપ્ટેમ્બર 2020થી જેલમાં છે.