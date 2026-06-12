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રાજ્યસભા નામાંકન: મીનાક્ષી નટરાજનને 'સુપ્રીમ' ઝટકો, SCએ કહ્યું- હસ્તક્ષેપ ન કરી શકીએ

કોંગ્રેસ નેતા મીનાક્ષી નટરાજને રિટ અરજીમાં રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે તેમની ઉમેદવારી રદ કરવાના રિટર્નિંગ ઓફિસરના આદેશને પડકાર્યો હતો.

કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજન
કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજન (File/ ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 7:04 PM IST

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નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ નેતા મીનાક્ષી નટરાજનને સુપ્રીમ કોર્ટમાં ઝટકો લાગ્યો છે. શુક્રવારે સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે તેમના ઉમેદવારી પત્રને નકારવાને પડકારતી નટરાજનની અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

ન્યાયાધીશ પ્રશાંત કુમાર મિશ્રા અને અતુલ એસ ચાંદુરકરની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આ મામલો આવ્યા પછી, બેન્ચે કહ્યું, "અમે બંધારણની કલમ 32 હેઠળ આ અરજી પર વિચાર કરવા તૈયાર નથી... આ રીતે તેને ફગાવી દેવામાં આવે છે."

બેન્ચે ઉમેર્યું કે, "કહેવાની જરૂર નથી કે, અરજદારના નામાંકનને નકારવા માટેના આધારો અંગે અહીં કરવામાં આવેલા કોઈપણ અવલોકનો ફક્ત કેસના તથ્યોને સમજવાના હેતુ માટે છે. વધુમાં, જો અરજીકર્તા અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંબંધિત હાઇકોર્ટમાં આવી કોઈ ચૂંટણી પિટીશન દાખલ કરે છે તો આ આદેશમાં કહેવામાં આવેલી કોઈપણ વાત ચૂંટણી પીટિશન પર અસર કરશે નહીં."

કોંગ્રેસના નેતા તરફથી વરિષ્ઠ વકીલો એ.એમ સિંઘવી અને વિવેક તંખા બેન્ચ સમક્ષ હાજર રહ્યા હતા, જ્યારે વરિષ્ઠ વકીલ ડીએસ નાયડુ ચૂંટણી પંચનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા હતા.

બેન્ચે અરજદારની દલીલ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો કે નામાંકન અસ્વીકારમાં "સ્પષ્ટ" અને "પ્રગટ" ભૂલોને સુધારવા માટે કલમ 32નો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

ન્યાયાધીશ મિશ્રાએ કહ્યું કે, "અમને ડર છે કે, કોઈ પણ અર્થઘટન કે આ કોર્ટ નામાંકન પત્રો અસ્વીકાર સાથે સંકળાયેલા કેટલાક કેસોમાં અરજીઓ પર વિચાર કરી શકે છે, જ્યારે અન્યને ચૂંટણી ટ્રિબ્યુનલનો રસ્તો અપનાવવા માટે છોડી દે છે, તેને પ્રોત્સાહન આપી શકાય નહીં."

સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ, પત્રકારો સાથે વાત કરતા, મીનાક્ષી નટરાજને કહ્યું: "અમે લોકશાહી પરના હુમલાથી ચિંતિત છીએ. હું હાઈકોર્ટમાં જઈશ કે નહીં તે હું હમણાં નક્કી નહીં કરું. આ નિર્ણય અમારી પાર્ટી લેશે. હું પાર્ટીની સમર્થક હતી. પાર્ટી જે પણ નિર્ણય લે, અમારા સમર્થકો નિર્ણય લેશે."

સુનાવણી દરમિયાન, બેન્ચે નટરાજનના વકીલને એવો કોઈ ચુકાદો આપવા કહ્યું, જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટે આવા કેસોમાં દખલ કરી હોય.

બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે, નિર્ણય ગમે તેટલો ખોટો હોય, એકવાર નામાંકન નકારવામાં આવે, તો તેનો ઉપાય સામાન્ય રીતે અન્યત્ર રહે છે. જસ્ટિસ મિશ્રાએ પૂછ્યું, "શું આ કોર્ટનો કોઈ ચુકાદો એવો છે કે જ્યાં અમે તે તબક્કે દખલ કરી હોય?"

જસ્ટિસ મિશ્રાએ સિંઘવીને કહ્યું કે, મુશ્કેલી એ છે કે જો કોર્ટે નામાંકન નકારવામાં દખલ કરી હોય, તો કલમ 329 હેઠળ વિચારેલા અધિકારક્ષેત્રનું વિભાજન થશે.

જસ્ટિસ મિશ્રાએ વધુમાં નોંધ્યું કે, ઉપાય ચૂંટણી પંચ પાસે છે. બેન્ચે કહ્યું, "અમને એવો કોઈ ચુકાદો બતાવો જ્યાં અમે દખલ કરી હોય?"

સિંઘવીએ કહ્યું કે "કોઈ આરોપો ઘડવામાં આવ્યા નથી, તેમને શા માટે ખુલાસો કરવો જોઈએ? જો કોઈ ફોજદારી કેસ પેન્ડિંગ હોય, તો તે ઉમેદવાર તરીકે તેનો ખુલાસો કરશે."

TAGGED:

MEENAKSHI NATARAJAN WRIT PETITION
RS NOMINATION REJECTION
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REJECTION OF RS NOMINATION
REJECTION OF RS NOMINATION

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