સુપ્રીમ કોર્ટે દાઉદી વ્હોરા સમુદાયમાં બહિષ્કાર અંગે 40 વર્ષ જૂની જાહેર હિતની અરજીની માન્યતા પર સવાલ ઉઠાવ્યા
સુપ્રીમ કોર્ટે દાઉદી વ્હોરા સમુદાયના સભ્યોને બહિષ્કાર કરવા અંગે 40 વર્ષ જૂની જાહેર હિતની અરજી (PIL) ની માન્યતા પર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા.
Published : May 6, 2026 at 10:06 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે દાઉદી બોહરા સમુદાયના સેન્ટ્રલ બોર્ડ દ્વારા દાખલ કરાયેલી 1986ની જાહેર હિતની અરજીની માન્યતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. તેમાં પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો કે શું આ નજીકથી જોડાયેલા સમુદાયના સર્વોચ્ચ નેતા તેના કોઈપણ સભ્યને બહિષ્કૃત કરી શકે છે અને શું આ પ્રથા બંધારણીય રીતે ધાર્મિક પ્રથા તરીકે સુરક્ષિત છે.
1958માં, દાઉદી બોહરા સમુદાયના સેન્ટ્રલ બોર્ડે સરદાર સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન સાહેબના કેસમાં 1962ના ચુકાદાને રદ કરવાની માંગ કરતી જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરી હતી, જેણે બોમ્બે પ્રિવેન્શન ઓફ બહિષ્કાર અધિનિયમ, 1949 ને રદ કર્યો હતો, જેનાથી સમુદાયના કોઈપણ સભ્યને બહિષ્કૃત કરવાનું ગેરકાયદેસર બન્યું હતું.
સુપ્રીમ કોર્ટની નવ ન્યાયાધીશોની બંધારણીય બેન્ચ કેરળના સબરીમાલા મંદિર સહિત ધાર્મિક સ્થળોએ મહિલાઓ સાથેના ભેદભાવ અને દાઉદી બોહરા સહિત વિવિધ ધર્મો દ્વારા પાળવામાં આવતી ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના અવકાશ અંગેની અરજીની સુનાવણી કરી રહી છે. બેન્ચમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત અને જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્ના, એમ.એમ. સુંદરેશ, અહસાનુદ્દીન અમાનુલ્લાહ, અરવિંદ કુમાર, ઓગસ્ટિન જ્યોર્જ મસીહ, પ્રસન્ના બી. વરાલે, આર. મહાદેવન અને જોયમલ્યા બાગચી.
સુનાવણી દરમિયાન, વરિષ્ઠ વકીલ રાજુ રામચંદ્રને નવ ન્યાયાધીશોની બેન્ચ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે તેઓ સુધારાવાદી દાઉદી બોહરાના જૂથ અને એક વ્યક્તિનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે, જેના પિતા, સ્વર્ગસ્થ અસગર અલી એન્જિનિયર, બહિષ્કારનો ભોગ બન્યા હતા અને જેના પરિવારે તેના પરિણામે ભોગવવું પડ્યું હતું. વકીલે દલીલ કરી હતી કે દાઉદી બોહરા સમુદાયમાં બહિષ્કાર માનવ ગૌરવ પર સીધી અસર કરે છે, જેમ પારસી મહિલાઓને અન્ય ધર્મોમાં લગ્ન કરવા બદલ ધાર્મિક પરિણામોનો સામનો કરવો પડે છે.
રામચંદ્રને બેન્ચને જણાવ્યું હતું કે દાઉદી બોહરા સંપ્રદાયના વડા, શિયા મુસ્લિમોના એક સંપ્રદાયને 'દાઈ' કહેવામાં આવે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે દાઈને 21મા ઇમામના પ્રતિનિધિ માનવામાં આવે છે, જેમને એકાંતમાં ગયા હોવાનું માનવામાં આવે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે દાઉદી બોહરા ધર્મની એક વિશિષ્ટ વિશેષતા એ છે કે દાઈ સર્વોચ્ચ સત્તા છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે બાળકો, પુખ્તાવસ્થામાં પહોંચ્યા પછી, બધી બાબતોમાં દાઈ પ્રત્યે સંપૂર્ણ વફાદારીના શપથ લે છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ મુદ્દો ફક્ત ધાર્મિક શિસ્ત લાગુ કરવાનો નથી, જે દરેક ધર્મ તેના લોકોનું રક્ષણ કરવા માટે જરૂરી છે. વરિષ્ઠ વકીલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે પ્રશ્ન સજાની પ્રમાણસરતા અને માનવ ગૌરવ પર તેની અસરનો છે.
"તમે અમને બંધારણની કલમ 32 હેઠળ અરજી દાખલ કરીને નિર્ણયને રદ કરવા માટે કહી રહ્યા છો," ન્યાયાધીશ નાગરત્નાએ પૂછ્યું, ટિપ્પણી કરીને કે સુપ્રીમ કોર્ટ "એકરૂપ" રહેવી જોઈએ અને રાતોરાત તેના રંગ બદલી શકતી નથી. ન્યાયાધીશ નાગરત્નાએ પૂછ્યું કે બંધારણીય બેંચના નિર્ણયો સામે કલમ 32 અરજીઓ કેવી રીતે ધ્યાનમાં લઈ શકાય.
ન્યાયાધીશ નાગરત્નાએ કહ્યું, "બે ન્યાયાધીશોની બેંચ કાલે આ કરી શકે છે. અમને ચિંતા છે, આ કોર્ટની પ્રથાનો ગંભીર મામલો છે." રામચંદ્રને જવાબ આપ્યો કે તેઓ "નિષ્પક્ષ અને સીધા" પ્રશ્નનો જવાબ આપશે, પરંતુ પછી...
જસ્ટિસ નાગરત્ને પછી કહ્યું, "જ્યાં સુધી તમે આ વાતનો ઉકેલ ન લાવો, ત્યાં સુધી અમે તમારા કેસને યોગ્યતાના આધારે કેવી રીતે સાંભળી શકીએ? જ્યાં સુધી આનો ઉકેલ ન આવે, ત્યાં સુધી અમે યોગ્યતાના આધારે અરજી પર વિચાર કરી શકતા નથી..." "ગઈકાલે, અમે સબરીમાલામાં તે રિટ પિટિશન શા માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવી તેના યોગ્યતા વિશે વાત કરી રહ્યા હતા. બેન્ચે કહ્યું, "આજે અમે અમારા રંગ બદલી શકતા નથી અને કહી શકતા નથી કે તમારી રિટ પિટિશન શા માટે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ."
મંગળવારે, સુપ્રીમ કોર્ટે ઇન્ડિયન યંગ લોયર્સ એસોસિએશન, એક NGO પર હુમલો કર્યો, જેની જાહેર હિતની અરજીને સુપ્રીમ કોર્ટે સબરીમાલા મંદિરમાં તમામ ઉંમરની મહિલાઓને પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવાને પડકારી હતી, તેની ધાર્મિક માન્યતાઓ અને અંતરાત્મા પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. સુનાવણી ગુરુવારે પણ ચાલુ રહેશે.