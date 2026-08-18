ફાંસીની સજા પર રોક લગાવવાનો સુપ્રીમ કોર્ટ ઈનકાર પરંતુ સજા-એ-મોતના વિકલ્પો પર વિચાર કરવા કહ્યું
અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે હવે ફાંસીને મૃત્યુદંડ આપવાની પદ્ધતિ તરીકે ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ નહીં અને અન્ય વિકલ્પો પર વિચાર કરવો જોઈએ
Published : August 18, 2026 at 12:39 PM IST
નવી દિલ્હીઃ સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે ફાંસીની સજા નાબૂદ કરીને તેની જગ્યાએ ઓછા પીડાદાયક વિકલ્પને અપનાવવાની માંગ કરતી અરજી ફગાવી દીધી, જોકે સુધારાની શક્યતા જાળવી રાખી છે.
સર્વોચ્ચ અદાલતે કહ્યું કે તેના નિર્ણયથી કેન્દ્ર સરકારને કોઈ એક્સપર્ટ રિવ્યૂ (નિષ્ણાત સમીક્ષા) કરાવવાનો આદેશ આપવાથી રોકી શકાય નહીં. આ સમીક્ષામાં કાયદો, ફોરેન્સિક મેડિસિન, ન્યૂરોસાયન્સ અને ક્રિમિનોલોજી જેવા ક્ષેત્રોના નિષ્ણાતોની મદદ લઈ શકાય છે. તેનો હેતુ એ જાણવાનો રહેશે કે શું ફાંસીની સજાની જગ્યાએ એવી કોઈ બીજી પદ્ધતિ અપનાવી શકાય છે, જે દોષિતની ગરિમા જાળવી રાખીને બિનજરૂરી પીડાને વધુ સારી રીતે ઘટાડી શકે.
આ નિર્ણય જસ્ટિસ વિક્રમ નાથ અને જસ્ટિસ સંદીપ મહેતાની બેન્ચે સંભળાવ્યો હતો. નિર્ણય સંભળાવતી વખતે જસ્ટિસ મહેતાએ કહ્યું, “અમે એ વાત સાથે સહમત નથી કે CrPCની કલમ 354 / BNSSની કલમ 393(5) (ફાંસી દ્વારા મૃત્યુદંડ સાથે સંબંધિત જોગવાઈઓ)ની બંધારણીય માન્યતા પર ફરી વિચાર કરવા માટે ત્રણ જજોની બેન્ચ (દીના કેસમાં)ના નિર્ણયને મોટી બેન્ચ પાસે મોકલવાનો કોઈ આધાર છે.”
જસ્ટિસ મહેતાએ વધુમાં કહ્યું કે કેસનો નિકાલ કરતા પહેલાં, “અમે સ્પષ્ટ કરવા માગીએ છીએ કે આ રિટ અરજીને ફગાવી દેવાનો અર્થ એવો ન લેવો જોઈએ કે ભવિષ્યમાં બંધારણીય તપાસનો માર્ગ બંધ થઈ ગયો છે. જો ભવિષ્યમાં એવા નક્કર વૈજ્ઞાનિક, તબીબી અથવા અનુભવ આધારિત પુરાવા સામે આવે, જેનાથી સાબિત થાય કે ‘દીના’ કેસમાં જે તથ્યાત્મક અને વૈજ્ઞાનિક આધાર પર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, તે પછીની ઘટનાઓને કારણે નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ ગયો છે, તો ભવિષ્યમાં બંધારણીય તપાસ થઈ શકે છે.”
બેન્ચે કહ્યું કે બંધારણની વ્યાખ્યા ‘ઓર્ગેનિક’ છે અને તેમાં બંધારણીય વિચારોના વિકાસ તેમજ વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાનમાં થતી પ્રગતિ બંનેને ધ્યાનમાં રાખીને બદલાતી પરિસ્થિતિઓને અનુરૂપ રહેવું જોઈએ. બેન્ચે કહ્યું કે આ નિર્ણયમાં કરવામાં આવેલી કોઈપણ વાત કેન્દ્ર સરકારને, જો તે યોગ્ય સમજે તો, કાયદો, ફોરેન્સિક મેડિસિન, ન્યૂરોસાયન્સ, ક્રિમિનોલોજી અને સંબંધિત વિષયોના નિષ્ણાતોની એક્સપર્ટ બોડી દ્વારા ફાંસીની હાલની પદ્ધતિની સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરવાથી રોકશે નહીં.
આ સમીક્ષાનો હેતુ એ તપાસવાનો રહેશે કે શું ફાંસીની જગ્યાએ કોઈ બીજી પદ્ધતિ અપનાવી શકાય છે, જે સજા પામેલા કેદીઓની ગરિમા જાળવી રાખીને બિનજરૂરી પીડા ઘટાડવાના બંધારણીય હેતુને વધુ સારી રીતે પૂર્ણ કરી શકે. બેન્ચે કહ્યું, “ઉપરોક્ત બાબતો સાથે રિટ અરજી ફગાવી દેવામાં આવે છે.”
સુપ્રીમ કોર્ટનો આ નિર્ણય વરિષ્ઠ વકીલ ઋષિ મલ્હોત્રા દ્વારા 2017માં દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર આવ્યો હતો. આ અરજીમાં ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ (CrPC, જેને હવે BNSSથી બદલવામાં આવ્યો છે)ની કલમ 354(5)ની બંધારણીય માન્યતાને પડકારવામાં આવી હતી. આ કલમમાં મૃત્યુ થાય ત્યાં સુધી ફાંસી આપવાની જોગવાઈ છે.
અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે હવે ફાંસીને મૃત્યુદંડ આપવાની પદ્ધતિ તરીકે ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ નહીં અને ઘાતક ઈન્જેક્શન જેવા વિકલ્પો પર વિચાર કરવો જોઈએ. અરજદારનું કહેવું હતું કે દુનિયાના અનેક દેશોએ ફાંસી આપવાની પદ્ધતિ પહેલેથી જ છોડી દીધી છે.
આ પણ વાંચો: