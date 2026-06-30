સુપ્રીમ કોર્ટે આસારામને વચગાળાની રાહત આપવાનો ઇનકાર કર્યો, રાજસ્થાન સરકારને નોટિસ ફટકારી
સુપ્રીમ કોર્ટે આસારામની બળાત્કારની સજાને પડકારતી અરજી પર નોટિસ ફટકારી, હાલ પૂરતું તેમની સજા પર સ્ટે મૂકવાનો ઇનકાર કર્યો.
Published : June 30, 2026 at 3:13 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે સ્વયંઘોષિત ધાર્મિક નેતા આસારામ બાપુ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર રાજસ્થાન સરકાર પાસેથી જવાબ માંગ્યો હતો. અરજીમાં તેમણે સગીર બળાત્કાર કેસમાં તેમની સજા અને આજીવન કેદને જાળવી રાખવાના 2013ના હાઇકોર્ટના આદેશને પડકાર્યો હતો.
આ મામલો ન્યાયાધીશ એમએમ સુંદરેશ અને શીલ નાગુની બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો હતો. બેન્ચે રાજ્ય સરકારને નોટિસ જારી કરીને બે અઠવાડિયામાં જવાબ માંગ્યો હતો. સુનાવણી દરમિયાન, આસારામના વકીલે જણાવ્યું હતું કે તેમના અસીલ 80 વર્ષથી વધુ ઉંમરના છે અને તેઓ અનેક બીમારીઓથી પીડાય છે.
રાજ્ય સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એક વકીલે બેન્ચને માહિતી આપી હતી કે આસારામને 2 જૂને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે કોઈ ખતરો જોવા મળ્યો નથી. બેન્ચે મૌખિક રીતે કહ્યું હતું કે, "અમે હાલમાં જામીન આપી રહ્યા નથી." બેન્ચે વધુમાં કહ્યું હતું કે, "રાજ્યની સુનાવણી કર્યા પછી, અમે વિચાર કરીશું કે જામીન તાત્કાલિક છે કે નહીં, જેમ કે એવી પરિસ્થિતિમાં જ્યાં તેમના જીવને જોખમ હોય."
આસારામના વકીલે જણાવ્યું હતું કે તેમના અસીલ સોશિયલ મીડિયા ટ્રાયલનો ભોગ બન્યા હતા. પીડિતાના વકીલે આ વાતનો વિરોધ કર્યો. બેન્ચે અરજદારને પૂરી પાડવામાં આવતી તબીબી સંભાળ ચાલુ રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો અને જો તેની તબિયત બગડે તો જ જામીન પર વિચાર કરવા સંમતિ આપી.
નિવેદન સાંભળ્યા પછી, બેન્ચે સજા સ્થગિત કરવાની અરજી પર રાજ્ય સરકાર પાસેથી જવાબ માંગ્યો. બેન્ચે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે જો અરજદારની તબિયત બગડે છે, તો તે તાત્કાલિક સૂચિબદ્ધ કરવા માટે કેસનો ઉલ્લેખ કરી શકે છે.
27 મેના રોજ, રાજસ્થાન હાઈકોર્ટે આ કેસમાં આસારામની દોષિત ઠેરવી હતી, પરંતુ ભારતીય દંડ સંહિતા અને જાતીય ગુનાઓથી બાળકોના રક્ષણ (POCSO) કાયદા હેઠળ બાળક પર ગેંગરેપ અને ઘૂસણખોરી જાતીય હુમલોના આરોપોમાંથી તેમને મુક્ત કર્યા હતા.
એપ્રિલ 2018 માં, આસારામને તેના આશ્રમમાં એક સગીર વિદ્યાર્થી પર જાતીય હુમલો કરવા બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા અને IPC, POCSO કાયદા અને કિશોર ન્યાય કાયદાની વિવિધ કલમો હેઠળ આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.