અભિનેતા વિજયની ફિલ્મ "જન નાયકન" ના પ્રોડ્યૂસરની અરજી પર સુનાવણી કરવાનો સુપ્રીમ કોર્ટે કર્યો ઇનકાર
વિજય અભિનીત ફિલ્મ "જન નાયકન", જે પોંગલ પર રિલીઝ થવાની હતી, તે હવે સર્ટિફિકેશન સમસ્યાઓના કારણે મુલતવી રાખવામાં આવી છે.
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે અભિનેતાથી રાજકારણી બનેલા વિજયની છેલ્લી ફિલ્મ "જન નાયકન" ના નિર્માતા દ્વારા મદ્રાસ હાઇકોર્ટના વચગાળાના આદેશને પડકારતી અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો, જેમાં ફિલ્મ સેન્સર બોર્ડની મંજૂરી આપવાના સિંગલ જજના આદેશ પર સ્ટે મૂકવામાં આવ્યો હતો.
ફિલ્મ મૂળ 9 જાન્યુઆરીએ રિલીઝ થવાની હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે મદ્રાસ હાઇકોર્ટને 20 જાન્યુઆરીએ આ મામલે નિર્ણય લેવા કહ્યું. ફિલ્મના નિર્માતા, KVN પ્રોડક્શન્સ LLP એ સોમવારે હાઇકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચ દ્વારા ગયા શુક્રવારે પસાર કરાયેલા આદેશને પડકારતી અરજી દાખલ કરી.
ગુરુવારે ન્યાયાધીશ દીપાંકર દત્તાની આગેવાની હેઠળની બેન્ચ સમક્ષ આ મામલો આવ્યો. ટૂંકી સુનાવણી દરમિયાન, નિર્માતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ મુકુલ રોહતગીએ દલીલ કરી હતી કે પ્રચાર પહેલાથી જ થઈ ગયો છે, અને લોકો ત્રણ મહિના રાહ જોશે નહીં. બેન્ચે વરિષ્ઠ વકીલને હાઇકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ પોતાનો કેસ રજૂ કરવા કહ્યું.
રોહતગીએ બેન્ચને વિનંતી કરી કે હાઇકોર્ટને 20 જાન્યુઆરી સુધીમાં આ મામલાનો નિર્ણય લેવાનું કહે, "નહીંતર, હું બરબાદ થઈ જઈશ. મેં બધું ગુમાવી દીધું છે." જસ્ટિસ દત્તાએ હાઇકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચને 20 જાન્યુઆરી સુધીમાં આ મામલાનો નિર્ણય લેવાનું કહ્યું.
9 જાન્યુઆરીના રોજ, હાઇકોર્ટે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન (CBFC) ને વિજયની આગામી તમિલ ફિલ્મ, જન નાયકનને તાત્કાલિક U/A સર્ટિફિકેટ આપવાનો નિર્દેશ આપતા સિંગલ જજના આદેશ પર સ્ટે મૂક્યો હતો.
ચીફ જસ્ટિસ મનિન્દ્ર મોહન શ્રીવાસ્તવની આગેવાની હેઠળની ડિવિઝન બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે અગાઉનો આદેશ પસાર થાય તે પહેલાં CBFC ને જવાબ આપવા માટે પૂરતો સમય આપવામાં આવ્યો ન હતો. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે કોઈ વાસ્તવિક તાકીદ નથી અને જણાવ્યું હતું કે નિર્માતાઓ સેન્સર સર્ટિફિકેટ વિના રિલીઝ તારીખ નક્કી કરીને કોર્ટ પર દબાણ કરી રહ્યા છે.
મુખ્ય ન્યાયાધીશે ફિલ્મના નિર્માતાઓને કહ્યું, "તમે ખોટી તાકીદ ઉભી કરી રહ્યા છો અને સિસ્ટમ પર દબાણ લાવી રહ્યા છો," અને કહ્યું કે તેમણે સર્ટિફિકેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવી જોઈતી હતી. કોર્ટે નોંધ્યું કે CBFC એ હજુ સુધી સર્ટિફિકેટ જારી કર્યું નથી અને કહ્યું કે અપીલનો નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી સિંગલ જજના આદેશનો અમલ કરી શકાય નહીં. કોર્ટે એમ પણ કહ્યું કે CBFC ને તેનો જવાબ દાખલ કરવાની વાજબી તક આપવી જોઈતી હતી.
CBFC એ દિવસની શરૂઆતમાં સિંગલ જજના નિર્ણયની થોડી મિનિટોમાં જ તેની અપીલ દાખલ કરી હતી. બોર્ડે દલીલ કરી હતી કે સિંગલ જજે CBFC ના સંદેશાને રદ કર્યો હતો કે નિર્માતાઓએ તેમની અરજીમાં પડકાર પણ આપ્યો નથી.
