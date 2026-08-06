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લખીમપુર ખેરી હિંસા કેસ: સુપ્રીમ કોર્ટે આશિષ મિશ્રાની જામીન શરતોમાં વધુ છૂટછાટ આપવાનો ઇનકાર કર્યો

સુપ્રીમ કોર્ટે લખીમપુર ખેરી હિંસા કેસના આરોપી આશિષ મિશ્રાની જામીન શરતોમાં વધુ છૂટછાટ આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 3:06 PM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે 2021 લખીમપુર ખેરી હિંસા કેસના મુખ્ય આરોપી આશિષ મિશ્રાની જામીન શરતોમાં વધુ રાહત આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

આ મામલો ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, જયમાલ્યા બાગચી અને વી. મોહનાની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો હતો. આશિષ મિશ્રાના વકીલે દલીલ કરી હતી કે હાલના પ્રતિબંધોને કારણે, તેઓ તેમની પુત્રીઓના જન્મદિવસ સહિત કોઈપણ પારિવારિક કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપી શકતા નથી.

બેન્ચે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ મિશ્રાની જામીન શરતોમાં રાહત આપવાની અરજી પર વિચાર કરવા માંગતા નથી. અરજી પર વિચાર કરવાનો ઇનકાર કરતા, બેન્ચે કહ્યું, "આ તબક્કે આ અરજી પર વિચાર કરવાનો કોઈ આધાર નથી."

3 ઓક્ટોબર, 2021 ના ​​રોજ ઉત્તર પ્રદેશના લખીમપુર ખેરી જિલ્લાના ટિકુનિયા ગામમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી કેશવ પ્રસાદ મૌર્યની મુલાકાત સામે ખેડૂતોના વિરોધ દરમિયાન હિંસા થઈ હતી.

આ ઘટનામાં ચાર ખેડૂતો સહિત આઠ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. ફરિયાદીઓનો આરોપ છે કે એક સ્પોર્ટ્સ યુટિલિટી વાહન (SUV) ચાર ખેડૂતો પર ચડી ગયું હતું, અને ત્યારબાદ થયેલી હિંસામાં એક ડ્રાઇવર, બે ભાજપ કાર્યકરો અને એક પત્રકારના મોત થયા હતા. આ કેસમાં ટ્રાયલનો સામનો કરી રહેલા આરોપીઓમાં આશિષ મિશ્રાનો પણ સમાવેશ થાય છે.

અગાઉ, જુલાઈમાં સુનાવણી દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટને જાણ કરવામાં આવી હતી કે ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસની તપાસમાં લખીમપુર ખેરી હિંસા કેસમાં સાક્ષીઓને કથિત રીતે ધમકાવવાના કેસમાં આશિષ મિશ્રા અથવા તેમના પિતા, ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અજય મિશ્રાને જોડતો કોઈ સંબંધ મળ્યો નથી.

ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં, ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસે એક સાક્ષીને કથિત રીતે ધમકાવવાના મામલે FIR નોંધી હતી. તે પહેલાં, સુપ્રીમ કોર્ટે બલજિંદર સિંહ નામના એક વ્યક્તિ દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ પોલીસની ટીકા કરી હતી, જેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમને તેમનું નિવેદન પાછું ખેંચવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે એક વરિષ્ઠ અધિકારીને ફરિયાદીની મુલાકાત લેવા અને તેમનું નિવેદન નોંધવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે લખીમપુર ખેરી હિંસા કેસના આરોપી આશિષ મિશ્રાને 25 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર, 2025 દરમિયાન તેના વતન જવાની પરવાનગી આપી હતી, જેથી તે તેની પુત્રીની ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષા પહેલા તેની સાથે રહી શકે.

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LAKHIMPUR KHERI VIOLENCE CASE
ACCUSED ASHISH MISHRA
SC REFUSED TO FURTHER RELAX
BAIL CONDITIONS OF ASHISH MISHRA
LAKHIMPUR KHERI CASE

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