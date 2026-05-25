ETV Bharat / bharat

કોકરોચ જનતા પાર્ટીની તપાસની માંગ કરતી અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણીનો સુપ્રીમ કોર્ટે કર્યો ઇનકાર

સુનાવણી દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટે હાજર રહેલા વકીલ એન.કે. ગોસ્વામીને કહ્યું કે તેઓ આ મુદ્દાને આટલી ભાવનાત્મક રીતે ન લે.

સુપ્રીમ કોર્ટે
સુપ્રીમ કોર્ટે (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 25, 2026 at 2:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે “કોકરોચ જનતા પાર્ટી” (CJP) સાથે જોડાયેલા કથિત નકલી વકીલો અને કેટલીક પ્રવૃત્તિઓની તપાસની માંગ કરતી અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો. CJP એક વ્યંગાત્મક ડિજિટલ સંગઠન છે, જે તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચામાં આવ્યું હતું.

આ મામલો ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા Justice Surya Kantની અધ્યક્ષતાવાળી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો હતો. બેન્ચે અરજદાર પક્ષના વકીલ એન.કે. ગોસ્વામીને કહ્યું કે આ મુદ્દાને એટલી ભાવુકતાથી ન લેવું.

ગોસ્વામીએ દલીલ કરી કે CJI દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં આવ્યા પછી પણ વાતને તોડી-મરોડી અને ખોટા ઈરાદાથી રજૂ કરવામાં આવી રહી છે. તેના જવાબમાં CJIએ કહ્યું, "આને એટલી ભાવુકતાથી ન લો."

બીજા એક વકીલે કથિત નકલી કાયદાની ડિગ્રીના મામલે CBI તપાસની માંગ કરી. તેમણે દલીલ કરી કે કોર્ટરૂમમાં થયેલી ચર્ચાનો ઉપયોગ વ્યાવસાયિક કે પ્રચારાત્મક હેતુ માટે ન થવો જોઈએ.

તેના જવાબમાં CJIએ કહ્યું, "અહીં કોઈ ખાસ તાત્કાલિકતા નથી. અમે આ મામલો જોઈશું."

અરજીમાં કોર્ટની કાર્યવાહી દરમિયાન થયેલી ટિપ્પણીઓ અને ચર્ચાનો કથિત વ્યાવસાયિક ઉપયોગ કરનારાઓ સામે પણ કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. સાથે જ નકલી ડિગ્રીના આધારે વકીલાત કરતા કથિત નકલી વકીલોની તપાસની પણ માંગ કરાઈ છે.

તાજેતરમાં CJP ત્યારે ચર્ચામાં આવ્યું હતું જ્યારે 15 મેના રોજ એક વકીલને સિનિયર એડવોકેટનો દરજ્જો આપવાની અરજીની સુનાવણી દરમિયાન CJI સૂર્યકાંતે "કોકરોચ" અને "પેરાસાઇટ્સ" શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

16 મેના રોજ CJIએ આ નિવેદન અંગે સ્પષ્ટતા કરતાં કહ્યું હતું કે મીડિયા રિપોર્ટ્સથી તેમને દુઃખ થયું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમની ટિપ્પણી ખાસ કરીને "નકલી અને બોગસ ડિગ્રી"ના આધારે કાનૂની વ્યવસાયમાં પ્રવેશતા લોકો માટે હતી, પરંતુ મીડિયાના એક હિસ્સાએ તેને ખોટી રીતે રજૂ કરી હતી.

આ પણ વાંચો...

  1. 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' નામ માટે ત્રણ ટ્રેડમાર્ક અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી
  2. ગુજરાત ભાજપે 3 જિલ્લા પ્રમુખોના નામની કરી જાહેરાત, વડોદરા, વાવ-થરાદ અને સુરેન્દ્રનગરમાં કોની થઈ પસંદગી?

TAGGED:

CJI SURYA KANT
URGENT HEARING
SUPREME COURT
COCKROACH JANATA PARTY
COCKROACH JANTA PARTY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.